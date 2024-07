Εθνική Έρευνα Εργοδοτών CYEmployers: Κλειδί για τη διαμόρφωση ενός κατάλληλα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού για το μέλλον

H Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας προχώρησε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών CYEmployers

Η αγορά εργασίας διεθνώς υφίσταται συνεχείς μεταμορφώσεις λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, της παγκοσμιοποίησης και των δημογραφικών αλλαγών που συντελούνται. Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν νέες απαιτήσεις σε δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει το εργατικό δυναμικό και αναπόφευκτα αναδιαμορφώνουν το τοπίο της αγοράς εργασίας. Η κατανόηση αυτών των μεταβαλλόμενων αναγκών σε δεξιότητες είναι σημαντική για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευομένους και τα άτομα που αναζητούν εργασία, ώστε να διασφαλιστεί η απαιτούμενη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού η οποία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας.

Δεδομένου της αδιαμφισβήτητης ανάγκης διαμόρφωσης κατάλληλου εργατικού δυναμικού που να κατέχει τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας προχώρησε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών CYEmployers.

Η Εθνική Έρευνα Εργοδοτών της Κύπρου CYEmployers

Η Εθνική Έρευνα Εργοδοτών διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων και Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών» (“Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υλοποίηση του έργου έχει αναληφθεί από την PwC Cyprus ύστερα από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement), και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://skilltracking.highereducation.ac.cy/.

Κύριος στόχος της Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών CYEmployers είναι η διερεύνηση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες με απώτερο σκοπό την καλύτερη διασύνδεση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με την αγορά εργασίας. Η κατανόηση των απαιτήσεων όσον αφορά στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού είναι πολύ σημαντική για την ευθυγράμμιση των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η Εθνική Έρευνα Εργοδοτών CYEmployers διεξάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και απευθύνεται σε εργοδότες από τον Ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε διευθυντικά στελέχη του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, έχει επιλεγεί από το Μητρώο Επιχειρήσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας ένα τυχαίο δείγμα επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα, ενώ από τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιου τομέα έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλα τα διευθυντικά στελέχη.

Την παρούσα χρονική περίοδο γίνεται η συλλογή δεδομένων του πρώτου κύκλου της έρευνας CYEmployers μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο γίνεται μέσω του συνδέσμου https://skilltracking.highereducation.ac.cy/cyemployers/. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτείται κωδικός πρόσβασης ο οποίος αποστάλθηκε στις επιχειρήσεις και στα διευθυντικά στελέχη του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα που συμμετέχουν στο δείγμα.

Γιατί οι έρευνες εργοδοτών είναι σημαντικές;

Εντοπισμός κενών σε δεξιότητες

Οι έρευνες εργοδοτών συμβάλλουν στην καταγραφή κενών σε δεξιότητες (skills gaps) που εντοπίζονται από τις επιχειρήσεις/τους εργοδότες. Τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης και οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης στη βάση επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης για τα κενά σε δεξιότητες θα είναι σε θέση να αναθεωρήσουν/αναβαθμίσουν τα Προγράμματα Σπουδών/κατάρτισης ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικοί απόφοιτοι και απόφοιτες θα διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας.

Σχεδιασμός νέων και αναθεώρηση/αναβάθμιση υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις έρευνες εργοδοτών αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων ή και στην αναθεώρηση υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών. Μέσα από αυτές τις έρευνες καταγράφονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων/εργοδοτών όσον αφορά στις δεξιότητες που χρειάζεται να έχει το προσωπικό τους. Τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στη βάση πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών τους, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι μελλοντικοί τους απόφοιτοι και απόφοιτες θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι/ες για την αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη πολιτικών για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού

Οι έρευνες εργοδοτών συμβάλλουν στην ανάπτυξη και υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών από το κράτος οι οποίες θα εδράζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις/εργοδότες που συμμετέχουν σε έρευνες εργοδοτών συμβάλλουν στην προαγωγή της γνώσης που αφορά στις δεξιότητες που χρειάζεται το ανθρώπινο δυναμικό για την ανάπτυξη της επιχείρησης/κλάδου ειδίκευσης. Αυτή η γνώση είναι χρήσιμη στις επιχειρήσεις ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές και καινοτόμες.

Ποια είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή στην Εθνική Έρευνα Εργοδοτών;

Καλύτερη κατάρτιση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού: Η συμμετοχή στην Εθνική Έρευνα Εργοδοτών που διεξάγεται από τη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, θα επιτρέψει στους εργοδότες να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην καλύτερη κατάρτιση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού της Κύπρου. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας θα συμβάλουν στην ευθυγράμμιση της Ανώτερης Εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και στη μείωση του χρόνου και των πόρων που δαπανώνται για την κατάρτιση νέου εργατικού προσωπικού. Συμβολή στη χάραξη πολιτικής: Τα αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών θα αποτελέσουν βάση για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής για την αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, την αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων της Μέσης Εκπαίδευσης και την ανάπτυξη και προσφορά προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης του εργατικού δυναμικού. Με τη συμμετοχή στην Εθνική Έρευνα Εργοδοτών, οι εργοδότες έμμεσα θα συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων που θα είναι ωφέλιμες για τον κλάδο τους, όπως η ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης. Πρόσβαση σε χρήσιμη, έγκυρη και επιστημονική πληροφόρηση: Η συμμετοχή στην Εθνική Έρευνα Εργοδοτών και η πρόσβαση στα αποτελέσματά της θα παρέχει στις επιχειρήσεις/στους εργοδότες έγκυρες πληροφορίες για τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς εργασίας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων/Υπηρεσιών, για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού τους για προσέλκυση ταλέντων, καθώς και για τη διαμόρφωση των στρατηγικών τους για σκοπούς πρόσληψης και ανάπτυξης του προσωπικού τους. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αρμόδιων χάραξης πολιτικής: Η Εθνική Έρευνα Εργοδοτών θα συμβάλει στην ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων/εργοδοτών, Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, αρμόδιων Υπουργείων/Φορέων για ανάπτυξη πολιτικών με κύριο στόχο την ανάπτυξη δράσεων που θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Καταληκτικά

Οι έρευνες εργοδοτών είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται επαρκώς στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η συμμετοχή των εργοδοτών/επιχειρήσεων στην Εθνική Έρευνα Εργοδοτών CYEmployers και ως επακόλουθο τα αποτελέσματά της έρευνας θα συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων της Μέσης Εκπαίδευσης (Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), στην ανάπτυξη και αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών της Ανώτερης Εκπαίδευσης καθώς και στον σχεδιασμό/αναθεώρηση πολιτικών ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού της χώρας. Για τους πιο πάνω λόγους καλούμε όλους τους εργοδότες να συμμετάσχουν ενεργά στην Εθνική Έρευνα Εργοδοτών που διεξάγει η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού της χώρας.