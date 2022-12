Απόσυρση χριστουγεννιάτικου φωτιστικού από την αγορά

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος, να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει διατάξει την απόσυρση και ανάκληση από την αγορά χριστουγεννιάτικου φωτιστικού τύπου αλυσίδας με μονάδα ρύθμισης (flasher unit). Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, που δημοσιεύει και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το συγκεκριμένο φωτιστικό δεν φέρει τη σήμανση CE, αλλά ούτε και καμία άλλη σήμανση και κανένα στοιχείο αναγνώρισης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για χριστουγεννιάτικο φωτιστικό τύπου αλυσίδας, του οποίου ο κατασκευαστής, η εμπορική επωνυμία και το μοντέλο δεν αναγράφονται. Τα χαρακτηριστικά του είναι 220V - 240V, 50 Hz, 400 LED – white και με μονάδα ρύθμισης (flasher unit) και ο εισαγωγέας είναι TO EPILEKTON LTD (TO EPILEKTION στη συσκευασία). Οι σημάνσεις στη μονάδα ρύθμισης (flasher unit) είναι μοντέλο: EK-04.

Όπως αναφέρεται, παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος, ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση msa@ems.mcw.gov.cy ή στο φαξ 22348202.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.