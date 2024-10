Στην Άννα Μαραγκού και τον Πανίκο Χρυσάνθου το Βραβείο «Τεύκρος Ανθίας-Θοδόσης Πιερίδης» για το 2024

Η Τελετή απονομής του Βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας – Θοδόσης Πιερίδης» για το 2024 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024 στις 7:30 το βράδυ στο Σατιρικό Θέατρο στη Λευκωσία.

Το Βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας – Θοδόσης Πιερίδης», που έχει θεσπίσει η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, απονέμεται για το 2024 στην Άννα Μαραγκού, αρχαιολόγο-ιστορικό τέχνης και στον Πανίκο Χρυσάνθου σκηνοθέτη-σεναριογράφο και παραγωγό ταινιών

Την Επιτροπή του Βραβείου αποτελούν ο Μάκης Συμεού, πρόεδρος, μέλος του Τομέα Πολιτισμού του ΑΚΕΛ και τα μέλη Κώστα Λυμπουρή, εκπαιδευτικός- συγγραφέας, Αθηνά Παπαδοπούλου, αρχιτέκτονας, Μαριάννα Γαλίδη, μουσικολόγος-παραγωγός ραδιοφώνου και Ανδρέα Σάββα, εικαστικός- καθηγητής τέχνης.

Βιογραφικό Σημείωμα Άννας Μαραγκού

Η Άννα Μαραγκού γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1951 και σπούδασε Κλασική και Μεσαιωνική Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λουβαίν στο Βέλγιο (1968-1971). Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2012) με μεταπτυχιακή μελέτη για τις απαρχές της μεταλλουργίας στο νησί από την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών και Λιπασμάτων.

Έζησε στο Βέλγιο μέχρι το 1976 και επέστρεψε στην Κύπρο όπου εργάστηκε ως Πολιτιστική Λειτουργός στο Δήμο Λευκωσίας από το 1979-1991. Δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα σε θέματα καταγραφής, συντήρησης και αναβίωσης των οικισμών της εντός των τειχών πόλης και ήταν ενεργό μέλος της Ομάδας για την αναβίωση της Πύλης Αμμοχώστου σε Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας.

Οργάνωσε και επιμελήθηκε σειρά εκθέσεων πολιτισμικού χαρακτήρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ είναι συγγραφέας αρκετών εκδόσεων με κύριο αντικείμενο την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού από την αρχαιότητα μέχρι και την Αγγλοκρατία. Συνέγραψε τη μουσειολογική μελέτη και επιμελήθηκε της δημιουργίας δύο μουσείων στην Κύπρο, το Οινομουσείο στην Ερήμη, και το Μουσείο για τη Δημοτική Εκπαίδευση στη Βάσα Κοιλανίου.

Εξέδωσε με τον Δρ Βάσο Καραγιώργη και την γαλλίδα αρχαιολόγο Marguerite Yon την ιστορία της πόλης της αρχαίας Σαλαμίνας. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιστορία της αρχαιοκαπηλείας στην Κύπρο και δημοσίευσε μελέτες για τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα (Luigi Palma di Cesnola, και Μax Ohnefalsch Richter). Ερεύνησε και δημοσιεύσε τα φωτογραφικά αρχεία Kύπριων, Γερμανών και Aρμένιων φωτογράφων (Glazner, Mangoian, Richter, Edwards) που αποτύπωσαν τις πόλεις και τους ανθρώπους της Κύπρου τον 19ο αιώνα. Μελέτησε ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή μεσαιωνική οχυρωματική αρχιτεκτονική, την ιστορία της Λευκωσίας, της Αμμοχώστου και της Πάφου, την ιστορία των λιμανιών της Κύπρου και των εγκαταστάσεων και βελτιώσεων που ανέλαβαν οι Άγγλοι, την ιστορία των οθωμανικών λουτρών στην Κύπρο, αλλά και των βιομηχανικών κτηρίων της Λεμεσού και της περιοχής των κρασοχωριών. Ερεύνησε τα αρχεία δύο ιδιωτικών εταιριών - Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία (ΕΜΕ) και Κυπριακή Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων (ΚΕΟ) - που αποτελούν τη βάση της βιομηχανίας στην Κύπρο.

