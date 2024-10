Ουκρανία: Κυρώσεις στον γνωστό Κύπριο δικηγόρο Ανδρέα Σοφοκλέους - Δημοσίευμα της Interfax Ukraine

«Το όνομα του έχει συνδεθεί γύρω από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο Dynamo Κιέβου τη δεκαετία του 2000, τον τηλεοπτικό σταθμό TVi το 2013, καθώς και με πρόσφατες νομικές διαμάχες για τη διαχείριση του ξενοδοχείου President»

Ο Κύπριος δικηγόρος Ανδρέας Σοφοκλέους, «ο οποίος διατηρεί πολυάριθμες σχέσεις στην Ουκρανία», καθώς και οι εργαζόμενοι της δικηγορικής του εταιρείας, Andreas M. Sofocleous & Co LLC, που διατηρεί γραφεία στην Ουκρανία, προστέθηκαν στη λίστα κυρώσεων της Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Interfax Ukraine. Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης ο πρώην CEO της Smart Holding, Alexey Pertin.

«Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 698 της 8ης Οκτωβρίου και απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, κυρώσεις επιβλήθηκαν και στους Χρυσόστομο, Χαρούλα και Χριστίνα Σοφοκλέους, Κωνσταντίνα Αλκιβιάδου, Χριστίνα Μιχαηλίδου, Έλενα Ιωνά, Αφροδίτη Λουκαΐδου, Νικόλ Γαροφίτα, Αγγόνα, Άννα Κορελίδου και Μενέλαο Σάζο», προσθέτει το δημοσίευμα.

«Ο Ανδρέας Σοφοκλέους και άλλοι Κύπριοι δικηγόροι στη λίστα εμφανίζονται ως δικαιούχοι ουκρανικών εταιρειών. Το όνομα του Σοφοκλέους έχει συνδεθεί με διαφορές ιδιοκτησίας γύρω από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο Dynamo Κιέβου τη δεκαετία του 2000, τον τηλεοπτικό σταθμό TVi το 2013, καθώς και με πρόσφατες νομικές διαμάχες με τον Βίκτορ Μεντβεντσούκ για τη διαχείριση του ξενοδοχείου President», αναφέρει το δημοσίευμα της Interfax.

Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Σοφοκλέους σημειώνεται ότι «ήταν μειοψηφικός μέτοχος της PrivatBank στη Λετονία, ενώ η εταιρεία του διαχειριζόταν το Smart Trust και το Step Trust, στα οποία ο ιδρυτής της Smart Holding, Vadim Novinsky, μεταβίβασε περιουσιακά στοιχεία στα τέλη του 2022. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ουκρανίας αφαίρεσε αργότερα αυτά τα trusts από το μητρώο των τελικών δικαιούχων, υποστηρίζοντας ότι ο Novinsky προσπαθούσε να αποφύγει τις κυρώσεις που του είχαν επιβληθεί».

Το διάταγμα επιβάλλει επίσης κυρώσεις στις κυπριακές εταιρείες Proteas Management Services Ltd, Proteas Trustee Services Ltd, Proteas Trustees Ltd και Proteas Consulting and Services Limited, που ανήκουν στον όμιλο του Ανδρέα Σοφοκλέους.

Δέον να σημειωθεί ότι στις 8 Οκτωβρίου, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε δύο πακέτα κυρώσεων, στοχεύοντας «Ουκρανούς προδότες και τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, επιβάλλοντας κυρώσεις σε 57 επιχειρήσεις και 90 φυσικά πρόσωπα».