Ξεκινούν μια πρωτοπωριακή συνεργασία το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, η ΕΥ Κύπρου και το ACCA

λόγος για το πρόγραμμα “ACCA Professional Experience Program”, το οποίο έχει δύο κύριους πυλώνες

Με μια πρωτοποριακή συνεργασία ξεκινούν το ακαδημαικό έτος 2024-2025 στην Κύπρο, το ACCA, το Neapolis University Pafos και η ΕY Κύπρου. Ο λόγος για το πρόγραμμα “ACCA Professional Experience Program”, το οποίο έχει δύο κύριους πυλώνες:

Ο πρώτος πυλώνας είναι η ευκαιρία που θα δίνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος BSc Accounting, Banking and Finance του Neapolis University Pafos, αναγνωρισμένο με 9 απαλλαγές από τον ACCA, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτικής τοποθέτησης και εργασίας στην EY Κύπρου πριν αποφοιτήσουν, αποκτώντας, με αυτό τον τρόπο, πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν στην πιο εύκολη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας αμέσως μετά το πέρας των ακαδημαϊκών τους σπουδών.

Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc Accounting and Financial Management (ACCA Embedded Masters), ένα πρόγραμμα που είναι αναγνωρισμένο από τον ACCA με 9 απαλλαγές. Παράλληλα, το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στη κατηγορία των ACCA Embedded Masters, όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού να ολοκληρώσουν το σύνολο των εξετάσεων του ACCA. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του συγκεκριμένου προγράμματος, θα έχουν την ευκαιρία να επιλεχθούν και να εργοδοτηθούν από την ΕΥ Κύπρου σε καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με βάση τα κριτήρια και τους όρους απασχόλησης της ΕΥ Κύπρου, παράλληλα με τις σπουδές τους.. Οι ώρες εργασίας τους στην ΕΥ Κύπρου θα μετρήσουν για την εργασιακή εμπειρία των 36 μηνών που απαιτεί το ACCA. Τέλος, η ΕΥ Κύπρου, στα πλαίσια της ενεργούς στήριξης της προς το πρόγραμμα και τα νέα ταλέντα, προτίθεται να προσφέρει, κατά την κρίση της, και στη βάση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, περιορισμένο αριθμό μερικών υποτροφιών σε υποψηφίους που θα εργοδοτηθούν από την EY Κύπρου και θα εγγραφούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η συνεργασία δημιουργεί μια καινοτόμα και πρωτοποριακή ευκαιρία για τους φοιτητές/τριες των δυο αυτών προγραμμάτων του Neapolis University Pafos, αφού τους συνδέει άμεσα με την αγορά εργασίας μέσω των ευκαιριών εργοδότησης και πρακτικής εξάσκησης που τους παρέχει η ΕΥ Κύπρου, καθώς και της διεκδίκησης των πιθανών υποτροφιών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc Accounting and Financial Management, ενώ, παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να καλύψουν ενα μέρος της εργασιακής εμπειρίας που θέτει ως προϋπόθεση ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος επαγγελματικός τίτλος ACCA.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιτυχώς, θα έχουν τη πιθανότητα να προσληφθούν από την EY Κύπρου, στην βάση πλήρους απασχόλησης, και με αυξημένη μισθολογική κλίμακα, όπως αυτή καθορίζεται από την ΕΥ Κύπρου.

Ο Πρύτανης του Neapolis University Pafos, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, τόνισε: «Πιστοί στις δεσμεύσεις μας για ακαδημαϊκή αρτιότητα, προσιτή αριστεία και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας, σε σύμπραξη, με το ACCA και την ΕΥ Κύπρου δημιουργήσαμε μια νέα πραγματικότητα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση προσφέροντας ευκαιρίες στους φοιτητές και τους αποφοίτους μας, τόσο για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών BSc in Accounting Banking and Finance όσο και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Accounting and Financial Management, για ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη μέσα από υποτροφίες, χρηματοδοτικά εργαλεία, πρακτική άσκηση, τοποθέτηση και απασχόληση. Ευχαριστώ τους δυο στρατηγικούς μας εταίρους, τον AACA και την ΕΥ Κύπρου, όχι μόνον για το ιδιαίτερα θετικό πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν, αλλά και την έμπρακτη συνεισφορά τους στην ποιοτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την κοινωνία.».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ο κ. Ανδρέας Αβραάμ, Συνέταιρος, Υπηρεσίες Διασφάλισης στην ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που, πέρα από γνώσεις και δεξιότητες, θα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους σπουδές με έμμισθη εργασιακή εμπειρία στην ΕΥ Κύπρου και ταυτόχρονη κατάρτιση για τον επαγγελματικό τίτλο ACCA. Οι προοπτικές που ανοίγονται, μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας και της ευκαιρίας απασχόλησης σε ένα δυναμικό επαγγελματικό κλάδο, είναι τεράστιες για κάθε φοιτητή. Στην EY Κύπρου, θα είναι μέρος ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στα κορυφαία διεθνή πρότυπα εργοδότησης με σημαντικές ευκαιρίες ανέλιξης, καθώς και κοινωνοί μιας απρόσκοπτης και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης συνεργαζόμενοι με τους έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες της εταιρείας μας.»

Ο εκπρόσωπος της ACCA, κ. Μάριος Ευριπίδου, Business Relationship Manager, συμπλήρωσε: «Ενέργειες και καινοτόμες συνεργασίες όπως η συγκεκριμένη μεταξύ ACCA, EY Κύπρου και Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, δημιουργούν ευκαιρίες για μελλοντικούς απόφοιτους που στόχο έχουν στη ομαλή και καρποφόρα μετάβασή τους απο τις ακαδημαϊκές σπουδές στον επαγγελματικό χώρο και σε ενα κατεξοχήν τομέα που προδιαθέτει τεράστιες προοπτικές για το μέλλον με πολύπλευρες ευκαιρίες εργασίας.»

Σχετικά με την ΕΥ Κύπρου

Η EY Κύπρου, με πάνω από 90 χρόνια λειτουργίας, αποτελεί ένα αξιόπιστο σύμβουλο επιχειρήσεων και ελεγκτή που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, περιλαμβανομένων ιδιωτών και επιχειρήσεων, μεγάλων δημόσιων εταιρειών και πολυεθνικών. Μέσω των ολοκληρωμένων υπηρεσιών μας, Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διασφάλισης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, και μέσω της βαθιάς γνώσης των κλάδων της οικονομίας, βοηθάμε τους πελάτες μας να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες, καθώς και να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους, προκειμένου να επιτύχουν μία υπεύθυνη ανάπτυξη. Οι διεπιστημονικές, υψηλών επιδόσεων ομάδες μας, βοηθούν τους πελάτες να εκπληρώσουν τις κανονιστικές τους υποχρεώσεις, να ενημερώσουν αποτελεσματικά τους επενδυτές και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών. Στην EY, ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο.

Σχετικά με την ACCA

Το ACCA (Ένωση Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών) είναι ο παγκόσμιος οργανισμός για επαγγελματίες λογιστές, που προσφέρει επαγγελματικά προσόντα και πιστοποιητικά σε όσους κι όσες επιδιώκουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών σπουδών και της διοίκησης. Το ACCA υποστηρίζει τα 251.000 μέλη του και τις 527.000 σπουδαστές του σε 181 χώρες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν επιτυχημένες σταδιοδρομίες στον τομέα της λογιστικής και των επιχειρήσεων, με τις δεξιότητες που απαιτούν οι εργοδότες. Το ACCA συνεργάζεται με ένα δίκτυο 117 γραφείων και κέντρων και περισσότερους από 7.828 Εγκεκριμένους Εργοδότες παγκοσμίως και 322 εγκεκριμένους παρόχους εκμάθησης οι οποίοι παρέχουν υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Μέσω της αποστολής δημοσίου συμφέροντος του, το ACCA προωθεί την κατάλληλη ρύθμιση της λογιστικής και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες για να εξασφαλίσει ότι η φήμη και η επιρροή της λογιστικής θα συνεχίσει να αυξάνεται. Το ACCA εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες για να διασφαλίσει ότι τα μέλη του και τα μελλοντικά μέλη του θα συνεχίσουν να είναι οι πιο αξιόλογοι, ενημερωμένοι και περιζήτητοι επαγγελματίες λογιστές παγκοσμίως. Οι βασικές αξίες του ACCA το οποίο ιδρύθηκε το 1904 παραμένουν σταθερές: ευκαιρία, ποικιλομορφία, καινοτομία, ακεραιότητα και λογοδοσία και είναι συνυφασμένες με τον σκοπό του. Τον Δεκέμβριο του 2020, το ACCA έθεσε συγκεκριμένους στόχους σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ τους οποίους παρακολουθεί και δημοσιεύει στην ετήσια ολοκληρωμένη αναφορά του. Το ACCA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένα από τα πλέον σημαντικά Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου με έμφαση στην δημιουργία εφαρμοσμένης γνώσης αιχμής, στοχεύοντας παράλληλα στην παροχή άριστων ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή του κοινότητα καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από το 2022, μαζί με άλλα 8 Πανεπιστήμια από αντίστοιχα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνολικά 9 Πανεπιστήμια από 9 κράτη της Ε.Ε.) είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων EMERGE (euemerge.eu), μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την αναβάθμιση της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, την οποία ενισχύει και χρηματοδοτεί.

Το Πανεπιστήμιο, με περισσότερους από 8.500 αποφοίτους, 3.200 εγγεγραμμένους φοιτητές, 12 Προπτυχιακά Προγράμματα, 34Μεταπτυχιακά Προγράμματα, 5 Διδακτορικά προγράμματα, πολυάριθμες διεθνείς συνεργασίες και συνεργασίες, συμμετοχή σε διεθνείς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς στοχεύει στην προσφορά στην κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, στην πρόοδο της επιστήμης μέσω διαδραστικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και στην δημιουργία υψηλού επιπέδου επιστημόνων και επαγγελματιών στα σύγχρονα γνωστικά πεδία προσφέροντας τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες για την ομαλή ενσωμάτωση και επιτυχή ανέλιξη στα καινοτόμα επαγγέλματα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του 21ου αιώνα.