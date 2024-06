«Η Λευκωσία μας πάνω απ’ όλα»: O υποψήφιος αντιδήμαρχος Λευκωσίας Χρύσανθος Φάκας στον «Π»

Ο Χρύσανθος Φάκας διεκδικεί τη θέση του αντιδημάρχου Λευκωσίας, έχοντας την επίσημη στήριξη του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ

Είναι δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας από το 2011, αφού το 2016 επανεξελέγη για δεύτερη φορά ως πρώτος δημοτικός σύμβουλος, εξασφαλίζοντας μάλιστα, τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Ο Χρύσανθος Φάκας διεκδικεί τη θέση του αντιδημάρχου Λευκωσίας, έχοντας την επίσημη στήριξη του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ. Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να διεκδικήσει τη θέση και είναι και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Εξηγεί στον «Π» το όραμά του για τη Λευκωσία, τις δράσεις που έγιναν και τι σκοπεύει να κάνει αν εκλεγεί αντιδήμαρχος, τη σημασία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Λευκωσία, ενώ εξηγεί με ποιον τρόπο θα μπορούσε να βελτιωθεί η καθημερινότητα του δημότη.

Γιατί διεκδικείτε τη θέση του αντιδήμαρχου; Ποιο είναι το κίνητρό σας;

Νιώθω έτοιμος να διεκδικήσω τη θέση γιατί έχω να παρουσιάσω έργο! Ήμουν παρών στα εύκολα και τα δύσκολα. Εργαστήκαμε μαζί με τον δήμαρχο και άλλα μέλη του δ.σ. Προσωπικά ανέλαβα ευθύνη να στηρίξω και να υλοποιήσω τις αποφάσεις μας. Διεκδικήσαμε, τολμήσαμε και υλοποιήσαμε έργα ουσίας. Σήμερα βλέπουμε όλοι το αποτέλεσμα! Η Λευκωσία βρήκε τα σωστά βήματα. Έκανε σημαντική πρόοδο. Νιώθω έτοιμος για το επόμενο βήμα: διεκδικώ την αντιδημαρχία. Έχω την εμπειρία και μπορώ να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις για να πετύχουμε νέους στόχους.

Τι σημαίνει για τη Λευκωσία η μεταρρύθμιση;

Με τη συνένωση των 4 αστικών δήμων, η Λευκωσία θα ισχυροποιήσει τη διακριτή ταυτότητά της. Θα την εμπλουτίσει με τη δυναμική, την έκταση και τον πληθυσμό των νέων διαμερισμάτων. Το δημοτικό διαμέρισμα Λευκωσίας παραμένει η κινητήριος δύναμη της πρωτεύουσας. Η Λευκωσία θα γίνει πιο ικανή να σχεδιάσει, να υλοποιήσει έργα και να προοδεύσει ακόμα περισσότερο! Κάθε μου σκέψη και πρωτοβουλία υπακούει σε μια κατεύθυνση: Η Λευκωσία μας πάνω απ’ όλα!

Πρωτεύουσα σημαίνει ιστορικό κέντρο. Τι προτείνετε;

Το ιστορικό κέντρο είναι η καρδιά της πόλης μας. Κτίζουμε πάνω στο έργο που υλοποιήσαμε. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ήδη έγιναν έργα περίπου διακοσίων εκατομμυρίων. Οικοδομήσαμε το νέο δημαρχείο και άλλα πολλά, ώστε να προσελκύσουμε νέους κατοίκους, επισκέπτες, φοιτητές και εργαζόμενους. Ασφαλώς ήρθε και η ώρα για την ολική ανάπλαση της οδού Λήδρας και Ονασαγόρου, καθώς και των παρόδων τους με υποδομές, αλλά και εξωραϊσμό των προσόψεων.

Το όραμά μας είναι η αναπαλαίωση όλης της εντός των τειχών πόλης. Θα πάρει χρόνο, αλλά παραμένει σταθερός στόχος μας.

Συζητείται ξανά το θέμα της Μακαρίου. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές;

Η μεγάλη εικόνα: χρειάζεται να λύσουμε το κυκλοφοριακό, είναι μια κορυφαία μας προτεραιότητα. Η λύση είναι μείωση των αυτοκίνητων και για να γίνει αυτό χρειάζονται εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης, όπως λεωφορεία, πεζοδρόμια για πεζούς, ποδηλατόδρομους και άλλα που πρέπει να εργαστούμε ώστε να επιτευχθούν. Χρειάζεται να δούμε σφαιρικά όλα τα κομμάτια του. Οι μονοδρομήσεις συνολικά έχουν φέρει αποτέλεσμα ειδικά με τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων ΧΣ επί των οδών. Σχετικά με την περιοχή της Μακαρίου, σας ενημερώνω πως όταν πήραμε την απόφαση στο δ.σ. είπαμε ότι θα το επαναξιολογήσουμε. Ναι, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε.

