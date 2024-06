Στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας η πορώτη Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Frederick στη Λεμεσό

Στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Ιουνίου η πρώτη από τρεις Τελετές Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Frederick, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Η Τελετή πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού και στο πλαίσιό της αποφοίτησαν 1341 φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στα 24 Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick στη δεύτερη έδρα του, τη Λεμεσό.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη την κοινότητα του Πανεπιστημίου για «την επιστημονική κατάρτιση και την επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων, την προσφορά στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας αλλά και τη συμβολή στον στόχο για την ποιοτική αναβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ώστε η Κύπρος να καταστεί ένα περιφερειακό Κέντρο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.» Απευθυνόμενος στους/στις απόφοιτους/ες, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε: «Το Πανεπιστήμιό σας, μέσα από την ιδιαίτερη προσήλωσή του σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, στην έρευνα, στην ακαδημαϊκή αριστεία, στην εφαρμογή της παραγόμενης γνώσης και έργου προς όφελος της κοινωνίας, έχει καταξιωθεί ανάμεσα στα πιο σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα στον τόπο μας και όχι μόνο. Η αποφοίτησή σας από ένα τέτοιο πανεπιστημιακό ίδρυμα αποτελεί προνόμιο.» Ο Πρόεδρος επισήμανε, ακόμη, τον στόχο αναβάθμισης και βελτίωσης του πλαισίου διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, τονίζοντας: «Θέλουμε να παραμείνουν οι απόφοιτοί μας στην πατρίδα μας, θέλουμε να επενδύσουμε στις γνώσεις τους, θέλουμε να επενδύσουν στον τόπο μας. Στηριζόμαστε στο επιστημονικό μας δυναμικό και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας.»

Στη διάρκεια της τελετής, το Πανεπιστήμιο τίμησε τον Καθηγητή Σταμάτιο Κριμιζή, Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και Επίτιμο Διδάκτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick, για τη διαχρονική στήριξη και προσφορά του στον αγώνα για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή. Ο Καθηγητής Κριμιζής πρωτοστάτησε στον αγώνα των ομογενών, που είχε ως αποτέλεσμα να επιβληθεί, το 1975, εμπάργκο όπλων εναντίον της Τουρκίας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέδωσε στον Καθηγητή συμβολικό δώρο, την αποτύπωση του Καραβιού της Κερύνειας, που σχεδίασε ο Καθηγητής Παναγιώτης Τουλιάτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick.

Σε ομιλία του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο, αναφέρθηκε στα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν από την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, με σκοπό να ενισχύσουν την ακαδημαϊκή αριστεία, να διασυνδέσουν τα Πανεπιστήμια με την αγορά εργασίας και την κοινωνία και να συμβάλουν στη συστηματική και οργανωμένη διεθνή προβολή της Κύπρου ως εκπαιδευτικού προορισμού. Ο Πρύτανης αναφέρθηκε, επιπλέον, στην πρόσφατη πιστοποίηση του νέου Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας με έδρα τη Λεμεσό, και στην πιστοποίηση νέων πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Υπογραμμίζοντας τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Frederick με πολλά ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, επεσήμανε πως «αποτελεί φυσική εξέλιξη η ανάπτυξη και λειτουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου μας στην Ελλάδα». Καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Πρύτανης μοιράστηκε, σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση, τα δικά του βιώματα από την προσφυγιά, καταθέτοντας την εμπειρία από τις δικές του σπουδές στο Πολυτεχνείο. Απευθυνόμενος στους απόφοιτους και τις απόφοιτες, είπε: «Ανατρέψτε το παλιό και κάντε χώρο για το καινούριο. Μην αγνοήσετε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μη δειλιάσετε σε προκλήσεις, μην αποποιηθείτε την ευθύνη. Κυνηγήστε τους στόχους και τα όνειρά σας και, κυρίως, τολμήστε!»

Χαιρετισμό κατά την τελετή απηύθυνε η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, η οποία αναφέρθηκε σε επιτεύγματα του Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, που αποδεικνύουν την προσήλωση στην πορεία για ένα πιο δίκαιο και αειφόρο κόσμο. Μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία του Πανεπιστημίου Frederick να είναι το μοναδικό, για δεύτερη συνεχή χρονιά, πανεπιστήμιο στην Κύπρο, που βρίσκεται στα πρώτα 201-300 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στα Times Higher Education Impact Rankings 2024. Το Πανεπιστήμιο Frederick έλαβε την υψηλότερη κατάταξη σε Κύπρο και Ελλάδα, μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στον χαιρετισμό της, η κα Φρειδερίκου αναφέρθηκε σε επιτεύγματα ερευνητών/τριών του Πανεπιστημίου και φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. «Στοχεύουμε στην ολιστική ανάπτυξη των φοιτητών και φοιτητριών μας: θέλουμε να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις αλλά, ταυτόχρονα, να νοιάζονται και να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε, αποφοιτώντας, να είναι σε θέση να αντιληφθούν την ευθύνη και τον ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν για ένα καλύτερο αύριο». Απευθυνόμενη στους απόφοιτους και τις απόφοιτες είπε: «Ο χαρακτήρας μας δημιουργείται από το άθροισμα όλων των μικρών επιλογών που κάνουμε καθημερινά. Διαλέξτε, λοιπόν, να ζείτε και να πράττετε με τον καλύτερο εαυτό σας.»

Κατά την τελετή, η πτυχιούχος Πληροφορικής Κρίστυ Καράμ, απόφοιτη με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση ανάμεσα σε όλους/ες τους/τις απόφοιτους/ες των πτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται στη Λεμεσό, έκανε την καθιερωμένη αντιφώνηση εκ μέρους όλων των αποφοίτων. «Η εκπαίδευση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής μας. Διαμορφώνει τις καριέρες μας αλλά και τις αξίες μας, τις προοπτικές και την κατανόησή μας για τον κόσμο γύρω μας. Αν και η επίσημη εκπαίδευσή μας ολοκληρώνεται, η μάθηση δεν τελειώνει εδώ. Ας δεσμευτούμε να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε συνεχώς, ώστε να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Όταν είστε αφοσιωμένοι σ’ αυτό που αγαπάτε, η επιτυχία θα έρθει ως φυσική εξέλιξη.»

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή όταν οι οκτώ Πρυτάνεις των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Frederick, απέστειλαν τα συγχαρητήριά τους στους απόφοιτους και τις απόφοιτες, με οπτικογραφημένο μήνυμα.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών, την καθομολόγηση των Πτυχιούχων του Τμήματος Νομικής και την απονομή Τίτλων Σπουδών του Frederick Institute of Technology για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

ΠτΔ – Aποφοίτηση Frederick University Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στην αποφοίτηση του Frederick University. // PoR – Graduation ceremony of Frederick University Municipal Garden Theatre, Lemesos, Cyprus The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, addresses the graduation ceremony of Frederick University.