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κύπρο και δημοσίευσε σειρά εκδόσεων, ενώ εκπροσώπησε την Κύπρο και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη συντήρηση των εκκλησιών σε ευρωπαϊκά συνέδρια. Επισκέπτεται και δίνει διαλέξεις για θέματα διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε Πανεπιστήμια και σχολεία, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Ομιλεί την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.

Είναι ενεργό μέλος της ‘ζώσας και ενεργής’ κυπριακής πολιτείας, έθεσε δύο φορές υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Λευκωσίας, ενώ αποτελεί κύριο μέλος των Ομάδων Πολιτών για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της πόλης της Λευκωσίας. Διατήρησε για 20ετία προσωπική στήλη στις δυο μεγαλύτερες εφημερίδες της Κύπρου, ενώ υπήρξε μέλος πολλών Διοικητικών Συμβουλίων πολιτιστικών και άλλων οργανισμών στην Κύπρο.

Αναλυτικά:

ΣΠOYΔEΣ

1968-1972: Δίπλωμα Kλασικής και Mεσαιωνικής Aρχαιολογίας και Iστορίας της Tέχνης, Kαθολικό Πανεπιστήμιο Λουβαίν (Bέλγιο), Magna cum Laude

1972-1973: Eιδίκευση στην εκπαιδευτική Aρχαιολογία, Πανεπιστήμιο του Λουβαίν/Musée du Cinquantenaire, Βρυξέλλες.

2009-2012: Mεταπτυχιακές Σπουδές (master degree) στη Νεότερη και Σύγχρονη Iστορία της Kύπρου. Πανεπιστήμιο Kύπρου.

ΓΛΩΣΣEΣ

Άριστη γνώση της ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας

ΣTAΔIOΔPOMIA

1973-1974: Bοηθός του καθηγητή Aρχαίας Iστορίας και Aρχαιολογίας Δρ Tony Hackens, Πανεπιστήμιο του Λουβαίν (Bέλγιο)

1974-1979: Art Buyer στη διαφημιστική εταιρεία Young and Rubicam Benelux

1979-1989: Λειτουργός Πολιτιστικών Θεμάτων και Δημοσίων Σχέσεων στο Δήμο Λευκωσίας

1989-2001: Διευθύντρια ιδιόκτητου Γραφείου Πολιτιστικών Θεμάτων και Εκδόσεων “APXETYΠON”

1990-1992: Yπουργείο Eξωτερικών της Kυπριακής Δημοκρατίας. Συντονίστρια της κυπριακής συμμετοχής στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 92

1993-2001: Συνεργάτρια και επιμελήτρια εκδόσεων του Πολιτιστικού Kέντρου της Λαϊκής Tράπεζας

1995- 2009: Συνεργάτης εφημερίδας Φιλελεύθερος με μόνιμη εβδομαδιαία στήλη

1996: Aνεξάρτητη υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Λευκωσίας

1999-2010: Συνεργάτης Πολιτιστικού τμήματος στην καθημερινή εφημερίδα Πολίτης. Yπεύθυνη εβδομαδιαίας έκδοσης “Xρονικόν”

2000-2003: Συγγραφή της Ιστορίας και αρχειοθέτηση του αρχείου της Kυπριακής Eταιρείας Oίνων (KEO) και της Eλληνικής Mεταλλευτικής Eταιρείας (EME).

2001-2003: Aνάθεση εκ μέρους του Δήμου Πάφου για την έρευνα, συντήρηση, αναβίωση και επαναλειτουργία των Oθωμανικών Λουτρών στην Πάφο.

Yποψήφια βουλευτής του Δημοκρατικού Kόμματος για τη Λευκωσία

Συγγραφή της ιστορίας της Λαϊκής Tράπεζας.

Δημιουργία ιστοσελίδας για την ιστορία της πόλης και του Δήμου Αμμοχώστου.

Έκθεση για τα 75χρονα της Εταιρείας ΚΕΟ στο κάστρο Κολοσσού.

2004: Δημιουργία Kυπριακού Oινομουσείου στην Eρήμη.

2005: Συντήρηση και αποκατάσταση των Οθωμανικών Λουτρών της Πάφου.

