Απεβίωσε ο γνωστός ακαδημαϊκός Ανδρέας Πολεμίτης

To Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πενθεί για τον θάνατο του Επίτιμου Ανώτερου Αντιπρύτανη

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του Καθηγητή Ανδρέα Πολεμίτη, ο οποίος διαδραμάτισε κύριο και καταλυτικό ρόλο στην ίδρυση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Ο Καθηγητής Ανδρέας Πολεμίτης απεβίωσε το βράδυ της 15ης Δεκεμβρίου 2022, παραμονή των 80στών γενεθλίων του, έπειτα από μάχη τεσσάρων εβδομάδων με τον ιό του κορονοϊού.

Το 1981 ο Καθηγητής Πολεμίτης ίδρυσε το Indiana Education Center (IEC), το οποίο προσέφερε πτυχιακά προγράμματα μαζί με το University of Indianapolis, βασιζόμενος στο όραμά του για ίδρυση πανεπιστημίου στην Κύπρο. To IEC αργότερα συγχωνεύτηκε με το Intercollege και στα επόμενα σαράντα χρόνια, μέσα από τον ρόλο του ως Ακαδημαϊκός Κοσμήτορας του Intercollege και Ανώτερος Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Καθηγητής Πολεμίτης αφιέρωσε τη ζωή του στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι σήμερα το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και ανάμεσα στα κορυφαία καταταγμένα ερευνητικά πανεπιστήμια στον κόσμο. Πέρα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τα κυπριακά πανεπιστήμια στο σύνολό τους σήμερα εγγράφουν σχεδόν 40,000 φοιτητές, παράγουν σημαντικό ερευνητικό έργο και αναλογούν στο 5% περίπου του ΑΕΠ της χώρας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας δήλωσε: «Ο Καθηγητής Πολεμίτης ήταν ένα ακαδημαϊκός με όραμα, που χαρακτηριζόταν από αξιοσημείωτη εξυπνάδα, σοφία, ταπεινότητα και καλοσύνη. Τύγχανε ιδιαίτερου σεβασμού και πολλής αγάπης από κάθε μέλος της κοινότητάς μας. Το όραμά του, η σκληρή του δουλειά και αγάπη για τον οργανισμό μας έθεσαν θεμέλιους λίθους για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου. Η τεράστια συνεισφορά του στην επιτυχία του Πανεπιστημίου είναι αδιαμφισβήτητη. Υπήρξε ένας από τους λίγους ανθρώπους που είχαν όραμα για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Κύπρο από τη δεκαετία του ’80 και η χώρα μας του χρωστά πολλά για τα εξαιρετικά του επιτεύγματα.»

«Μαζί με την οικογένειά του, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ήταν η μεγάλη αγάπη της ζωής του. Είναι παρήγορο το ότι κατάφερε να εργάζεται για όλα αυτά που αγαπούσε μέχρι τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του», αναφέρει ο κ. Αντώνης Πολεμίτης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Καθηγητής Ανδρέας Πολεμίτης γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1942 στη Λεμεσό. Παρακολούθησε σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Οικονομικά, σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο American University της Βηρυτού και έλαβε τον τίτλο Doctor of Business Administration από το University of Indiana στις ΗΠΑ το 1970. Προτού ιδρύσει το Indiana Education Center, διετέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών και Σχεδιασμού στην G. Paraskevaides Ltd και ως Κύριος Σχεδιαστής (Principal Planner) της Διοίκησης Κρατικού Σχεδιασμού (Division of State Planning) της Πολιτείας της Ιντιάνα. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Indiana University, στο IUPUI, στο University of Indianapolis και στο Intercollege.

To 2002 το University of Indianapolis τον αναγόρευσε σε επίτιμο Διδάκτορα. Διετέλεσε Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Επιστημών και ήταν Υπότροφος του Fulbright, Fellow του James Edwards και Υπότροφος του Eastman Kodak.

Ο Καθηγητής Πολεμίτης αφήνει πίσω του σύζυγο, γιο, νύφη, εγγονό και αδερφή.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου, στον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο, Λευκωσία, στις 11:00π.μ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, στις 2:00μ.μ.

Με γνώμονα την ασφάλεια όλων, η οικογένεια παρακαλεί θερμά όπως όσοι παραστούν στην κηδεία φορούν προστατευτική μάσκα στο εσωτερικό του ναού. Για τον ίδιο λόγο, η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια. Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές στον ΠΑΣΥΚΑΦ (Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων).