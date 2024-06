Βαφεάδης: Εντός του 2024 θα τοποθετηθούν 300 έξυπνες στάσεις λεωφορείων και στέγαστρα

«Στην παρούσα φάση οριστικοποιούνται τα πρότυπα δείγματα των στάσεων και στεγάστρων και ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για την έναρξη της μαζικής παραγωγής, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός Ιουλίου 2024», ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών

Εντός του 2024 θα τοποθετηθούν 300 περίπου νέες «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων και στέγαστρα, ενώ θα επιδιορθωθούν άλλα 100 υφιστάμενα στέγαστρα, δήλωσε την Πέμπτη, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου για το έργο αναβάθμισης στάσεων και στεγάστρων λεωφορείων σε όλη την Κύπρο προσθέτοντας ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε στάσεις στους κύριους άξονες, όπου παρατηρείται υψηλή χρήση.

Ο Υπουργός Μεταφορών μιλώντας στις εγκαταστάσεις της Air Control στη Βιομηχανική Στροβόλου ανέφερε ότι «στην παρούσα φάση οριστικοποιούνται τα πρότυπα δείγματα των στάσεων και στεγάστρων και ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για την έναρξη της μαζικής παραγωγής, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός Ιουλίου 2024».

Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός των νέων στεγάστρων έχει εκπονηθεί από την εταιρεία Demades Design Ltd και λαμβάνει υπόψη τόσο τις τοπικές συνθήκες όσο και τον διαθέσιμο χώρο για την τοποθέτησή τους. Είπε ακόμη ότι την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η κοινοπραξία A.S. Air Control LTD & AMCO A.B.E.E. J.V. στο πλαίσιο συμβολαίου συνολικής αξίας 74 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τη βασική υλοποίηση και δεκαετή συντήρηση.

Συμπλήρωσε ότι οι εργασίες επιδιόρθωσης των υφιστάμενων στεγάστρων έχουν ήδη ξεκινήσει, θα εντατικοποιηθούν και θα συνεχιστούν παράλληλα με την τοποθέτηση των νέων στάσεων/στεγάστρων.

Παράλληλα, ο κ. Βαφεάδης υπενθύμισε ότι το Υπουργείο διατηρεί σε ισχύ το σχέδιο επιδότησης στεγάστρων λεωφορείων σε τοπικές αρχές για κάλυψη αναγκών μέχρι τη συμπερίληψή τους για αναβάθμιση στο πλαίσιο του παγκύπριου έργου.

Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι εντός του 2024 θα τοποθετηθούν 300 περίπου νέες στάσεις και στέγαστρα, ενώ θα επιδιορθωθούν άλλα 100 υφιστάμενα στέγαστρα σημειώνοντας ότι προτεραιότητα δίνεται σε στάσεις στους κύριους άξονες, όπου παρατηρείται υψηλή χρήση.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε το έργο παραγωγής των αναβαθμισμένων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείων και τοποθέτησής τους παγκύπρια, ως «φιλόδοξο, αναγκαίο και υψίστης σημασίας για τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών στη χώρα μας» υπενθυμίζοντας ότι η υλοποίηση του έργου δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος, είπε ο κ. Βαφεάδης είναι η συντονισμένη αναβάθμιση των υποδομών για τις δημόσιες μεταφορές, δημιουργώντας ένα άνετο, ασφαλές και προσβάσιμο περιβάλλον για τους επιβάτες που αναμένουν το λεωφορείο, ενώ πέραν της λειτουργικής αναβάθμισής τους επιτυγχάνεται και υψηλή αισθητική.

Ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι ο τρόπος κατασκευής της κάθε στάσης είναι αρκετά έξυπνος αφού μοιάζει με “Lego” και μπορούν να προστεθούν και επιπλέον στοιχεία και υπηρεσίες στο μέλλον. Η πρόθεση, συνέχισε, ο κ. Βαφεάδης είναι αυτοί οι χώροι να εξελιχθούν και να μην είναι χώροι αναμονής, αλλά χώροι όπου θα παρέχεται ενημέρωση και οτιδήποτε άλλο μπορεί να αποτελέσει μια υπηρεσία προς τους πολίτες.

«Εμείς έχουμε σκοπό να εκμεταλλευτούμε την παρουσία αυτών των υποδομών εντός του αστικού δικτύου για να προσφέρουμε περισσότερες υπηρεσίες στους πολίτες. Ακόμα και πόσιμο νερό – συζητούμε – πώς θα μπορούσαμε να προσφέρουμε», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το εάν πιστεύει ότι μετά και από αυτή την αλλαγή οι πολίτες θα κάνουν δεύτερες σκέψεις και θα χρησιμοποιούν τα λεωφορεία, αντί των ιδιωτικών τους οχημάτων, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι «δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να επιβάλουμε. Είναι μια επιλογή που θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες και οι πολίτες θα την διαλέξουν, εάν παρέχουμε ποιοτική, γρήγορη και οικονομικά σωστή λύση».

«Προχωράμε και βελτιώνουμε την εικόνα των υποδομών δημοσίων μεταφορών, καθιστώντας το λεωφορείο ως πραγματική και αξιοπρεπή επιλογή διακίνησης για όλους τους πολίτες», είπε ο κ. Βαφεάδης σημειώνοντας ότι στόχος είναι το έργο να συμβάλει στην αύξηση χρήσης των λεωφορείων και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την απάμβλυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού των πόλεων και της υπαίθρου.

Ο κ. Βαφεάδης ερωτηθείς για το εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με τα αιτήματα των οδηγών λεωφορείων απάντησε ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης προσθέτοντας ότι είναι θέμα το οποίο χειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας.