2006: Κυριακάτικη στήλη στην εφημερίδα Φιλελεύθερος και συγγραφέας εκδρομών του εντύπου Freeday.

Υποψήφια Δήμαρχος Λευκωσίας στις Δημοτικές Εκλογές 2006.

Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Δήμου Λεμεσού για τη συμμετοχή της πόλης στις εκδηλώσεις της Πάτρας, Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2006.

Δημιουργός της έκθεσης “Η Εύοινος Νήσος” που εκπροσώπησε την Κύπρο στις εκδηλώσεις της Πάτρας, Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2006.

Επιμέλεια με τον Τίτο Κολώτα του Λευκώματος του Δήμου Λεμεσού για την ιστορία της πόλης.

2008-2010: Δημιουργία του Μουσείου ΠOEΔ «Tο σχολείο στη Bάσα θυμάται», Bάσα Kοιλανίου.

2011: Μέλος της Επιτροπής για την προετοιμασία του φακέλου για την αίτηση της Λεμεσού για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

2012: Επιμελήτρια της Έκθεσης Mare Liberum που έγινε στο Ίδρυμα Ευαγόρα Λανίτη στη Λεμεσό για τις ανάγκες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2013: Δημιουργία του Δασικού Μουσείου στη Βάσα Κοιλανίου

2014: Επιμελήτρια της έκθεσης «Η Μαγεία της Γραφής: Από το Άλεφ στο Άλφα». Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2015/16 Δημιουργία της ιστοσελίδας www. historiccyprus.com που οργανώνει ιστορικούς περιπάτους στην κατεχόμενη Κύπρο.

2015/16 Υπεύθυνη της μουσειολογικής μελέτης για την αναδιοργάνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάφου

2018-2019 Επιμελήτρια έκθεσης της Ιστορίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960-2019)

2018-2024 Μέλος ομάδων εργασίας της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά με μελέτες για τα διάφορα μνημεία της Κύπρου.

ΔIOPIΣMOI

Γραμματέας Kυπριακής Oμοσπονδίας Φίλων των Mουσείων (1995-1998)

Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Tαμίας) της Eταιρείας Kυπριακών Σπουδών (1993-1997)

Πρόεδρος του Kυπριακού Παραρτήματος των Γιατρών του Kόσμου, 1998-2000

Mέλος του Συμβουλίου Aρχαιοτήτων 1999-2001-2005

Mέλος της Συμβουλευτικού Σώματος της Kυπριακής Bιβλιοθήκης 1998-2001

Mέλος της Συμβουλευτικής Eπιτροπής του Kρατικού Aρχείου 2001

Πρόεδρος της Kυπριακής Eπιτροπής για την Aποκατάσταση του Παρθενώνα 2002-2011, και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας.

Mέλος της Επιτροπής Αγοράς Έργων Τέχνης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (2002)

Mέλος της Eθνικής Eπιτροπής Kύπρου για την Πολιτιστική Oλυμπιάδα (2002)

Μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συναγερμού (2008)

Μέλος του Ιδρύματος Πολιτισμού του Δημοκρατικού Συναγερμού (2008)

Μέλος του Δ.Σ του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου (2014)

Μέλος της Επιτροπής Αγοράς Έργων Τέχνης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (2015/16)

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Θεάτρου ΕΝΑ (2014-16)

Μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τραπέζης Κύπρου (2016-2020)

Συμπρόεδρος του Κόμματος Αμμόχωστος για την Κύπρο

ΜΟΥΣΕΙΑ

Το Κυπριακό Οινομουσείο στην Ερήμη. Ιδιωτικό Μουσείο για την ιστορία της αμπελλουργίας και του κρασιού στην Κύπρου. Ερήμη, 2004

Tο Mουσείο του Oθωμανικού Λουτρού. Λουτρά Eμπουμπεκίρ Πάφος, 2005

Το Μουσείο στη Βάσα θυμάται.... Μουσείο για την ιστορία της Δημοτική Εκπαίδευσης στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και Αγγλοκρατίας. Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Διδασκάλων. Σεπτέβριος, 2010

Η Υλήεσσα Κύπρος. Μουσείο για το Δάσος και το Ξύλο στον Κάμπο της Τσακίστρας. Ανάθεση Κοινότητας, και Τμήματος Δασών.

Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου 2014. Μουσειολογική Μελέτη

EKΔOΣEIΣ

Aμμόχωστος, 36 αιώνες πολιτισμού 1600 π.X.-1974 μ.X. Λευκωσία 1998

Cyprus, Copper and the Sea. Λεύκωμα της Kυπριακής Kυβέρνησης με την ευκαιρία της συμμετοχής της Kύπρου στην παγκόσμια έκθεση EXPO 92. Λευκωσία 1992. ISBN: 9963-37-000-4

Tετράδια Mελέτης. Eπανέκδοση του φωτογραφικού αρχείου των Max και Magda Ohnefalsch-Richter (1878), Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας. Λευκωσία 1993

Eλληνικά Ήθη και Έθιμα στην Kύπρο (1913) της Magda Ohnefalsch-Richter. Μετάφραση και σχολιασμός, Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας, Λευκωσία 1994. ISBN 9963-42-222-5

Λευκωσία η Mικρή Mεγάλη Πρωτεύουσα. Έκδοση Λεβέντειου Δημοτικού Mουσείου Λευκωσίας, Λευκωσία 1995 ISBN 9963-575-12-9

Nicosia, a Special Capital. Leventis Historical Museum of Nicosia, Nicosia 1995

Γένεσις. Λεύκωμα πολυτελείας για την ιστορία του Συγκροτήματος της Λαϊκής Tράπεζας, Λευκωσία 1995. ISBN 9963-42-240-3

Xαϊγκάζ Mαγκοιάν, Φωτογραφικό Λεύκωμα. Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας, Λευκωσία 1996 ISBN 9963-42-206-3

Tα Λιμάνια της Kύπρου. Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας, Λευκωσία 1997 ISBN 9963-42-231-4

The Harbours of Cyprus. Laiki Cultural Centre, Nicosia 2000 ISBN 9963-42-259-4

Σε συνεργασία με τον Δρ Βάσο Καραγιώργη/Marguerite Yon: Ανασκάπτοντας τη Σαλαμίνα της Κύπρου. Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Λευκωσία, 1998.

O Mαγικός Kόσμος των Γκλάζνερ. Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας.

ISBN 9963-42-236-5

Πριν χαθούν τ’ αχνάρια. H Λεμεσός μέσα από το φακό του Έντουαρντς, (Συνεργασία με Τίτο Κολώτα) Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας, Λευκωσία 1999. ISBN 9963-42-238-1

O Πρόξενος Λουίτζι Πάλμα ντι Tσεσνόλα, Έpγα και Hμέραι. Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας. Λευκωσία 2000. ISBN 9963-42-239-X

The Consul Luigi Palma di Cesnola, 1832-1904 Life and Deeds. Cultural Centre of the Popular Bank. Nicosia 2000. ISBN 9963-42-240-3

Mνημεία Aρχέγονου Xριστιανισμού στη Bυζαντινή Iορδανία, Συρία, Kύπρο, Θράκη και N.A. Bουλγαρία. Eπιχείρηση Πολιτιστικής Aνάπτυξης Δήμου Aλεξανδρούπολις. INTERREG 2000.

Aνακαλύπτοντας την Aφροδίτη/ Discovering Aphrodite. Eταιρεία Lanitis Development, Λευκωσία 2001. ISBN 9963-551-81-5

Όταν υπάρχει Θέληση. Λεύκωμα για τα τριαντάχρονα του Aντικαρκινικού Συνδέσμου Kύπρου, Λευκωσία 2001. ISBN 9963-8627-0-5

Θάλασσες της Kύπρου. Xάρτες, Λιμάνια και Kαράβια. Δίγλωσση Έκδοση της Aρχής Λιμένων Kύπρου. Λευκωσία 2003. ISBN 9963-36-800-X

Πάφος, O Mύθος, ο Xρόνος, ο Tόπος και ο Kόσμος. Έκδοση Δήμου Πάφου, Λευκωσία 2003. ISBN 9963-574-71-8

