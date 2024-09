Αυτά τα καλλυντικά προϊόντα αποσύρθηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες προτρέπουν το κοινό, σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του, να διακόψει τη χρήση τους

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη, ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί καλλυντικά προϊόντα.

Πρόκειται για το «BLACK OPIUM, NUIT, Perfume», «Wats Élysée, COOL COLORS!, Hair colouring mousse», «WAYI, GEL POLISH, Nail polish set», «Aluminium foil teeth whitening kit gel, Teeth whitening set», «ROZINO, HYALURONIC ACID – FACIAL SERUM, Face serum»,«Floppy, Wet Wipes For All Seasons, Wet wipes», «Adidas, Lotion Refreshing, Aftershave», « JFENZI RETRUARD My Life Perfume», «Rodis Cream Cocoa Butter Super Clarifiante & Traitante», « YSL BLACK OPIUM Perfume», «YSL BLACK OPIUM NUIT Perfume», «Wats élysée HAIR COLOR MOUSSE COOL COLORS! », « Wats élysée HAIR COLOR MOUSSE COOL COLORS!», « Wats élysée HAIR COLOR MOUSSE COOL COLORS!», «YSL BLACK OPIUM FLORAL SHOCK PERFUME», «YSL BLACK OPIUM PERFUME», «Schwarzkopf, Beloved Budapest WAVY VOLUME ULTRA STRONG 4, Hair spray»,«Schwarzkopf, Vibrant Vienna GLOSSY SHINE ULTRA STRONG 4, Hair spray», «Adidas, Ice Dive, Eau de toilette », «Adidas, Get Ready, for him, Eau de toilette»,«Wats élysée, HAIR COLOR MOUSSE COOL COLORS!, Hair colouring mousse», «Adidas, Victory League, Eau de toilette», «Dove, MON SOIN cocooning, Shower gel»,«GORDANO PARFUMS, Eau de toilette», «CUBA, Too Sexy For You, Perfume», «GORDANO PARFUMS, M THE MILLIONAIRES CLUB, Eau de toilette», «LUXURE PARFUMES, I miss You, GROVING GARDEN, Perfume», «Adidas, Pure Game, Aftershave», «Adidas, Get Ready!, Aftershave»,

Για τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό, σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του, να διακόψει τη χρήση τους, ή σε περίπτωση που τα εντοπίσει να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22608606 και 22608682.