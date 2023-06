Αγωνιστικό μονοθέσιο αυτοκίνητο κατασκεύασαν φοιτητές του Frederick

Βράβευση φοιτητών Frederick για καινοτόμες ιδέες βελτίωσης επενδυτικού τομέα

Αγωνιστικό μονοθέσιο αυτοκίνητο τύπου Formula παρουσίασε το Πανεπιστήμιο Frederick την Τετάρτη. Το αυτοκίνητο κατασκεύασαν από το μηδέν οι φοιτητές/τριες μέλη της FUF Racing Team, της πρώτης κυπριακής ομάδας πανεπιστημιακού επιπέδου που κατασκεύασε αγωνιστικό μονοθέσιο αυτοκίνητο και θα συμμετέχει στον Διεθνή Διαγωνισμό Formula Student τον Ιούλιο στην Ιταλία.

Σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, αναφέρεται ότι αυτό είναι το τέταρτο αυτοκίνητο που κατασκευάζεται στα εργαστήρια του Frederick εξ ολοκλήρου από φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Αντώνη Λόντου, μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου.

«Αυτό το αυτοκίνητο συμβολίζει το φιλόδοξο όραμα των φοιτητών μας να υπερβαίνουν τα όρια και να εξερευνούν νέους ορίζοντες», ανέφερε η Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου.

Εκ μέρους της FUF Racing Team, ο Δημήτρης Κουτσούκης, φοιτητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου και ένας από τους επικεφαλής της ομάδας, ανέφερε: «Είμαστε έτοιμοι και αναμένουμε να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη εμπειρία και πρόκληση. Πάμε με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο μας που μας στηρίζει και προσδοκούμε να το τιμήσουμε ανάλογα».

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Formula Student καλεί Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν έναν οργανισμό με όλα τα τμήματα μιας ομάδας αγωνιστικής Φόρμουλας: από τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αυτοκινήτου μέχρι την εξεύρεση χορηγών, το business plan της, τον σχεδιασμό της στολής, την προβολή της ομάδας. Το πρωτότυπο αγωνιστικό αυτοκίνητο κάθε ομάδας που συμμετέχει στον Διαγωνισμό αξιολογείται για τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τις επιδόσεις του, για το κατά πόσον μπορεί να περάσει στην παραγωγή και για το αν δίνονται έξυπνες ή και πρωτοποριακές λύσεις στα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν.

Τα μέλη της ομάδας FUF Racing Team 2023 είναι οι Δημήτριος Κουτσούκης, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Μάριος Κυπριανού, Κυριάκος Ανδρονίκου, Άρης Ηρακλέους, Ιορδάνης Κυριάκου, Νικόλαος Ποζίδης, Ανδρέας Θεοδωρίδης, Ανδρέας Θρασυβούλου, Κυπριανός Διογένους, Τώνια Παναγή, Γιώργος Πατεράκης, Τατιάνας Sharpe, Χρίστος Πέτρου και Αναστάσιος Πέτρου.

Βράβευση φοιτητών Frederick για καινοτόμες ιδέες βελτίωσης επενδυτικού τομέα

Στο μεταξύ, το Πανεπιστήμιο Frederick βράβευσε την Παρασκευή 9 Ιουνίου τους νικητές του φοιτητικού διαγωνισμού "Next Generation proposals for a better Cyprus", που διοργανώθηκε από την Consulco, μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές κυπριακών πανεπιστημίων κλήθηκαν να προτείνουν δομικές αλλαγές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τον τομέα των επενδύσεων στην Κύπρο. Οι φοιτητές/τριες διεξήγαγαν αναλυτική έρευνα και παρουσίασαν καινοτόμες ιδέες διατυπωμένες σε περιεκτικά και καλά δομημένα δοκίμια.

Η Kαθηγήτρια Ελένη Χατζηκωνσταντίνου, Κοσμήτορας της Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick, ευχαρίστησε την Consulco, εκ μέρους του Πανεπιστημίου, που έδωσε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να ακουστούν. "Ο σκοπός του φοιτητικού διαγωνισμού συμβαδίζει απόλυτα με τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου, δηλαδή την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την ενδυνάμωση της νέας γενιάς, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή και θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία", ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Dmitry Khenkin, Director και ένας εκ των ιδρυτών της Consulco, συνεχάρη τους νικητές και τις νικήτριες για την παρουσίαση καινοτόμων ιδεών για ένα καλύτερο αύριο και σημείωσε ότι σκοπός του διαγωνισμού ήταν "να προσφέρουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους και να προτείνουν ιδέες που μπορούν να βελτιώσουν τον τομέα των επενδύσεων στην Κύπρο". Πρόσθεσε ότι εντυπωσιάστηκαν από τα δοκίμια που υπέβαλαν οι φοιτητές και φοιτήτριες.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, βραβεύτηκαν οι φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Frederick Nader Nader, Υποψήφιος διδάκτορας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, “The prospect of Real Estate Crowdfunding as an Alternative Investment Instrument in Cyprus” με το τρίτο βραβείο. Το τέταρτο βραβείο πήρε η Christy Karam, φοιτήτρια Πληροφορικής, “The impact of technological developments (such as crowdfunding, blockchain or Artificial Intelligence) on the investment environment in Cyprus”.

Οι νικητές/τριες έλαβαν χρηματικά έπαθλα από την Consulco και θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στα μέσα ενημέρωσης και στους διαμορφωτές πολιτικής, με στόχο να αποτελέσουν έμπνευση για διάλογο και δράση, αναφέρει το Frederick.