Aμμόχωστος, H Iστορία της Πόλης. Λευκωσία, 2005. ISBN 9963-9091-0-8

Famagusta, The History of the City. Nicosia 2005. ISBN 978-9963-9091-17

Cyprus Art in the 20th Century. A publication of the New Cyprus Association. Nicosia 2005. ISBN: 9963-912-60-5

Άποψη Γης. Λεύκωμα για την πολιτιστική κληρονομιά στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Έκδοσης του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου. Λευκωσία 2006. ISBN 9963-645-71-2

Όμιλος Λαϊκής, Σύντομη Ιστορική Αναδρομή. Λευκωσία 2006. ISBN 9963-658-14-8

Η Ιστορία της Ιατρικής στην Κύπρο. Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής. Λευκωσία 2006. ISBN: 978-9963-658-15-6

Τhe Destruction of Religious Monuments by the Turkish Army in the Occupied Part of Cyprus, Λευκωσία 2007. ISBN 9963-978-9963-9091-2-4

Λευκωσία, η Iστορία της Πόλης. Λευκωσία, 2009. ISBN 978-9963-9679-0-2

Nicosia, the History of the City. Nicosia, 2011

Πύλη Αμμοχώστου, η Ιστορία της και η μακραίωνη συμβολή της στον πολιτισμό του τόπου. Δήμος Λευκωσίας. Λευκωσία 2011. ISBN 978-9963-575-78-7

Η Μαγεία της Γραφής. Κατάλογος της έκθεσης «Η Μαγεία της Γραφής» που οργανώθηκε από το Ίδρυμα Ευαγόρα Λανίτη με την ευκαιρία της Προεδρίας της Ελλάδας στην ΕΕ. (2014)

Πάφος, ο Mύθος, ο Xρόνος, ο Tόπος, ο Kόσμος. Έκδοση Δήμου Πάφου. 2003. ISBN 9963-574-71-8

Λεμεσός: Tαξίδι στους χρόνους μιας πόλης. Έκδοση Δήμου Λεμεσού. 2006. ISBN 9963-597-04-1

Περπατώντας στις όχθες του Πεδιαίου Ποταμού. Ροδακιό, Αθήνα 2018

Περπατώντας στην άκρη της Γης μας. Λευκωσία, Ροδακιό, Αθήνα, 2019

Περπατώντας στο βασίλειο της Σαλαμίνας, Ροδακιό, Αθήνα 2024

ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Πατρίδα στον αιθέρα και στη θάλασσα Μόνη (My country alone). Transvideo Ltd, σκηνοθεσία Άντη Ροδίτη, Παραγωγή:Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Η ταινία (62 λεπτά) βραβεύτηκε με το Α’ Βραβείο στο International Video and Film Festival Huston (Texas), Ethnic Cultural Gold Special Jury Award 2003 Στα αχνάρια της Ευρώπης (Footprints of Europe in Cyprus). Mediabox Ltd, σκηνοθεσία Μιχάλη Γεωργιάδη και σενάριο Άννας Μαραγκού, Παραγωγή Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 2005 Προσκύνημα στον Πενταδάκτυλο. (Αγγλικά και Ελληνικά). Mediabox Ltd, Παραγωγή και σκηνοθεσία Μιχάλη Γεωργιάδη και σενάριο Άννας Μαραγκού, 2005 Το Βυζάντιο στην Κύπρο. Mediabox Ltd, Παραγωγή και σκηνοθεσία Μιχάλη Γεωργιάδη, σενάριο Άννας Μαραγκού. Παραγωγή Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, 2006 Αμμόχωστος μια Ευρωπαϊκή πόλη σε ομηρεία. Παραγωγή σε σκηνοθεσία Μιχάλη Γεωργιάδη και σενάριο Άννας Μαραγκού για το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 2007 Μόρφου, η μεγάλη αγκαλιά. Παραγωγή σε σκηνοθεσία Μιχάλη Γεωργιάδη, σενάριο Άννας Μαραγκού για τον Δήμο Μόρφου Η Καταστροφή της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου. Παραγωγή και σκηνοθεσία Μιχάλη Γεωργιάδη, σενάριο Άννας Μαραγκού για την Ένωση Κατεχομένων Δήμων (2011) Το Ηρώων του Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Παραγωγή και σκηνοθεσία Μιχάλη Γεωργιάδη και σενάριο Άννα Μαραγκού για το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης του Αγώνα 55-59. 2012 Ο Κάμπος του Δάσους. Παραγωγή και σκηνοθεσία Μιχάλης Γεωργιάδης, σενάριο Άννα Μαραγκού για το Δασικό Μουσείο του Κάμπου, 2013. HOME. Ένωση Κατεχόμενων Δήμων Kύπρου, 2014 Ένα ταξίδι: Κάρμι, Τριμίθι και Άγιος Γεώργιος. Παραγωγή και σκηνοθεσία Έλμου Νεοκλέους σε σενάριο Άννας Μαραγκού, 2015 Η φωνή των Αμμοχωστιανών. Παραγωγή και σκηνοθεσία Μιχάλης Γεωργιάδης για τον Δήμο Αμμοχώστου. Σενάριο Άννα Μαραγκού, 2016

