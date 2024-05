Πότε έγινε πρώτη ανθρώπινη εγκατάσταση στην Κύπρο - Νέα μελέτη αντικρούει προηγούμενες θεωρίες

Η έρευνα διαπιστώνει ότι η πρώτη ανθρώπινη εγκατάσταση στην Κύπρο θα μπορούσε να είχε γίνει μεταξύ 14.257 και 13.182 ετών, νωρίτερα δηλαδή από ότι θεωρούταν αποδεκτό μέχρι πρόσφατα

Η Κύπρος, και ίσως και άλλα νησιά της Μεσογείου, θα αποτελούσαν ελκυστικούς και ευνοϊκούς προορισμούς για τους πληθυσμούς της Παλαιολιθικής εποχής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεπιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία υποστηρίζει ότι η πρώτη ανθρώπινη εγκατάσταση στην Κύπρο θα μπορούσε να είχε γίνει μεταξύ 14.257 και 13.182 ετών πριν από σήμερα, νωρίτερα δηλαδή από ότι θεωρούταν αποδεκτό μέχρι πρόσφατα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, η διεπιστημονική ομάδα του ερευνητικού προγράμματος MIGRATE (Modelling Demography and Adaptation in the Initial Peopling of the Eastern Mediterranean), που συντονίζει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, χρησιμοποίησε προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης και αρχαιολογικά δεδομένα για να εξετάσει κατά πόσο πληθυσμοί κυνηγών-τροφοσυλλεκτών θα επέλεγαν την Κύπρο για εγκατάσταση.

Σημειώνεται ότι η φύση και το χρονικό πλαίσιο της διασποράς και εγκατάστασης των πρώιμων ανθρώπων στις διάφορες ηπείρους και νησιά αποτελούν ένα επίκαιρο θέμα συζήτησης παγκοσμίως.

Όπως εξηγείται, αναλύοντας - μέσω προηγμένων μαθηματικών μοντέλων - μια σειρά διαθέσιμων χρονολογήσεων από τις 10 πρωιμότερες αρχαιολογικές θέσεις σε ολόκληρη την Κύπρο, σε συνδυασμό με κλιματικά δεδομένα και δημογραφικά μοντέλα, η έρευνα διαπιστώνει ότι η πρώτη ανθρώπινη εγκατάσταση στην Κύπρο θα μπορούσε να είχε γίνει μεταξύ 14.257 και 13.182 ετών, νωρίτερα δηλαδή από ότι θεωρούταν αποδεκτό μέχρι πρόσφατα.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι μετά την πρώτη άφιξη των ανθρώπινων ομάδων, το νησί εποικίστηκε γρήγορα. Η μοντελοποίηση του κλίματος έδειξε ότι αυτή η πρώιμη εγκατάσταση συνέπεσε με άνοδο της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και αύξηση της περιβαλλοντικής παραγωγικότητας που επαρκούσαν για τη βιωσιμότητα μεγάλων πληθυσμών κυνηγών-τροφοσυλλεκτών.

Προστίθεται ότι τα νέα αποτελέσματα αντικρούουν προηγούμενες θεωρίες που υποστήριζαν ότι τα νησιά της Μεσογείου θα ήταν απρόσιτα και αφιλόξενα για τις κοινωνίες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, ειδικά κατά το Πλειστόκαινο. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν πως, αντί για αφιλόξενη, η Κύπρος, και ίσως και άλλα νησιά της Μεσογείου, θα αποτελούσαν ελκυστικούς και ευνοϊκούς προορισμούς για τους πληθυσμούς της Παλαιολιθικής εποχής.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι με βάση τη δημογραφική μοντελοποίηση, οι ερευνητές προτείνουν ότι μεγάλες ομάδες εκατοντάδων έως χιλιάδων ανθρώπων έφτασαν στην Κύπρο μέσα σε δύο έως τρία κύρια μεταναστευτικά ρεύματα σε λιγότερο από 100 χρόνια. Όπως εξηγείται, αυτό το μοτίβο εποικισμού συνεπάγεται με οργανωμένο σχεδιασμό και χρήση προηγμένων σκαφών. Σύμφωνα με το μαθηματικό μοντέλο, μέσα σε 300 χρόνια, ο πληθυσμός της Κύπρου θα είχε επεκταθεί σε ένα διάμεσο 4.000–5.000 άτομα.

«Τα νέα ερευνητικά αποτελέσματα, μας καλούν να αναθεωρήσουμε την εγκυρότητα καθιερωμένων αντιλήψεων για τη συμπεριφορά και τις ικανότητες των πρώιμων προγόνων μας και υπογραμμίζουν την ανάγκη περαιτέρω συστηματικής μελέτης του θέματος υπό το φως των νέων τεχνολογιών και ερευνών πεδίου», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι το άρθρο «Demographic models predict end-Pleistocene arrival and rapid expansion of pre-agropastoralist humans in Cyprus» των ερευνητών-ακαδημαϊκών Corey Bradshaw, Christian Reepmeyer, Frédérik Saltré, Άθου Αγαπίου, Βασιλικής Κασσιανίδου, Στέλλας Δεμέστιχα, Μιλτιάδη Πολυδώρου και Θεοδώρας Μούτσιου έχει δημοσιευθεί στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA) στον παρακάτω σύνδεσμο: https://doi.org/10.1073/pnas.2318293121

Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του προγράμματος RESTART 2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της δράσης ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (EXCELLENCE/0421/0050).