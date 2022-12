Στην Κύπρο σεληνιακό δείγμα που συλλέχθηκε πριν 50 χρόνια από την αποστολή Apollo 17

Θα εκτεθεί δημόσια 8-10 Δεκεμβρίου και 14-15 Δεκεμβρίου στην έκθεση του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος

Ένα σεληνιακό δείγμα που συλλέχθηκε πριν από 50 χρόνια κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 17 των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 1972 βρίσκεται τώρα στην Κύπρο, ανακοίνωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στον λογαριασμό της στο facebook, «αυτό το κομμάτι εξωγήινης ιστορίας θα εκτεθεί δημόσια 8-10 Δεκεμβρίου και 14-15 Δεκεμβρίου στην έκθεση του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO) «Apollo to Artemis» στο CSEO Discovery. Alpha στη Λευκωσία».

Εξάλλου, ανακοίνωση του CSEO αναφέρει ότι για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo, το Apollo 17, αλλά και για τον εορτασμό της πρώτης αποστολής Artemis (Artemis 1) που αυτή τη στιγμή είναι σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ο Οργανισμός μαζί με την στήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ, διοργανώνει για μια εβδομάδα διάφορες δραστηριότητες με επίκεντρο την Έκθεση «Apollo to Artemis».

Σημειώνει ότι στις 11 Δεκεμβρίου 1972, η τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo της NASA, προσεδαφίστηκε στη Σελήνη με τους τελευταίους ανθρώπους να πατούν το πόδι τους εκεί.

Η έκθεση «Apollo to Artemis» αφηγείται την ιστορία της αποστολής Apollo 17 μέσα από τους φακούς των ίδιων των αστροναυτών, αφού η διαστημική στολή κάθε αστροναύτη είχε μια προσωπική κάμερα που επέτρεψε στο Apollo 17 να είναι η πιο πολυφωτογραφημένη αποστολή στο φεγγάρι μέχρι σήμερα.

Η έκθεση θα προσφέρει μια ματιά στο τρέχον πρόγραμμα Artemis και στο μέλλον της εξερεύνησης της Σελήνης και του διαστήματος. Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Θα συνοδεύεται από μια σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που εξετάζουν τη σχέση της ανθρωπότητας με τη Σελήνη και τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί μας έχουν επηρεαστεί από αυτήν.

Η έκθεση φιλοξενείται στο CSEO Discovery Alpha, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Λευκωσίας, στην Πλατεία Δημαρχίας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί μια πολιτιστική βραδιά, προβολές ντοκιμαντέρ και μια δικοινοτική δραστηριότητα με τίτλο «Under One Sky: Message to the Moon» όπου το κοινό θα μπορεί να ετοιμάσει μηνύματα ελπίδας, συνεργασίας και ειρήνης, που θα υποβληθούν στη NASA για να σταλούν στη Σελήνη.

Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο www.space.cy/apollo2artemis. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν την στήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ και του Δήμου Λευκωσίας. Η είσοδος σε όλες τις δραστηριότητες είναι ελεύθερη.