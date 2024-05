Έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την ηλικία της Χριστίνας Γιαννάκη

Πρόσωπα κατήγγειλαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ανώνυμα, ότι, ενδεχομένως να είναι ψευδής η δηλωθείσα ημερομηνία γέννησης της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας κ. Χριστίνας Γιαννάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς δεν επιβεβαίωσε το βάσιμο των καταγγελιών

Ολοκληρώθηκε προ ημερών η έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφορικά με τις καταγγελίες που τέθηκαν ενώπιόν της, τον περασμένο Ιανουάριο, και στρέφονται εναντίον της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, κ. Χριστίνας Γιαννάκη. Πρόσωπο ή πρόσωπα κατήγγειλαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ανώνυμα, ότι ενδεχομένως να είναι ψευδής η δηλωθείσα ημερομηνία γέννησης της κ. Γιαννάκη προκειμένου να επωφεληθεί από την υπηρεσία της στη δημόσια υπηρεσία. Ο ισχυρισμός που διατυπώνεται στην καταγγελία είναι ότι, η κ. Γιαννάκη είναι πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία που δηλώνει σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε η Αρχή κατά της Διαφθοράς ζητήθηκε και η συνδρομή της πρεσβείας της Αιγύπτου στην Κύπρο, καθώς η κ. Γιαννάκη γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν εντόπισε οποιοδήποτε στοιχείο που να δημιουργεί ενδείξεις ή και υποψίες ότι, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα σχετικά έγγραφα που κατέθεσε ενώπιον της Αρχής η κ. Γιαννάκη, όπως είναι για παράδειγμα το πιστοποιητικό γέννησης, το πιστοποιητικό βάφτισης κ.ά. Κληθείς χθες από τον «Π» να επιβεβαιώσει τις σχετικές πληροφορίες, ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής κατά της Διαφθοράς κ. Χάρης Πογιατζής απέφυγε να τοποθετηθεί και συνέστησε υπομονή, αναφέροντας ότι, το σχετικό πόρισμα για την κ. Γιαννάκη θα αναρτηθεί εντός των επόμενων ημερών στην ιστοσελίδα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Η αναφορά στην Επιτροπή Θεσμών

Ο επίτροπος Διαφάνειας αναφέρθηκε στο πόρισμα για τις καταγγελίες εναντίον της κ. Γιαννάκη, χωρίς να την κατονομάζει, σε συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, την περασμένη Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε από τον βουλευτή Ζαχαρία Κουλία για τις έρευνες που διενεργεί η Αρχή και κατά πόσο δημοσιοποιεί τα πορίσματά της. Ο κ. Πογιατζής απάντησε καταφατικά, αναφέροντας ότι πολύ σύντομα η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα ανακοινώσει το πόρισμά της για μια αξιωματούχο, εννοώντας την κ. Γιαννάκη.

Σήμερα είναι 64 χρονών

Με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς η κ. Γιαννάκη και κρίθηκαν νόμιμα, βάσιμα και αληθή, σήμερα είναι ηλικίας 64 χρονών και αφυπηρετεί σε έναν χρόνο. Δεν δημοσιεύουμε την ημερομηνία γέννησής της καθώς πρόκειται για προσωπικά δεδομένα. Όπως συνάγεται από την έρευνα, σε ηλικία 17 χρονών η κ. Γιαννάκη αποφοίτησε από το Λύκειο «Αμπετείου Σχολής» στο Κάιρο (1977) και πέντε χρόνια μετά, σε ηλικία 22 χρονών, εξασφάλισε από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου, το πτυχίο οδοντιατρικής «Faculty of Oral and Dental Medicine, University of Cairo». Το 1994, εξασφάλισε τον τίτλο της «ειδικού γναθοχειρουργού», κατόπιν εξετάσεων από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας Νομαρχίας Αθηνών. Μεταξύ των ετών 1997-1998, η κ. Γιαννάκη απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη «Διεύθυνση με Ειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση» από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (MIM).

Στοχοποιήθηκε και για τα πτυχία της

Η κ. Γιαννάκη στοχοποιήθηκε, πρόσφατα, προφανώς από τα ίδια άτομα και για τα πτυχία που κατέχει, όπου διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι, είναι πλαστά. Ένα από τα επιχειρήματα που πρόταξαν οι πολέμιοι της κ. Γιαννάκη είναι η ηλικία της και ότι, δεν συνάδει με την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Ωστόσο, τίποτα δεν αποδείχθηκε. Η παραφιλολογία και τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας για την κ. Γιαννάκη τερματίστηκαν τον Αύγουστο του 2023, όταν η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις που αποδεικνύουν ότι, η κ. Γιαννάκη στοχοποιήθηκε αδίκως.