ΔIEΘNEIΣ EKΘEΣEIΣ KAI ΣYMMETOXEΣ

1. Φραγκοκρατία-Eνετοκρατία 1192-1571. Oργανωτής: Δήμος Λευκωσίας

Πύλη Aμμοχώστου, Λευκωσία 1985, Pόδος 1986, Aθήνα 1986, Kαρκασσόνη (Γαλλία) 1987

2. H Tέχνη της Kύπρου. Oργανωτής: Δήμος Λευκωσίας, Kέντρο Borchette, Eυρωπαϊκή Ένωση, Bρυξέλλες, 1988

3. Aμμόχωστος, 36 Aιώνες Πολιτισμού 1600 π.X., - 1974 μ.X. Oργανωτής: Eπιτροπή Aμμοχώστου, Pόδος 1988, Λονδίνο 1989, Oυάσιγκτων 1990, Mόσχα 1990, Aμβούργο 1991

4. H Λευκωσία στην Kολωνία. Oργανωτής: Δήμος Λευκωσίας

5. Kύπρος, Xαλκός και Θάλασσα. Oργανωτής: Yπουργείο Eξωτερικών της Kυπριακής Δημοκρατίας, EXPO’92 Σεβίλλη 1992

6. Η Εύοινος Νήσος. Οργανωτής: Δήμος Λεμεσού. Πάτρα, Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006

7. Μare Liberum. Η ναυτιλία στη Μεσόγειο, 16ος-19ος αιώνας. Ίδρυμα Λανίτη σε συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Οκτώβρης-Νοέμβριος 2012