Το εμπορικό αστικό κέντρο αλλάζει. Τι άλλο να αναμένουμε;

Το εμπορικό μας κέντρο απέκτησε νέα όψη, με έργα που έγιναν και άλλα που εξελίσσονται. Θυμίζω: Αναπλάσαμε τη λεωφόρο Μακαρίου, την οδό Στασικράτους και τις παρόδους. Συμπληρώνεται με την ολοκλήρωση ενός εμβληματικού έργου, που είναι η ανάπλαση του παλαιού ΓΣΠ. Προστίθενται εκεί, ακόμα 550 νέοι χώροι στάθμευσης στο εμπορικό κέντρο και ένας μοναδικός χώρος συνάθροισης των Λευκωσιατών, όπως άλλωστε μας το ζήτησαν οι ίδιο με δημοψήφισμα. Την ίδια ώρα στο κέντρο εκπονήσαμε το σχέδιο περιοχής. Για πρώτη φορά δώσαμε πολεοδομικά σχέδια με καθ' ύψος επέκταση της πόλης μας. Ένας νέος κόσμος οικοδομείται στο κέντρο της Λευκωσίας καθ' ύψος. Συνεχίζουμε γιατί η πρόοδος δεν έχει ημερομηνία λήξης!

Πώς προσεγγίζετε την καθημερινότητα του πολίτη και βελτίωσή της;

Ομορφαίνουμε τις γειτονίες! Η βελτίωση της καθημερινότητας και η ισόρροπη ανάπτυξη είναι μια συνεχής προσπάθεια. Ξεχωρίζω τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων με δίκαιη κατανομή σε όλες τις περιοχές.

Με πεζοδρόμια σε όλες τις γειτονιές. Τα τελευταία 10 χρόνια έγιναν 49 χιλιόμετρα δρόμοι, 92 χιλιόμετρα πεζοδρόμια, 47 χιλιόμετρα αγωγοί ομβρίων υδάτων, ενισχύουμε την ασφαλή διακίνηση των πολιτών στις γειτονιές και ειδικά των ΑμεΑ.

Σας υπόσχομαι ότι θα αγωνιστώ έως ότου κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια και υποδομές σε όλες τις οικιστικές περιοχές Καϊμακλίου, Παλλουριώτισσας, Λυκαβηττού, Αγίων Ομολογητών, Αγίου Ανδρέα σε όλο το διαμέρισμα. Θα διαρκέσει χρόνια, αλλά θα το κάνουμε.

Η περιοχή του ΣΟΠΑΖ παραμένει παραμελημένη, έχετε αγοράσει το κτήριο. Πώς θα προχωρήσετε;

Χρειάζεται να προκαλέσουμε ιδιωτικές πρωτοβουλίες που θα «αναστήσουν» την περιοχή του ΣΟΠΑΖ. Υπάρχει ενδιαφέρον, τώρα θα το αξιολογήσουμε με όρους διαφάνειας για το συμφέρον της περιοχής. Ταυτόχρονα, θα επιδιώξουμε συνέχιση της προσπάθειας για περισσότερη συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα όλων των περιοχών με το κέντρο και με όλα τα πανεπιστήμια μεταξύ τους. Προχωρούμε! Ποδηλατόδρομοι από Έγκωμη, Άγιο Ανδρέα προς κέντρο Λευκωσίας. Από εκεί οι ποδηλατόδρομοι να επεκταθούν και να συνδεθούν με Παλλουριώτισσα, Καϊμακλί, Αγλαντζιά και Γέρι. Είναι σημαντικό να προχωρήσει άμεσα η λεωφόρος Αμμοχώστου.

Για τα ζώα τι θα κάνετε;

Μέχρι τώρα έγιναν πολλά. Ο δήμος φροντίζει τα τετράποδα που τραυματίζονται και μαζεύει τα αδέσποτα από τους δρόμους. Έχουμε πρόγραμμα στείρωσης γάτων και τροφής. Θα κάνουμε περισσότερα! Επέκταση του καταφυγίου σκύλων στην Κοκκινοτριμιθιά, αύξηση του προγράμματος στειρώσεων. Θα δημιουργήσουμε ειδική ψηφιακή εφαρμογή για καταγραφή όλων των ζώων. Με φωτογραφία και στοιχεία να είναι ευκολότερη η αναζήτηση κηδεμόνων ζώων ή εντοπισμού ιδιοκτητών σε περίπτωση απώλειας. Θέλω την πόλη μας να είναι προσβάσιμη για τα ζώα με τους ιδιοκτήτες τους σε όλους τους χώρους.

Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους Λευκωσιάτες;

Είμαι εδώ, δηλώνω παρών, πάντα δίπλα στον δημότη για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, να αναπτύξουμε όλη τη Λευκωσία. Το κάναμε με πράξεις. Η Λευκωσία προοδεύει, εξελίσσεται σε μια σύγχρονη πρωτεύουσα ευρωπαϊκού κράτος για την οποία όλοι μας, θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Με εμπειρία, μεθοδικότητα, τεχνοκρατική γνώση και πολιτικό θάρρος, θα το πετύχουμε!

Who is who

Ο Χρύσανθος Φάκας γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1982 στη Λευκωσία. Είναι το έκτο παιδί της επταμελούς οικογένειας του Ιωάννη Φάκα (μαθηματικού - ιδρυτή και επίτιμου προέδρου της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων και της Αστρονομικής Εταιρείας Κύπρου) και της Μαρίας Χατζηχαρίτου. Νυμφευμένος με την Έλενα Θεοδούλου, οδοντίατρο, κόρη του Νεοπτόλεμου και της Δήμητρας Θεοδούλου και έχουν δύο γιους τον Ιωάννη και τον Δημήτρη. Εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός και ως εκπαιδευτικός αστρονομίας, αστροφυσικής. Είναι πρόεδρος της Αστρονομικής Εταιρείας Κύπρου (ΑΣΤΡΕΚ). Οργανώνει αστρονομικές βραδιές στις οποίες ενημερώνει το κυπριακό κοινό για διάφορα αστρονομικά φαινόμενα.