Κατάλευκο το Τρόοδος: Μάθε πως θα γίνεις σκιέρ απολαμβάνοντας το μαγευτικό τοπίο (φωτογραφίες)

Μαγικές είναι οι εικόνες των τελευταίων ημερών που δημοσιεύονται από διάφορους επισκέπτες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και απαθανατίζουν τις κάτασπρες κορυφές του Τροόδους. Οι φωτογραφίες είναι η καλύτερη διαφήμιση των χιονισμένων βουνοκορφών του νησιού μας και ανοίγουν την όρεξη σε πολύ κόσμο να δοκιμάσει την τύχη του στο… σκι!

Μιλώντας στο politis.com.cy, ο ιδιοκτήτης της σχολής Olympus Ski School, Άριστος Αυγουστή, έδωσε όλες τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ένας αρχάριος που θέλει να δοκιμάσει τις δυνατότητες του στο σκι και συνάμα να απολαύσει εις το έπακρον τη χαρά που προσφέρει το ολόλευκο τοπίο.

Τέσσερις πίστες

Στην Κύπρο υπάρχουν τέσσερις σχολές για εκμάθηση σκι, οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή Sun Valley στο Τρόοδος. Πρόκειται για τις σχολές Ski Schools at the Ski Center, Olympus Ski School, Troodos Ski School και την Ski Experience by Antonis and Zenonas.

Όσον αφορά τις χιονοδρομικές πίστες υπάρχουν τέσσερις στο σύνολο. Οι αρχάριοι ξεκινούν από τις πίστες «Αφροδίτη» και «Ερμής», οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή Sun Valley. Οι πιο έμπειροι σκιέρ χρησιμοποιούν τις πίστες «Ήρα» και «Δίας» που βρίσκονται στην περιοχή North Face II, στη βόρεια πλευρά του Ολύμπου, καθώς εκεί είναι πιθανόν κανείς να συναντήσει εμπόδια κατά την κατάβαση, όπως είναι οι πέτρες. Οι πίστες είναι ανοικτές από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 4:00 το απόγευμα.

Το μόνο που χρειάζεται είναι χιόνι και καλή διάθεση

Το μόνο που χρειάζεται για να μάθει κανείς σκι είναι καλή διάθεση και πολύ προσοχή, σύμφωνα με τον κ. Αυγουστή. «Η αφηρημάδα συχνά φέρνει ατυχήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως από την ηλικία των πέντε ετών μπορεί ο οποιοσδήποτε να αρχίσει μαθήματα.

Ο αρχάριος θα χρειαστεί τουλάχιστον 7-8 μαθήματα για να μάθει να κάνει σκι. Η τιμή του ενός ατομικού μαθήματος ανέρχεται στα 50 ευρώ και η τιμή του ομαδικού (από τρία άτομα και πάνω) στα 25 ευρώ. Αρχικά, ο μαθητευόμενος θα μάθει σε θεωρητικό επίπεδο το τι είναι σκι και θα έρθει σε επαφή με τον εξοπλισμό, θα μάθει πως να φοράει τη στολή κτλ. Ακολούθως, θα περάσει στην πίστα. Εξοπλισμό μπορεί κανείς να ενοικιάσει ή να τον προμηθευτεί από το κατάστημα που υπάρχει στο Τρόοδος, το οποίο πουλάει χιονοδρομικά είδη. Οι τιμές του εξοπλισμού για ενοικίαση κυμαίνονται μεταξύ 15-20 ευρώ για μια ημέρα. Σημειώνεται, τέλος, πως για να μπορέσει ο σκιέρ να απολαύσει το άθλημα, χρειάζεται το χιόνι να φτάνει τουλάχιστον τα 35 εκατοστά.