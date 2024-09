Λεμεσός/Νίκου Παττίχη: Το δημοτικό συμβούλιο τάχθηκε κατά της δημιουργίας λεωφορειολωρίδων - Τι λένε βουλευτές

Η πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού συζητήθηκε σήμερα Πέμπτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Προβληματισμό για τη δημιουργία λωρίδων λεωφορείων στη λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη στη Λεμεσό εξέφρασαν βουλευτές, προτάσσοντας την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι επιχειρήσεις στην περιοχή αλλά και να εξυπηρετούνται οι πολίτες, με το Δήμαρχο Γιάννη Αρμεύτη να σημειώνει ότι χθες το δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού τάχθηκε κατά της δημιουργίας λεωφορειολωρίδων, καθώς και ότι από τη λεωφόρο διέρχονται καθημερινά περίπου 34.000 οχήματα.

Η πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού και ειδικότερα όσον αφορά στα προγραμματισμένα έργα στη λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, στο κυκλοφοριακό, στο οδικό δίκτυο, καθώς και στις λεωφορειολωρίδες βρέθηκαν σήμερα Πέμπτη επί τάπητος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, ανέφερε ότι η οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται για τις λωρίδες των λεωφορείων στη λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις αναπτύξεις στην περιοχή. Όσοι κατοικούν στη Λεμεσό και γνωρίζουν την συγκεκριμένη λεωφόρο, είπε, ξέρουν καλά ότι εκεί έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές επιχειρήσεις.

«Είναι για αυτό το λόγο που τα μέτρα τα οποία θα παρθούν θα πρέπει πριν και πάνω από όλα να λάβουν υπόψη τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε να μην οδηγηθούν στο χείλος της καταστροφής», σημείωσε ο κ. Δίπλαρος.

Πρόσθεσε ότι μια από τις λύσεις θα μπορούσε να ήταν και η αύξηση της παρόδιας στάθμευσης (“on street parking”) όπως έχει γίνει και στη λεωφόρο Μακαρίου, αλλά και σε άλλες περιοχές.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, δήλωσε ότι είναι γνωστό ότι η Λεμεσός αντιμετωπίζει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και συμφόρηση ακόμα και στον υπεραστικό δρόμο. Ως εκ τούτου, συνέχισε, οποιαδήποτε μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν ακριβώς πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες και όχι πως θα ταλαιπωρούνται.

Ο κ. Σιζόπουλος σημείωσε ότι η δημιουργία λωρίδας λεωφορείων στη λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, που είναι υψηλής κυκλοφοριακής συμφόρησης, θα δημιουργήσει πρόσθετα συγκοινωνιακά προβλήματα και ταλαιπωρία. Επίσης, συνέχισε, είναι πάγια θέση της ΕΔΕΚ ότι σε αυτούς τους δρόμους υψηλής κυκλοφοριακής συμφόρησης δεν πρέπει να υπάρχουν νησίδες, γιατί είναι δρόμοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, από ασθενοφόρα και από πυροσβεστικά οχήματα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Επεσήμανε ότι όλα αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη προτού να καθοριστούν ενδεχομένως νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο βουλευτής των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, είπε ότι επιφυλάξεις για το όλο θέμα του κυκλοφοριακού υπάρχουν ακόμα και από κυβερνητικές υπηρεσίες, με το Τμήμα Πολεοδομίας να αναφέρει ότι η μη σωστή υιοθέτηση των προνοιών του ΣΒΑΚ, δεν θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο η μελέτη για το ΣΒΑΚ έγινε πριν από μερικά χρόνια και ότι στο μεσοδιάστημα πολλά έχουν αλλάξει στην πόλη της Λεμεσού, όπου αντιμετωπίζεται ένα σοβαρό κυκλοφοριακό ζήτημα.

Ο κ. Παπαδούρης πρόσθεσε ότι η συζήτηση για το εν λόγω θέμα θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Πέμπτη σημειώνοντας ότι απώτερος σκοπός της εγγραφής του θέματος είναι «να μην προχωρήσουμε με μια μεμονωμένη κίνηση, η οποία αντί να λύσει προβλήματα, θα επιφέρει άλλα».

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, είπε από πλευράς του ότι στη χθεσινή συνεδρία το δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού τάχθηκε κατά της δημιουργίας λεωφορειολωρίδων επί της λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη καθώς και επί του παραλιακού δρόμου, με τον τρόπο που έχουν παρουσιαστεί από το Υπουργείο Μεταφορών. Είπε ότι από την λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη διέρχονται περίπου καθημερινά 34.000 οχήματα.

Πρόσθεσε ακόμη ότι στο πλαίσιο της παρουσίασης έγινε και εισήγηση από τον Σύμβουλο που έχει κάνει αυτή την αξιολόγηση για το κατά πόσον αυτές οι λεωφορειολωρίδες γίνουν λωρίδες υψηλής πυκνότητας. Ο κ. Αρμεύτης εξήγησε ότι αυτές οι λωρίδες θα μπορούσαν να συνυπάρχουν εκτός από λεωφορεία και για αυτοκίνητα πάνω από δύο άτομα ή αυτοκίνητα “carsharing” ή “cars on demand” σημειώνοντας ότι υπάρχει το ζήτημα επιτήρησης που θα μπορούσε να επιλυθεί με συστήματα τεχνολογίας όπως σε χώρες του εξωτερικού.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ζήτημα του κυκλοφοριακού στη Λεμεσού δεν μπορεί να εξαντληθεί στη δημιουργία ή όχι των λεωφορειολωρίδων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται ολιστικό πλάνο.

«Για εμάς προτεραιότητα είναι η δημιουργία του Βόρειου Παρακαμπτήριου και κάναμε εισήγηση για κατασκευή γέφυρας στην περιοχή Ευαγόρα Λανίτη και Συνεργατισμού στα Πολεμίδια για να δοθεί μια νέα όδευση ειδικά για τους πολίτες που μένουν κυρίως βορείως του αυτοκινητόδρομου», είπε. Πρόσθεσε ακόμη ότι χρειάζεται και η μονοδρόμηση ορισμένων δρόμων, ειδικά κάτω από τη Λεωφόρο Μακαρίου, ούτως ώστε να υπάρχει μια καλύτερη ροή των αυτοκινήτων.

Παράλληλα, ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι μέσα στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κυκλοφοριακού έγινε παρουσίαση όσον αφορά την περαιτέρω δημιουργία χώρων “park and ride”. Σημείωσε ότι όταν είχε παρουσιαστεί η συγκεκριμένη πρόταση από το Υπουργείο Μεταφορών προνοούσε μόνο έναν χώρο “park and ride”, προσθέτοντας ότι «εμείς σαν Δήμος Λεμεσού έχουμε εισηγηθεί 10 χώρους “park and ride”».