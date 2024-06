Πρώτη η Κύπρος σε εκδόσεις για τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων

Η Κύπρος παρακολουθεί και διαθέτει δωρεάν με εύκολο τρόπο τα επίσημα ψηφιακά γεωγραφικά ονόματα και πολλά άλλα γεωχωρικά δεδομένα, καθώς θεωρούνται βασικοί παράγοντες βελτίωσης της οικονομίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας

Η Κύπρος μαζί με τη Νέα Ζηλανδία βρίσκονται στην πρώτη θέση με τις περισσότερες εκδόσεις άρθρων σε σχέση με την τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων UNGEGN (United Nations Group of Experts in Geographical Names) εξέδωσε το νέο Ενημερωτικό Δελτίο (UNGEGN Bulletin), με αρ. 67, με τίτλο: «Good Practices Emerging from Relations Between National Mapping/Geospatial Data Management Agencies and Geographical Names Authorities».

Το δελτίο αυτό, που εκδίδεται κάθε έξι μήνες, έχει ήδη κυκλοφορήσει σε όλες τις χώρες μέλη και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΟΗΕ.

Η έκδοση αφορά κυρίως άρθρα που αναφέρονται σε θέματα και εμπειρίες των χωρών μελών για την τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων. Στις σελίδες 15-16 περιλαμβάνεται σύντομο σχετικό άρθρο που απέστειλε o πρόεδρος της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων (ΜΚΕΤΓΟ) Ανδρέας Χατζηράφτης για την Κύπρο. Όσον αφορά το εξώφυλλο του περιοδικού έγινε αποδεκτή η κυπριακή πρόταση, για 13η κατά σειρά φορά. Στη σελίδα 5 γίνεται σχετική αναφορά.

Στη σελίδα 5 παρατίθεται επίσης πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώρες με τις περισσότερες εκδόσεις άρθρων. Η Κύπρος μαζί με τη Νέα Ζηλανδία βρίσκονται στην πρώτη θέση.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο, «η Κύπρος διαθέτει μια πλήρως λειτουργική και διεθνώς ευθυγραμμισμένη δομή και πλαίσιο πολιτικής, που βασίζεται σε κοινές αρχές για εθνική τυποποίηση των εγκεκριμένων γεωγραφικών ονομάτων, που προσδιορίζουν την τοποθεσία και σέβονται την κουλτούρα και την πολιτιστική κληρονομιά. Τα γεωγραφικά ονόματα, μαζί με πολλά άλλα επίπεδα γεωχωρικών δεδομένων, είναι εύκολα προσβάσιμα για τοπική και διεθνή χρήση. Επιπλέον, τα συστήματα που εφαρμόζονται είναι προσανατολισμένα σε λύσεις φιλικές προς το χρήστη, καινοτόμες και προσιτές. Η Κύπρος παρακολουθεί και διαθέτει δωρεάν με εύκολο τρόπο τα επίσημα ψηφιακά γεωγραφικά ονόματα και πολλά άλλα γεωχωρικά δεδομένα, καθώς θεωρούνται βασικοί παράγοντες βελτίωσης της οικονομίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας».

Στη διεύθυνση υπάρχουν καταχωρημένες όλες οι εκδόσεις του περιοδικού από το 1988 μέχρι το 2024. Σε προηγούμενες εκδόσεις περιλαμβάνονται ακόμα 16 άρθρα που αφορούν την Κύπρο για άλλα παρόμοια θέματα (βλ. αρ. 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65 και 66).

Όλα τα επίσημα γεωγραφικά ονόματα της Κύπρου περιλαμβάνονται στο Μεγάλο Τοπωνυμικό Λεξικό στη διεύθυνση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ενεργά στις συνόδους και διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη, μέσω του Προέδρου της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων.