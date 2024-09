Αυτά τα επικίνδυνα παιδικά προϊόντα εντοπίστηκαν στην κοινοτική αγορά - Δείτε τη λίστα

Τα προϊόντα έχουν αποσυρθεί

Για 17 επικίνδυνα προϊόντα, κυρίως παιδικά, που εντοπίστηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά την εβδομάδα που άρχισε στις 26/08/24 (RAPEX – Report 35) και τα οποία έχουν αποσυρθεί από την κοινοτική αγορά, προειδοποιεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, πρόκειται για φόρμες μάρκας Ke Yi Qi, μοντέλο DL-8785, κωδικό κατασκευής No: K-689 και με άγνωστη χώρα κατασκευή, που περιέχει κίνδυνο στραγγαλισμού/ τραυματισμού λόγω του ότι το προϊόν διαθέτει λειτουργικά κορδόνια στην περιοχή του λαιμού.

Σετ παιδικά ρούχα / φόρμες μάρκας Ke Yi Qi, μοντέλο K-689 και με άγνωστη χώρα κατασκευή, που περιέχει κίνδυνο στραγγαλισμού/ τραυματισμού λόγω του ότι το προϊόν διαθέτει λειτουργικά κορδόνια στην περιοχή του λαιμού.

Σετ παιδικά ρούχα / φόρμες μάρκας Ke Yi Qi, μοντέλο K-293, κωδικό κατασκευής No: K-689 και με άγνωστη χώρα κατασκευή, που περιέχει κίνδυνο στραγγαλισμού/ τραυματισμού λόγω του ότι το προϊόν διαθέτει λειτουργικά κορδόνια στην περιοχή του λαιμού.

Ξύλινο βρεφικό παιχνίδι μάρκας babydream, με γραμμοκώδικα 4305615911779 και με άγνωστη χώρα κατασκευής, που περιέχει κίνδυνο πνιγμού λόγω του ότι το ξύλινο μέρος στο παιχνίδι μπορεί να σπάσει εύκολα με αποτέλεσμα ένα παιδί να βάλει τα μικρά κομμάτια στο στόμα και να πνιγεί.

Παιδικό χαλάκι δαπέδου μάρκας Taf toys, μοντέλα 12715 (Savannah) / 13084 (Urban garden), κωδικοί κατασκευής IN 0823 / IN 0623 /IN 0723 / IN 1023, γραμμοκώδικες 605566127156 (Savannah) 605566130859 (Urban garden) και με άγνωστη χώρα κατασκευής, που περιέχει κίνδυνο πνιγμού λόγω του ότι η πλαστική μεμβράνη που καλύπτει το χαλάκι μπορεί εύκολα να αποκολληθεί σε μικρά κομμάτια, με αποτέλεσμα ένα παιδί να τα βάλει στο στόμα και να πνιγεί.

Σετ μπρελόκ δελφίνια μάρκας UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, μοντέλο Réf. 768467949797 - Code. dolphin10 και με χώρα κατασκευής την Κίνα, που περιέχει κίνδυνο πνιγμού από την πιθανή κατάποση των μικρών αντικειμένων (μάτια) τα οποία αποσπώνται εύκολα.

Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι άγνωστης μάρκας, μοντέλο Ref: K2117, με χώρα κατασκευής την Κίνα, που περιέχει κίνδυνο πνιγμού και ασφυξίας από την πιθανή κατάποση των μικρών αντικειμένων (κουμπιά) τα οποία αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.

Απομιμήσεις τροφίμων (φρούτα / λαχανικά ) μάρκας HOME KITCHEN, μοντέλο CJ 2913134, με γραμμοκώδικα 1000029131340 και με χώρα κατασκευής την Κίνα, που περιέχουν κίνδυνο πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν.

Κουζινικό παιχνίδι σετ με απομιμήσεις τροφίμων (φρούτα / λαχανικά ) μάρκας QY 226, με γραμμοκώδικα 2275812326237 και με χώρα κατασκευής την Κίνα, που περιέχει κίνδυνο πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν.

