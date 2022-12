«Μουσική και Ποίηση για 2 πιάνα και 2 φωνές» - Γιώργος Παπαγεωργίου, 25 χρόνια μουσικής δημιουργίας

Θα παρουσιαστούν τραγούδια του συνθέτη σε ποίηση Ουράνη, Σκαρίμπα, Βρεττάκου, Καββαδία, Παλαμά, αλλά και σε δικούς του στίχους, που γράφτηκαν μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια μουσικής πορείας

Δύο πραγματικά εξαίρετοι μουσικοί, ο Νίκος Νικολάου στο πιάνο και ο Μάριος Κωνσταντίνου στο τραγούδι, συμπράττουν με τον συνθέτη και μαέστρο Γιώργο Παπαγεωργίου στο πιάνο και δημιουργούν μία μαγική ατμόσφαιρα. Μέσω του αρχέγονου καλλιτεχνικού διαλόγου μεταξύ ποίησης και μουσικής, καταφέρουν να μας ταξιδέψουν στο χρόνο και να μας ξυπνήσουν συναισθήματα νοσταλγίας.

Η Πολιτιστική Πλατφόρμα Ad Libitum διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία για τη συμπλήρωση 25 χρόνων μουσικής δημιουργίας του συνθέτη και μαέστρου Γιώργου Παπαγεωργίου. Θα παρουσιαστούν τραγούδια του συνθέτη σε ποίηση Ουράνη, Σκαρίμπα, Βρεττάκου, Καββαδία, Παλαμά, αλλά και σε δικούς του στίχους, που γράφτηκαν μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια μουσικής πορείας για θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Οι μπαλάντες και τα μπλουζ θα πλέξουν ποιητικές εικόνες με τα λαϊκά μελίσματα και τους ελληνικούς ρυθμούς, χαράζοντας τον καμβά του ρομαντισμού της μέσο-μετά-πολεμικής ποίησης, άλλοτε με ανεπαίσθητη τρυφερότητα και άλλοτε με την τραχύτητα του σύγχρονου μουσικού ιδιώματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Πότε: Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Που: Θέατρο Παλλάς Λευκωσία

Ώρα έναρξης: 20:00

Τιμή εισιτηρίου: €12

διάθεση εισιτηρίων SoldOut Tickets

Συντελεστές:

Τραγούδι - Μάριος Κωνσταντίνου

Πιάνο - Νίκος Νικολάου

Πιάνο, Τραγούδι – Γιώργος Παπαγεωργίου

Παραγωγή: Ad Libitum - πολιτιστική πλατφόρμα

Επικοινωνία: Τηλ.: +357 99886364

email: giorgos.ppgeorgiou@gmail.com

Ποιος είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου ξεκίνησε τις σπουδές του ως concert pianist στο Leeds College of Music και στη συνέχεια πήρε υποτροφία από το τμήμα σύνθεσης του Birmingham Conservatoire όπου σπούδασε με τον Prof. Andrew Downes και πήρε πτυχίο (BMus-Hons) και μεταπτυχιακό δίπλωμα (MAMus) με διάκριση. Παράλληλα με τις σπουδές του στη σύνθεση παρακολούθησε μαθήματα μουσικής θεάτρου στο Royal Shakespeare Theatre στο Stratford-upon-Avon με τον John Wolf, φιλοσοφίας της μουσικής με τον Prof. Peter Johnson και διεύθυνσης ορχήστρας με τον Andrew Mogrelia. Είναι επίσης αριστούχος κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος “Culture Management” του Universität Wien (Κρατικό Πανεπιστήμιο Βιέννης).

Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε συναυλίες και φεστιβάλ σε Αυστρία, Βέλγιο, Ισραήλ, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία και Κύπρο όπως “The Dark Side string quartet” από το Contemporary Group of CBSO στο City of Birmingham Symphony Orchestra Centre (UK), το συμφωνικό έργο “Illusion” από την BCSO (Birmingham Conservatoire Symphony Orchestra) υπό τη διεύθυνση του Andrew Mogrelia στο Adrian Boult Hall (UK), το μουσικοθεατρικό παραμύθι “Η Γοργόνα του Porto Bello” στο “Διεθνές Φετιβάλ Κύπρια 2013” (CY), το φίλμ “The Line” – 2002 “Xperimental 1.0” (CY) και 2010 “Mediterranean extraterritorial waters” (Israel), το έργο για ορχήστρα εγχόρδων “The Mirror” με την Orpheus Kammerorchester στο Altes Rathaus Vienna (AU), “The Name of Silence II” στο Φεστιβάλ Μουσικής της Βρέμης 2001 (GER), το έργο για 4 χέρια πιάνο “A Spider's Blues” στις Βρυξέλλες (BEL), το λυρικό ποίημα “Η προσευχή των αστέγων” (ποίηση Ν. Βρεττάκου) στην Ehrbarsaal του Prayner Konservatorium Wien (AU), “Ανεράδα” στο “Διεθνές Φετιβάλ Κύπρια 2019” (CY), “Circe's Island” με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (CY), “Raindrops Miniatures” με το Phaos ensemble (CY), “Romanze” με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (CY) κ.α., ενώ πολλά από αυτά έχουν βραβευθεί (“The Almira String Quartet composition competition” 2000 και 2001) και έχουν λάβει επαίνους και εξαίρετες κριτικές.

Του έχει ανατεθεί η σύνθεση νέων έργων από διεθνείς μουσικούς οργανισμούς, φεστιβάλ, καταξιωμένα σχήματα και ερμηνευτές, όπως το Arnold Schönberg Center in Wien για τον βαρύτονο Georg Klimbacher (παρουσίαση λυρικού ποιήματος του Rainer Maria Rilke), το Galway Music Residency in Ireland για το ConTempo string quartet (με το έργο “Epiclisi” for string quartet) - εκπροσώπηση της Κύπρου σε συναυλία για την λόγια μουσική των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Fusionia string quartet κ.α.

Η μουσική του είναι “περιγραφική με πλούσια μελωδικά στοιχεία, τα οποία ενώνουν αρμονικά την κλασσική φόρμα με τις σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης και τον νοσταλγικό νεο-ρομαντισμό με τα ελληνο-βυζαντινά ακούσματα” ενώ έχει χαρακτηριστεί από μαέστρους και κριτικούς μουσικής ως “ένας από τους εκφραστικότερους συνθέτες της γενιάς του”.