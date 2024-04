Εταιρεία κατασκευών στα κατεχόμενα παρουσιάζεται στο περιοδικό Forbes

Τι αναφέρει η Κίπρις

Το αμερικανικό περιοδικό Forbes στο τελευταίο του τεύχος παρουσίασε την εταιρεία «NorthernLAND Construction» ως την «κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία της βόρειας Κύπρου» και εξήρε τα έργα της.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, η Κίπρις έγραψε χθες ότι στο άρθρο αναφέρεται ότι η εταιρεία NorthernLAND, η οποία συμμετείχε ως ‘στρατηγικός εταίρος’ στη Διεθνή Έκθεση Ακινήτων που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, την πρωτεύουσα της Τσεχίας, τράβηξε την προσοχή με τα σύγχρονα έργα της, παρουσίασε το ψευδοκράτος και εκπροσώπησε τον κατασκευαστικό τομέα υψηλών προδιαγραφών στο παγκοσμίου φήμης περιοδικό Forbes.

Το Forbes προσθέτει ότι η NorthernLAND Construction ξεχωρίζει ανάμεσα σε περισσότερες από 50 εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση από όλο τον κόσμο και ήρθε στο προσκήνιο με τα έργα Grand Sapphire Blu, Casa del Mare και άλλα. Αναφέρεται ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στα κατεχόμενα από το 2003 και πρόεδρος του διοικητικού της συμβουλίου είναι ο τουρκικής καταγωγής Κοράλ Μποζκούρτ. Κατασκευάζει επαύλεις και συγκροτήματα κατοικιών στον Άγιο Σέργιο, τη Έγκωμη Αμμοχώστου και την ευρύτερη περιοχή της Κερύνειας.

Στο μεταξύ, 5 εταιρείες από τα κατεχόμενα θα εκπροσωπηθούν στην έκθεση TurkeyBuild που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 17 και 20 Απριλίου. Πρόκειται για τις εταιρείες Cyprocable Ltd (καλώδια), İKAS Mobila (έπιπλα), Onalt Sanayi (χρώματα, χημικά), SBS Boru LTD (αγωγοί) και Glasstech Trading Ltd (γυαλί) και την συμεμτοχή τους στηρίζει το τ/κ βιομηχανικό επιμελητήριο.