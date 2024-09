Μ. Δρουσιώτης: Εκδικητική η αγωγή Αναστασιάδη - Απόρριψή της ζητά από το δικαστήριο

Ο κ. Αναστασιάδης καταχώρησε αγωγή λιβέλου και επιζητεί αποζημιώσεις μέχρι δύο εκατομμυρίων ευρώ για όσα του καταλογίζονται στα βιβλία Κράτος Μαφία και Συμμορία

«Ο εναγόμενος, δια της δικηγόρου του, Λητούς Καριόλου, ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή ως κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας, αφού πρόκειται για εκδικητική αγωγή από πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο εναντίον δημοσιογράφου», αναφέρεται σε δημοσίευμα στο προσωπικό ιστολόγιο του Μακάριου Δρουσιώτη.

Ταχεία εκδίκαση και απόρριψη της αγωγής του τέως προέδρου Νίκου Αναστασιάδη ζητεί από το δικαστήριο ο εναγόμενος Μακάριος Δρουσιώτης. Ο κ. Αναστασιάδης καταχώρισε αγωγή λιβέλου και επιζητεί αποζημιώσεις μέχρι δύο εκατομμυρίων ευρώ για όσα του καταλογίζονται στα βιβλία Κράτος Μαφία και Συμμορία.

Ο εναγόμενος, δια της δικηγόρου του Λητούς Καριόλου, ζητεί από το δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή ως κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας αφού αποτελεί εκδικητική αγωγή από πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο εναντίον δημοσιογράφου. Η αγωγή του τέως Προέδρου αποτελεί μια εκ πολλών διαδικασιών που κινήθηκαν από πρόσωπα συνδεδεμένα με τον τέως Πρόεδρο όπως ο γαμπρός του τέως Προέδρου Γιάννης Μισιρλής και ο προσωπικός επικοινωνιολόγος και συνεργάτης του Ν. Αναστασιάδη Ανδρέας Χατζηκυριάκος, καθώς και ομαδικά ο διευθυντής και μέλη της μονάδας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας που ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση των καταγγελιών του Μ. Δρουσιώτη για παρακολούθηση των επικοινωνιών του.

Οι αγωγές κατά Δρουσιώτη αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν ως SLAPP (Στρατηγική Αγωγή προς Αποθάρρυνση Συμμετοχής του Κοινού) από τη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), η οποία παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 οι διεθνείς οργανώσεις ARTICLE 19 Europe, Association of European Journalists (AEJ), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ), OBC Transeuropa (OBCT) και Reporters Without Borders (RSF), έστειλαν επιστολή στο γενικό εισαγγελέα, στον υπουργό δικαιοσύνης και στον αρχηγό της αστυνομίας, ζητώντας ενδελεχή έρευνα για την παρακολούθηση των επικοινωνιών του Μακάριου Δρουσιώτη. Η επιστολή τους παραμένει αναπάντητη.

Επίσης, στις 30 Απριλίου 2024 οι ΗΠΑ, μέσω του Universal Periodic Review (UPR) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, υπέβαλε στην κυπριακή κυβέρνηση την ακόλουθη ερώτηση: «Τι μέτρα λαμβάνουν οι αρχές για να διερευνήσουν και, κατά περίπτωση, να θέσουν προ των ευθυνών τους τα όργανα επιβολής του νόμου τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην παρακολούθηση και τον εκφοβισμό του ερευνητή δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη;»