Το εκπληκτικό είναι ότι, η τέως υπουργός Υγείας κ. Πόπη Κανάρη είχε υιοθετήσει και αναπαράγει τις κακόβουλες αναφορές σε ανώνυμους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα πτυχία της κ. Γιαννάκη. Μάλιστα, ενεπλάκη η ίδια προσωπικά στο ζήτημα καθώς με επιστολή της προς την κ. Γιαννάκη, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ζήτησε εξουσιοδότηση ώστε να αποταθεί στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου και στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία έχει φοιτήσει η Χριστίνα Γιαννάκη προκειμένου να διερευνήσει τη γνησιότητα των πτυχίων της! Είναι, βέβαια, γνωστό ότι η κ. Κανάρη δεν έτρεφε φιλικά αισθήματα για τη γενική διευθύντριά της καθώς προτού υπουργοποιηθεί είχε αφυπηρετήσει από το Δημόσιο ως διευθύντρια του κρατικού χημείου, έχοντας ως προϊσταμένη της, την κ. Γιαννάκη.

Πέρα από τη γνησιότητα των πτυχίων της, η κ. Γιαννάκη βρέθηκε στο στόχαστρο επιτήδειων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για τις γνώσεις της στην αγγλική γλώσσα. Ο ισχυρισμός που διατυπώθηκε είναι ότι, δεν διαθέτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως προβλέπει, άλλωστε, το σχέδιο υπηρεσίας του γενικού διευθυντή υπουργείου. Η κ. Πόπη Κανάρη πρότεινε στην ίδια επιστολή της, την πραγματοποίηση σύσκεψης στο γραφείο της με την παρουσία δύο αξιωματούχων του κράτους με σκοπό να διεξαχθεί συζήτηση στα αγγλικά για να βεβαιωθούν άπαντες ότι η κ. Γιαννάκη κατέχει την αγγλική γλώσσα. Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, η κ. Γιαννάκη θεώρησε άκρως προσβλητική την επιστολή της πολιτικής της προϊσταμένης, απέρριψε το περιεχόμενό της στην ολότητά του και παρέπεμψε στις διαδικασίες που έγιναν ενώπιον της ΕΔΥ, το 2014, όπου προήχθη στη θέση της γενικής διευθύντριας χωρίς να αμφισβητηθούν τα προσόντα της. Η κ. Γιαννάκη δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τη στάση της υπουργού καθώς ανέμενε από την κ. Κανάρη στήριξη και όχι υιοθέτηση ισχυρισμών που προέρχονταν από ανώνυμους λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έκλεισε τα στόματα η Ελεγκτική Υπηρεσία

Τον Αύγουστο του 2023, η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσίευσε στοιχεία, ονόματα και διευθύνσεις που επιβεβαίωναν τη γνησιότητα των πτυχίων της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας Χριστίνας Γιαννάκη καθώς και τα προσόντα της.

Στην ανακοίνωσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία αποκάλυψε ότι ερεύνησε την υπόθεση Γιαννάκη και το κατά πόσο, αφενός, τα πτυχία της είναι γνήσια και αφετέρου, κατείχε το προσόν της αγγλικής γλώσσας κατά το έτος 2021, όταν αρχηγός κόμματος στις 7/6/2021 επικοινώνησε με τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη και την επομένη, του διαβίβασε και σχετική καταγγελία.

Μετά από συνεννόηση με την κ. Γιαννάκη, διευθυντικό στέλεχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας την επισκέφτηκε στο γραφείο της και προέβη σε επισκόπηση των σχετικών εγγράφων τα οποία η κ. Γιαννάκη κλήθηκε και προσκόμισε σε πρωτότυπη μορφή. Η Ελεγκτική Υπηρεσία σε απαντητική της επιστολή, στις 22/6/2021, ενημέρωσε τον αρχηγό του πολιτικού κόμματος που προέβη στη σχετική καταγγελία «ότι δεν προκύπτουν υπόνοιες για ενδεχόμενη πλαστογράφηση των πτυχίων της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας κ. Χριστίνας Γιαννάκη».

Ως προς την κατοχή της αγγλικής γλώσσας, η Ελεγκτική Υπηρεσία παρέπεμψε στην ανακοίνωσή της, στα πρακτικά συνεδρίας της ΕΔΥ, ημερομηνίας 13/10/2014, όπου κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων για τη θέση του γενικού διευθυντή, η ΕΔΥ έκρινε ότι η κ. Γιαννάκη «ικανοποιεί το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας κατά τεκμήριο, λόγω σπουδών σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο αλλά και γιατί το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης που κατέχει απαιτεί το ίδιο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Ως εκ τούτου, κρίνεται προσοντούχα», κατέληξε.

Να σημειωθεί, ότι η ΕΔΥ έλεγξε όλα τα πτυχία και τα προσόντα που δήλωσε ότι κατέχει η κ. Γιαννάκη προτού αποφασίσει την προαγωγή της στη θέση της γενικής διευθύντριας υπουργείου, το 2015. Προαγωγή η οποία μπορούσε να αμφισβητηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ενώπιον της δικαιοσύνης, κάτι που δεν έγινε.