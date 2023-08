Πέραν των δύο εκ. ευρώ θα στοιχίσει το έργο για χώρο αναψυχής στο Τσιακκιλερό - Τι θα περιλαμβάνει

«Η ανάπλαση του χώρου θα είναι τέτοια ώστε να αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου και σημείο ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπαυσης και κοινωνικής συναναστροφής»

Πέραν των δύο εκατομμυρίων ευρώ θα στοιχίσει η δημιουργία χώρου εκδηλώσεων / αναψυχής στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερό στη Λάρνακα, το συμβόλαιο του οποίου υπογράφηκε σήμερα, Πέμπτη μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και της εταιρείας C. Roushas Trading and Development Ltd.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «η υπογραφή του συμβολαίου έγινε στο Δημοτικό Μέγαρο της πόλης. Το έργο, που είναι κοινωνικού χαρακτήρα, προνοεί μεταξύ άλλων τη δημιουργία παιδότοπου και ζώνης ενεργούς ψυχαγωγίας και αθλοπαιδιών και την κατασκευή ανοικτού αμφιθεάτρου με καθίσματα χωρητικότητας περίπου 150 ατόμων και αναψυκτήριου και χώρων υγιεινής. Ακόμα προνοεί την εγκατάσταση φωτισμού με νέας τεχνολογίας αντιβανδαλιστικού τύπου φωτιστικών, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, φύτευση για ενίσχυση του πρασίνου και υπογειοποίηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (συστήματα, ύδρευσης και άρδευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης).».

Προστίθεται ότι «η ανάπλαση του χώρου θα είναι τέτοια ώστε να αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου και σημείο ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπαυσης και κοινωνικής συναναστροφής. Κύρια επιδίωξη είναι να δοθεί στην περιοχή χαρακτήρας και ατμόσφαιρα που να ικανοποιεί τις προσδοκίες των κατοίκων της αλλά και των επισκεπτών καθώς και την επίτευξη αειφορίας σε σχέση με την βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής».

Σημειώνεται ότι «η εκπόνηση της μελέτης και ο σχεδιασμός του έργου διενεργήθηκε από το αρχιτεκτονικό A. F. Modinos and SA Vrahimis Architects and Engineers, μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Λάρνακας. Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από την εργοληπτική Εταιρεία C. Roushas Trading and Development Ltd, οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 Σεπτέμβριου και στο κόστος του αναμένεται να ανέλθει στα €1,8 εκ. + ΦΠΑ».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021- 2027» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.