Βασιλικό: H VPSM διαψεύδει την κινεζική CMC για την προβλήτα - Τι λέει για αναστολή εργασιών

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της CPP-Metron Consortium Ltd (CMC) «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της να υπονομεύσει την συνέχιση του έργου» για την κατασκευή της προβλήτας του τερματικού FSRU στο Βασιλικό, αναφέρει η κοινοπραξία VPSM η οποία αποτελείται από τις εταιρείες IM Spanopoulos Special Marine Operations Ltd και Multimarine Services Ltd.

Σε ανακοίνωση, σε απάντηση της ανακοίνωσης της CMC, ημερομηνίας 21/7/2024, η VPSM διαβεβαιώνει ότι διαθέτει «την απαιτούμενη τεχνογνωσία, το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό (πλωτά μέσα και εξοπλισμό ξηράς), για να εκτελέσει το έργο που της ανατέθηκε ως υπεργολάβου της CMC, και ήταν και παραμένει σε θέση να προχωρήσει με επιμέλεια στην ολοκλήρωση του».

Όσον αφορά την διαφορά που προέκυψε μεταξύ της CMC, η VPSM αναφέρει ότι «οι εργασίες της προχωρούσαν σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα και με προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης εντός του 2024, όταν στις αρχές του έτους, και επικαλούμενη οικονομικές διαφορές με την ΕΤΥΦΑ, η CMC αποφάσισε την αναστολή των εργασιών του Έργου».

«Ενόσω το Έργο βρισκόταν σε αναστολή και χωρίς να υπάρχει έρεισμα, η CMC παράνομα και αντισυμβατικά επιχείρησε να τερματίσει την συμφωνία υπεργολαβίας μεταξύ αυτής και της VPSM, προτάσσοντας αναληθείς και αβάσιμους ισχυρισμούς», προσθέτει η κοινοπραξία.

Η VPSM αναφέρει ότι κάλεσε την CMC «να ανακαλέσει την παράνομη ειδοποίηση τερματισμού που έδωσε, και να συνεχίσει με την εκτέλεση της Συμφωνίας» και προσθέτει ότι «η CMC παρέλειψε να συμμορφωθεί, επιμένοντας ουσιαστικά στην παράνομη ειδοποίηση τερματισμού παρά τις περί αντιθέτου εκκλήσεις της VPSM, κάτι που δεν άφησε στην VPSM άλλη επιλογή από το να τερματίσει τη Συμφωνία, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας της CMC, όπως και έπραξε».

Η VPSM αναφέρει επίσης ότι η CMC της οφείλει «σημαντικά ποσά ως υπόλοιπο πληρωμών για εκτελεσθείσες εργασίες».

«Για τα ποσά αυτά, καθώς επίσης και για αποζημιώσεις αναφορικά με ζημιά που προκλήθηκε στη VPSM συνεπεία του πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας, έχει ήδη υποβληθεί αξίωση σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας», προσθέτει.

Επιπλέον, η VPSM αναφέρει ότι «σε περίπτωση που η CMC παραλείψει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, θα προχωρήσει στη λήψη νομικών μέτρων προς προάσπιση των δικαιωμάτων της, τα οποία επιφυλάσσει».

Τέλος, η κοινοπραξία VPSM αναφέρει πως αποτελείται από τις εταιρείες IM Spanopoulos Special Marine Operations Ltd και Multimarine Services Ltd, εταιρείες διαχρονικά αξιόπιστες, όπως αναφέρει, «στην ανάθεση και διεκπεραίωση, μεγάλων έργων διεθνώς, τα οποία φέρουν τη σφραγίδα τους».