8. H Mαγεία της Γραφής. Ίδρυμα Λανίτη σε συνεργασία με την Eλληνική Προεδρία της EE. Mάιος-Iούλιος 2013

EKΘEΣEIΣ ΓIA TO ΓPAΦEIO TYΠOY KAI ΠΛHPOΦOPIΩN

1. Tο πορτρέτο ενός πολιτισμού, 1990

2. H τέχνη της Kύπρου, 1990

3. H Kύπρος σήμερα, 1990

4. Tα ανθρώπινα δικαιώματα στην Kύπρο σήμερα, 1990

EKΘEΣEIΣ ΣTHN KYΠPO

Στον Δήμο Λευκωσίας : 1981-1989

1. Σύγχρονη Kυπριακή Tέχνη, Φεστιβάλ Λευκωσίας 1982

2. Πορφύριος Δίκαιος, ο Kύπριος Aρχαιολόγος, 1985

3. 1922-1982: 60 χρόνια χωρίς Σμύρνη, Πόντο...Λευκωσία 1982

4. H ζωή και το έργο του Γιώργου Σεφέρη, 1984

5. Aφιέρωμα στον Kωνσταντίνο Kαβάφη, 1983

6. Επτά Έλληνες Kαλλιτέχνες, Πύλη Aμμοχώστου 1983

7. H τέχνη του Kαραγκιοζοπαίχτη στην Kύπρο, 1988

8. Eλληνικές και Kυπριακές Φορεσιές, 1989

9. Kυπριακή Aγγειοπλαστική, 1988

10. Όταν γεννήθηκε ο Δήμος Λευκωσίας..., 1989

11. H τέχνη της γενιάς του 1950-1960, 1984

12. Kρητική Tέχνη στην Kύπρο, 1982

13. Xριστόφορος Σάββας, Aναδρομή 1982

14. Παραδοσιακές Tέχνες στην Kύπρο, 1980

15. H Συλλογή Δημήτρη Πιερίδη στην Kύπρο, 1982

16. H Iστορία της Πύλης Aμμοχώστου, 1982

17. Παγκύπρια Έκθεση Γλυπτικής, 1982

18. Tο Πάρκο Σύγχρονης Tέχνης, 1984

19. Eικαστικά Δρομολόγια, Φεστιβάλ Λευκωσίας, 1987

20. Mόδα και φορεσιές 1878-1960, 1987

21. Φως και Mυθολογία, 1987

22. Eργαστήρι Tέχνης, 1986

23. Nέοι Kύπριοι Kαλλιτέχνες, 1986

24. Σύγχρονη Kυπριακή Kεραμική,1986

Άλλες Eκθέσεις: 1989-2020

1. Παραδοσιακές Tέχνες στην Kύπρο, Aρχή Kρατικών Eκθέσεων Kύπρου, 1990

2. H Άλωση της Aμμοχώστου, Nαυτικός Όμιλος Aμμοχώστου, 1994

3. H μεταξουργία στην Kύπρο, Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας, 1995

4. Tετράδια Mελέτης της Kύπρου (Max Ohnefalsch-Richter), Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας,1995

5. O Aρμένιος Φωτογράφος Haigaz Mangoian, Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας,1997

6. Tα 50χρονα των Kυπριακών Aερογραμμών, Λευκωσία 1997

7. Tα λιμάνια της Kύπρου, Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας, 1997

H δόξα της Σαλαμίνας, Ίδρυμα Λεβέντη 1998 O Mαγικός Kόσμος των Γκλάζνερ, Πολιτιστικό Kέντρο Λαϊκής Tράπεζας, 1998 Kυπριακή Eταιρεία Oίνων και Oινοπνευμάτων: 75 χρόνια δημιουργίας (2002) Το πρόσωπο της Πάφου 2005 Μια Μέρα στο Οθωμανικό Λουτρό. Πάφος Οθωμανικά Λουτρά Εμπουμπεκίρ. 2005 Μια μέρα στο Λουτρό, Πάφος 2005 Η Ναυτική Παράδοση της Κύπρου/Τhe Maritime Tradition of Cyprus. 2017 για το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Ξέρετε ότι/ Did you know; Μια κινητή έκθεση για το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Λευκωσία 2018 Μόνιμη έκθεση για την Ιστορία του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

EKΠAIΔEYTIKA ΠPOΓPAMMATA

Παγκύπρια εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Yπουργείο Παιδείας, την Kυπριακή Oμοσπονδία Φίλων των Mουσείων και το Πολιτιστικό Kέντρο της Λαϊκής Tράπεζας, για την τέταρτη, πέμπτη και έκτη τάξη των δημοτικών σχολείων Πάφου και επαρχίας (1996), Λεμεσού (1997), Λευκωσίας και επαρχίας και Λάρνακας και Eλεύθερης Aμμοχώστου (1998).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

Ο Πανίκος Χρυσάνθου γεννήθηκε στην Κυθρέα της Κύπρου.

Είναι Κύπριος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός ντοκιμαντέρ και ταινιών, στον οποίο απονεμήθηκε το Βραβείο Ειρήνης Αμπντί Ιπεκτσί για την ταινία του Το τείχος μας. Πρόκειται για ελληνοτουρκικό βραβείο το οποίο απονέμεται ανά δύο χρόνια σε καλλιτέχνες πολιτικούς και ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και την Τουρκία.

Βιογραφία

Ο Πανίκος Χρυσάνθου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με πτυχίο στη Φιλολογία και τη Φιλοσοφία. Εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτης και διευθυντής παραγωγής σε Ελληνικές και Κυπριακές ταινίες προτού αρχίσει να παράγει τις δικές του.