Κουζινικό παιχνίδι σετ με απομιμήσεις τροφίμων (φρούτα / λαχανικά ) μάρκας COOKING KITCHEN TOY, με γραμμοκώδικα 2371568000008 και με χώρα κατασκευής την Κίνα, που περιέχει κίνδυνο πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν.

Κουζινικό παιχνίδι σετ με απομιμήσεις τροφίμων (φρούτα / λαχανικά ) μάρκας MINI KITCHEN, μοντέλο 623-11, με γραμμοκώδικα 6905623114223 και με χώρα κατασκευής την Κίνα, που περιέχει κίνδυνο πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν, όπως και από την πιθανή κατάποση των μικρών αντικειμένων τα οποία αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι

Σετ παιχνίδι ψαρέματος άγνωστης μάρκας, μοντέλο Art.no. KM6856,με γραμμοκώδικα 6908787516414 και με χώρα κατασκευής την Κίνα, που περιέχει κίνδυνο πνιγμού από την πιθανή κατάποση μικρών εξαρτημάτων που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι (δαχτυλίδια, γάντζο καλάμι ψαρέματος). Τα μικρά παιδιά μπορεί να τα βάλουν στο στόμα και να πνιγούν.

Βρεφική πιπίλα μάρκας Esska, μοντέλο 123316, κωδικό κατασκευής 11895 με γραμμοκώδικα 7312507120307 και με χώρα κατασκευής την Σουηδία, που περιέχει κίνδυνο πνιγμού λόγω του ότι η λαβή της πιπίλας σπάει, απελευθερώνοντας μικρά κομμάτια.

Καδένα στήριξης πιπίλας μάρκας Bibs, μοντέλα 9401111 / 942112231, με γραμμοκώδικες 5713795238620 / 5713795243266 και με χώρα κατασκευής την Τουρκία, που περιέχει κίνδυνο πνιγμού λόγω του ότι τμήμα από το κλιπ της βάσης σπάει, απελευθερώνοντας μικρά κομμάτια.

Ποδήλατο μάρκας Focus, μοντέλο JAM² 7.8 29DI XL47 GRY 720 WH / PN: D644613023 και με χώρα κατασκευής την Γερμανία, που περιέχει κίνδυνο τραυματισμού λόγω του ότι εάν υπερφορτωθεί, ο σωλήνας διεύθυνσης του πιρουνιού ανάρτησης μπορεί να σπάσει. Αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του ποδηλάτου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών (όπως θλάση, κάταγμα, διάσειση).

Παιδικό φόρεμα (ηλικίας 2-3 ετών) μάρκας Zara, μοντέλο 8574/513/710 και με χώρα κατασκευής το Μπαγκλαντές, που περιέχει κίνδυνο τραυματισμού από την παρουσία ελευθέρων άκρων (ζώνη) στην περιοχή της μέσης του ενδύματος.

Παιδικό μαγιό σετ μάρκας George, μοντέλα 51466902 / 51466767 / 51466791 / 51466884 / 51466842 / 51466917 / 51466821 / 51466863, με γραμμοκώδικες 505919724475 / 505919724477 / 505919724479 / 505919724473 / 505919724501 / 505919724503 / 505919724505 / 505919724507 και με χώρα κατασκευής την Κίνα, που περιέχει κίνδυνο εγκαυμάτων, καθώς δεν πληροί το σχετικό πρότυπο ασφάλειας για τον ήλιο, ενώ η ετικέτα του προϊόντος υποδεικνύει ότι το γιλέκο και το σορτς είναι ασφαλή από τον ήλιο και πληρούν το σχετικό πρότυπο PPE standard ενώ οι μετρήσεις του προϊόντος δεν πληρούν το EN 13758-2.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα, να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και, παράλληλα, να ενημερώσουν τον πωλητή σχετικά.