Ο Χαράλαμπος Προύντζος θα είναι ο υπουργός Οικονομικών του Ανδρέα Μαυρογιάννη

Ο Χαράλαμπος Προύντζος θα είναι ο υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Ανδρέα Μαυρογιάννη, εάν την Κυριακή εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ομάδα συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Οικονομίας με επικεφαλής τον Δρα Μάριο Κληρίδη.

Ο γνωστός νομικός ήταν το όνομα... έκπληξη που επιφύλασσε το επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ως το άτομο που θα πρότεινε την υποψηφιότητα του στην επίσημη υποβολή στις 5 Ιανουαρίου.

Η δήλωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη:

H οικονομική πολιτική του προγράμματος διακυβέρνησής μου έχει ως πυξίδα την ανάπτυξη, την αειφορία, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Είμαι δεσμευμένος για ισχυρή οικονομία με δημοσιονομική πειθαρχία και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με προσέλκυση επενδύσεων και στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ισχυρή οικονομία που εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη και αναβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο του συνόλου του λαού.

Ο επόμενος Υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να χειριστεί την Πράσινη Συμφωνία και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας, που είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οικονομία, ενέργεια, ανθεκτικότητα και χρήση πόρων είναι αλληλένδετα.

Η επιλογή μου για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, αν ο λαός με τιμήσει με την ψήφο του, είναι ο Χαράλαμπος Προύντζος.

Επιλέγω ένα άνθρωπο της νεότερης γενιάς.

Έναν αυτοδημιούργητο επαγγελματία, από τον χώρο των επιχειρήσεων.

Με πλούσια εμπειρία σε νομικά ζητήματα που αφορούν την ενέργεια.

Με τεχνοκρατική επάρκεια, ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Με υψηλό πολιτικό αισθητήριο που μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις και να ανταποκρίνεται με οξύνοια σε δύσκολα διλήμματα.

Με αποφασιστικότητα στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

Με την αναγκαία διαπραγματευτική δεινότητα, ώστε να εκπροσωπεί επάξια και αποτελεσματικά την Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Eurogroup και σε άλλα διεθνή φόρα.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ομάδα συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Οικονομίας με επικεφαλής τον Δρα Μάριο Κληρίδη.

Βιογραφικό Χαράλαμπου Προύντζου

Ο Χαράλαμπος Προύντζος γεννήθηκε το 1978 στη Λευκωσία. Κατάγεται από τα κατεχόμενα χωριά Γερόλακκο και Ακανθού.

Αποφοίτησε με τον τίτλο LLB (Hons) από το University of Bristol το 2001 και έλαβε τον τίτλο του Barrister-at-Law από το Inns of Courts School of Law του Λονδίνου. Κατέχει επίσης Diploma in Professional Legal Skills από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Είναι Μέλος του Gray’s Inn και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Investment Funds Association και υπήρξε σύμβουλος μεγάλου αριθμού ξένων και εγχώριων επενδυτικών ταμείων.

Είναι ιδρυτής και διευθύνων συνέταιρος του δικηγορικού γραφείου Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε. το οποίο διευθύνει από το 2010. Είναι συνέταιρος και προϊστάμενος των νομικών υπηρεσιών του λογιστικού και συμβουλευτικού οίκου ΕΥ για την περιφέρεια Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τόσο στις ΑΠΕ όσο και στα ζητήματα φυσικού αερίου. Συμμετείχε στις εργασίες της Βουλής για την εναρμόνιση του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου της ΕΕ στην εγχώρια νομοθεσία και στις διεργασίες για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Υπηρέτησε ως σύμβουλος σε σημαντικά έργα ξένων επενδύσεων στην Κύπρο καθώς και σε έργα υποδομής. Επίσης, έχει χειριστεί επιτυχώς σημαντικές υποθέσεις στα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως Συνταγματικά και εργατικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων αποφάσεων για τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Περαιτέρω χειρίστηκε κάποιες από τις μεγαλύτερες υποθέσεις για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και των δικαστηρίων.

Συμμετείχε σε αριθμό συμβουλευτικών μεταρρυθμιστικών έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ.

Εξελέγη το 2018 ως πρώτος Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με την αυτονόμηση του ιδρύματος. Προηγουμένως υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος Διοίκησης και Οικονομικών και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπηρέτησε επίσης ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας CYENS.

Συμμετείχε ως μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη Διακυβέρνηση και την Κατανομή Εξουσιών στην τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία για την επίλυση του Κυπριακού.

Είναι ενεργός πολίτης με πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δράση, πολλές δημόσιες παρεμβάσεις και αρθρογραφία σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Είναι νυμφευμένος με τη δημοσιογράφο Γωγώ Αλεξανδρινού με την οποία απέκτησαν δυο παιδιά.

Βιογραφικό Δρος Μάριου Κληρίδη

Φοίτησε στο London School of Economics and Political Science όπου και απέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά, ενώ είναι κάτοχος διδακτορικού στο Labour Economics.

Ο Μάριος Κληρίδης εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας το 1982 ως Επικεφαλής Προγραμματισμού & Έρευνας. Διαθέτει εμπειρία στην Υπηρεσία Καρτών & Λιανικής Τραπεζικής, στον Τομέα Επενδύσεων, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων και στη Διεθνή Τραπεζική. Το 2001 διορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με πενταετές συμβόλαιο. Επέστρεψε στην Ελληνική Τράπεζα το 2006, ως Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

Το 2013 ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας όπου παρέμεινε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ υπηρέτησε ως Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ancoria Bank.

Είναι μέλος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Πρόεδρος της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών και μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σχετικά με το Τραπεζικό Σύστημα της Κύπρου και τα χρηματοοικονομικά της Κύπρου.