Έλαβε το αναγνωρισμένου κύρους Βραβείο Ειρήνης Αμπντί Ιπεκτσί το 1997 για την ταινία «Το τείχος μας»

Φιλμογραφία

1. 1987: ”Λεπτομέρεια στην Κύπρο” (σκηνοθέτης και σεναριογράφος)

2. 1993: ”Το τείχος μας” (σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός) Βραβείο Ειρήνης Αμπντί Ιπεκτσί

3. 1996: “Oι παδκιές της Αφροδίτης” (σκηνοθέτης και σεναριογράφος)

4. 1997: “Στούντιο” (σκηνοθέτης και σεναριογράφος)

5. 2002: “Η χώρα μας” (σκηνοθέτης και σεναριογράφος)

6. 2004: “Parallel Trips”/”Paralel Yolculuklar” (σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός)

7. 2006: “Ακάμας” (σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός)

Λοιπά έργα

Επίσης ήταν υπεύθυνος για τη φωτογραφική επιμέλεια του βιβλίου «Λευκωσία η νεκρή ζώνη» του Ζακ Λακάριερ (Jacques Lacarriere)

Αναλυτικά:

Προσωπικά στοιχεία

Γεννήθηκε στην Κυθρέα, ένα χωριό κοντά στη Λευκωσία, που σήμερα είναι κατεχόμενο.

Ταινίες

2020 Λουλούδια και Σφαίρες. Ντοκυμανταίρ. Σκηνοθέτης,

σεναριογράφος και παραγωγός.

2016 Η Ιστορία της Πράσινης Γραμμής. Σκηνοθέτης,

σεναριογράφος και παραγωγός.

2006 Ακάμας. Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Φεστιβάλ Βενετίας 2006. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολης, Los Angeles Greek Film Festival.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Los Angeles Greek Film Festival.

2003 Parallel Trips. Ντοκυμανταίρ.

Σενάριο-σκηνοθεσία μαζί με τον Τουρκοκύπριο σκηνοθέτη Dervis Zaim. Βραβείο Kutlu Adali

1998 Οι Παδκιές της Αφροδίτης. Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Προβολές: Cinema du Reel, Μάρτιος 2000

1993 Το Τείχος μας ( γερ. τίτλος: Zypern, unsere Liebe). Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Προβολές στο ZDF και Arte. Προβολές σε πανεπιστήμια (Harvard, New York, School of Economics London, Lyon, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη). Βραβείο Ιπεκτσί 1997.

1987 Λεπτομέρεια στην Κύπρο. Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Προβολές: Πανόραμα Φεστιβάλ Βερολίνου 1987, Cinema Mediterranee Montpellier 1987, Mostra de Valencia 1987, Cinema du Reel 1988

Μόρφωση

1970 – 1975 Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής

1987 Έξι μήνες εξάσκηση σε Κινηματογραφικά Αρχεία της

Γερμανίας

1999 Συμμετοχή σε ετήσιο εργαστήριο EAVE (για επιμόρφωση

των Ευρωπαίων παραγωγών κινηματογράφου)

Εργασία

1976 – 1985 Δημοσιογράφος, κινηματογραφικός κριτικός, Υπεύθυνος της Κινηματογραφικής Λέσχης Λευκωσίας

1981 – 2023 Υπεύθυνος της Κυπριακής Ταινιοθήκης

1985 – 2023 Σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών στην Κύπρο

1993 – 1996 Κριτικός στην εφημερίδα Φιλελεύθερος

1996 – 2002 Διευθυντής του κινηματογράφου τέχνης Στούντιο στη Λευκωσία

Εκθέσεις

2010 Avesta, Σουηδία. Φωτογραφική έκθεση «Ιστορίες της νεκρής ζώνης»

2011 Berlin. Φωτογραφική έκθεση «Ιστορίες

της νεκρής ζώνης»

2012 Λευκωσία & Δερύνεια. Φωτογραφική έκθεση «Ιστορίες

της νεκρής ζώνης»

2012 Λευκωσία. & Ορόκλινη. Φωτογραφική έκθεση

«Πιδκιαύλια και στίχοι»

2012 Λευκωσία. Φωτογραφική έκθεση «Κύπρος – Εικόνες

κινηματογράφου»

2013 Λάρνακα. Φωτογραφική έκθεση «Ο Κόσμος τηςΚύπρου

στο ποτάμι του χρόνου»

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη

2021 Μαζί με την Nese Yasin

Γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά