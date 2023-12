Coral Cyprus (Shell Licensee): Τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας διοργανώθηκε εθελοντική δράση καθαριότητας στο Γραμμικό Πάρκο Καïμακλίου και στα σοκάκια της παλιάς Λευκωσίας

Οι άνθρωποι των πρατηρίων Shell στην Κύπρο τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5/12) με μια εντυπωσιακή κοινωνική και περιβαλλοντική δράση.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας διοργάνωσαν εθελοντική δράση καθαριότητας στο Γραμμικό Πάρκο Καïμακλίου και στα σοκάκια της παλιάς Λευκωσίας.

Η δράση που είχε διάρκεια πλέον των 5 ωρών αποτελεί μέρος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Coral Cyprus.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωργκάτζης και ο κ. Μιχάλης Φωτιάδης, Country Manager της Coral Cyprus, ενθάρρυναν όλους τους παρευρισκόμενους με τις ομιλίες τους, οι οποίες αποτέλεσαν κινητήριες δυνάμεις για τη δράση, με στόχο την κινητοποίηση όλων για την προσφορά στην κοινότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ακόμα, στη δράση συμμετείχαν ο παρουσιαστής & ραδιοφωνικός παραγωγός Χάρης Παπαθεοχάρους και η κλινική διατροφολόγος Κρίστι Αγαπίου, οι οποίοι μετέδωσαν δυναμικά τον θετικό τους παλμό σε όλους τους εθελοντές.

Η εθελοντική αυτή δράση αντικατοπτρίζει τη σταθερή προσήλωση της Coral Cyprus στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, και την κοινωνική προσφορά.

Η Coral Cyprus – Shell Licensee που δραστηριοποιείται στην Κυπριακή αγορά από το 2017, λειτουργώντας 39 πρατήρια καυσίμων με το σήμα της Shell, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τους εθελοντές και τον Δήμο Λευκωσίας για τη στήριξη και τη συμμετοχή τους σε αυτήν την πρωτοβουλία. Με την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και στην κοινωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει τη δράση της με όραμα και κοινωνική ευθύνη.