Στην παρουσίαση του έργου ο Συντονιστής του Έργου και Εκτελεστικός Μηχανικός των Δημοσίων Έργων, Αριστοτέλης Σάββα, έκανε λόγο για «μεγαλεπίβολο έργο που στοχεύει στην αναβάθμιση όλων των υποδομών των δημοσίων μεταφορών» σημειώνοντας ότι η στάση-στέγαστρα είναι το πρώτο έργο το οποίο έχει ανατεθεί και προχωράει.

Ταυτόχρονα, συνέχισε, «προγραμματιζόμαστε και για την αναβάθμιση των κεντρικών σταθμών λεωφορείων συμπεριλαμβανομένων και υποδομών για φόρτιση ηλεκτρικών των ίδιων των λεωφορείων». Υπέδειξε ότι μέχρι το 2030 οι στόλοι των λεωφορείων θα είναι πλήρως ηλεκτροκίνητοι.

Σημείωσε ότι στόχος είναι η αναβάθμιση τόσο της φυσικής όσο και της λειτουργικής κατάστασης των στάσεων και των στεγάστρων παγκύπρια αυξάνοντας την ποιότητα, την καταλληλότητα, την ασφάλεια, και να επιτευχθεί καθαριότητα στα σημεία των στάσεων σε πλήρη συνεργασία με τους δήμους και τις κοινότητες.

Ο κ. Σάββα προέβη σε αναδρομή των γεγονότων και των συναντήσεων που έγιναν σημειώνοντας ότι έγινε πλήρη καταγραφή των στάσεων-στεγάστρων και σήμερα υπάρχουν περίπου 5.000 στάσεις σε όλη την Κύπρο οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο έργο για αναβάθμιση ή επιδιόρθωση.

Σημείωσε ότι ακολούθησε ο ενιαίος σχεδιασμός και οι προδιαγραφές των τεσσάρων βασικών τύπων των στάσεων προκειμένου να είναι φιλικές προς τους χρήστες και να παρέχεται ασφάλεια από τις καιρικές συνθήκες. Υπέδειξε ότι το έργο λειτούργησε πιλοτικά με τρία δείγματα στην λεωφόρο Μακαρίου.

Παράλληλα, ο κ. Σάββα παρουσίασε τη διαδικασία του διαγωνισμού για το έργο σημειώνοντας ότι το έργο πλέον υλοποιείται σε τέσσερεις φάσεις με την παραγωγή να ξεκινά μέσα Ιουλίου.

Σε ερώτηση για το εάν ο επιβάτης που αναμένει στην στάση θα γνωρίζει που βρίσκεται το λεωφορείο και τον χρόνο αναμονής ο κ. Σάββα είπε ότι θα υπάρχει σύστημα τηλεματικής και θα ενημερώνει σε οθόνη που θα βρίσκεται στην στάση σε πόσο χρόνο θα φτάνει το λεωφορείο. Πρόσθεσε ότι η πληροφορία αυτή θα είναι διαθέσιμη και στο κινητό στην εφαρμογή “Cyprus Bus” της Motion, που είναι η επίσημη εφαρμογή του Υπουργείου Δημοσίων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου και παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια λεωφορείων στην Κύπρο και την πραγματική ώρα άφιξης του λεωφορείου σε κάθε στάση. Υπενθύμισε ότι στις περισσότερες στάσεις θα υπάρχει οθόνη όπου θα φαίνεται η αναμενόμενη ώρα άφιξης του λεωφορείου.

Ο Διευθυντής της Εταιρείας Air Control Ltd και Εκπρόσωπος του Αναδόχου της Κοινοπραξίας A.S.AIRCONTROL LTD & AMCO A.B.E.E, Μιχάλης Λουκά, δήλωσε από πλευράς του ότι το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει τις δημόσιες μεταφορές στην Κύπρο σημειώνοντας ότι το έργο των έξυπνων στάσεων των λεωφορείων ενσωματώνει τις αξίες της εταιρείας, όπως είναι η προσβασιμότητα για όλους, η άνεση στο ταξίδι, η εξοικονόμηση ενέργειας και η εφαρμογή έξυπνων λύσεων.

«Με φωτοβολταϊκά πάνελ, καλάθους απορριμμάτων, στέγαστρα ποδηλατών και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, στοχεύουμε να μετατρέψουμε την αναμονή στη στάση σε μια ευχάριστη εμπειρία», είπε ο κ. Λουκά.

Σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην προσπάθεια τα στοιχεία του έργου να παραχθούν και να κατασκευαστούν στην Κύπρο, υποστηρίζοντας έτσι την τοπική οικονομία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. «Δουλεύουμε δημιουργικά για να υλοποιήσουμε το έργο στην υψηλότερη ποιότητα και εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων», είπε ο κ. Λουκά.

Συμπλήρωσε ότι το έργο δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά ένα κοινωνικό έργο που αναβαθμίζει την καθημερινή ζωή των πολιτών και αφήνει θετικό αποτύπωμα για τις μελλοντικές γενιές.

Ο Συντονιστής του Έργου, εκ μέρους του Αναδόχου, Νικόλας Κωνσταντίνου, προέβη σε τεχνικής φύσεως παρουσίαση του έργου. Παράλληλα, παρουσίασε το πρόγραμμα εγκαταστάσεων των καινούργιων στεγάστρων και των επιδιορθώσεων λέγοντας ότι θα γίνει αρχή από τη Λευκωσία το προσεχές διάστημα.

Μετά το πέρας της δημοσιογραφικής διάσκεψης έγινε παρουσίαση των πιλοτικών δειγμάτων στους χώρους της Εταιρείας Air Control Ltd.