Aπεβίωσε ο πρώην Υπουργός Γεωργίας Ανδρέας Παπασολομώντος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο Δρ. Ανδρέας Παπασολομώντος, πρώην Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας του εκλιπόντος, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 26 Αυγούστου από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στις 5.00 μ.μ.

Η οικογένεια του εκλιπόντος θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 4.30 μέχρι τις 5.00.

Ο εκλιπών διετέλεσε Υπουργός Γεωργίας από τον Ιανουάριο του 1985 μέχρι τον Νοέμβριο του 1987.

Ο Ανδρέας Παπασολομώντος εργάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας για τρεις σχεδόν δεκαετίες. Μεταξύ άλλων διετέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας από το 1968 μέχρι το 1975, ενώ από το 1975 μέχρι το 1985 ήταν Γενικός Διευθυντής του ίδιου Υπουργείου μέχρι την υπουργοποίησή του.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Υπουργείο Γεωργίας είχε ενεργό εμπλοκή στη δημιουργία των μεγαλύτερων αρδευτικών έργων της Κύπρου, όπως το αρδευτικό έργο της Πάφου, το σχέδιο Βασιλικού- Πεντάσχοινου και το Σχέδιο του Νοτίου Αγωγού.

Το 1988 προσλήφθηκε ως διευθυντικό στέλεχος στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), θέση από την οποία αφυπηρέτησε το 1994, για να συνεχίσει την προσφορά του στον διεθνή χώρο της γεωργίας ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας.

Με αυτή την ιδιότητα συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό αποστολών των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Τράπεζας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα είχε ενεργό συμμετοχή σε διάφορα συμβούλια διεθνών οργανισμών στον τομέα της γεωργίας, όπως είναι η "ICARDA", ("International Center for Agricultural Research in the Dry Areas"), το "CGIAR" ("The Consortium Group of International Agricultural Research Centres"), και το "IPGRI", ("The International Plant Genetic Resources Institute".