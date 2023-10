Plus TV vs Omega: Το Plus ΤV πήρε τον «Έρωτα φυγά» (και όλο το πρόγραμμα του Open που παίζει το Omega)

Παρά το γεγονός πως οι εκπομπές του Open μεταδίδονται από το Omega, το Plus θα ξεκινήσει, παράλληλα με τη σειρά «Έρωτας φυγάς», την προβολή τους, από την ερχόμενη εβδομάδα

Πολυετή συμφωνία με την BarkingWell Media έκλεισε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το Plus TV μετακομίζοντας όλο το πρόγραμμα του Open που μέχρι και σήμερα μεταδίδεται από το Omega. Αν και το κανάλι του Αρχαγγέλου ανακοίνωσε ακόμη και την πρεμιέρα της εκπομπής της Κατερίνας Ζαρίφη «Οδός Ζαρίφη 2» που ξεκινά τη Δευτέρα, εντούτοις το πρόγραμμα θα μεταδοθεί, όπως φαίνεται, από το Plus TV της Κύπρου. Και δεν θα είναι μόνο αυτή η εκπομπή, αλλά το σύνολο των ψυχαγωγικών παραγωγών του Open θα μεταδίδονται πλέον, πιθανότατα από την Τρίτη, στo Plus TV.

Μεγαλύτερη απώλεια για το Omega Channel, η καθημερινή δραματική σειρά «Έρωτας φυγάς», η οποία σαρώνει σε τηλεθέαση στην απογευματινή ζώνη του Omega, καθώς καταφέρνει να έχει καθημερινά 20% μερίδια τηλεθέασης.

Θυμίζουμε πως από το καλοκαίρι, το Open Ελλάδας αποφάσισε να αλλάξει τη φιλοσοφία του προγράμματός του. Έτσι κράτησε την ενημέρωση και έδωσε τη διαχείριση του ψυχαγωγικού προγράμματος στην BarkingWell Media (συμφερόντων Νίκου Κοκλώνη).

Αν και το Omega έχει συμφωνία με το Open, εντούτοις φαίνεται πως η εταιρεία BarkingWell αποφάσισε να διαχειρίζεται μόνη της το πρόγραμμα και τα δικαιώματά του στην Κύπρο με αποτέλεσμα αυτά να καταλήξουν στο Plus.

Ποιες άλλες εκπομπές πήρε το Plus

«Πρωινό σουσού»: Καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή με την Ελένη Τσολάκη.

«Chef στην κουζίνα σας»: Εκπομπή μαγειρικής με τον Βαγγέλη Δρίσκα.

«Οδός Ζαρίφη 2»: Καθημερινή, σατιρική εκπομπή με την Κατερίνα Ζαρίφη.

«Επί τόπου»: Εκπομπή το Σαββατοκύριακο με τον Νάσο Γουμενίδη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη, εκπομπή τα πρωινά του Σαββατοκύριακου με τον Τριαντάφυλλο, μία εκπομπή με τη Σοφία Αλιμπέρτη και ότι άλλο γίνει από την BarkingWell για λογαριασμό του Open.