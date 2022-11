Ο Ταλ Ντίλιαν, ο Αβραάμ Αβνί και οι 100 εταιρείες τους στην Κύπρο και στον κόσμο 

Ο «Πολίτης» σήμερα αποκαλύπτει το κύκλωμα εταιρειών του Ταλ Ντίλιαν ο οποίος μαζί με τον Αβραάμ Αβνί με βάση την Κύπρο έχουν δικτυωθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες με αντικείμενο τις πωλήσεις κατασκοπευτικού υλικού διπλής χρήσης

Δύο τουλάχιστον εταιρείες του Ταλ Ντίλιαν, η Ws Wispear Systems Ltd και η Ms Magnet Solutions Ltd, σύμφωνα με έγγραφο το οποίο ο «Πολίτης» έχει στην κατοχή του, σε 27 περιπτώσεις από το 2016-2020 πήραν άδεια από το Υπουργείο Εμπορίου της Κυπριακής Δημοκρατίας για εξαγωγή κατασκοπευτικών ειδών διπλής χρήσης. Η άδεια στη Ws Wispear Systems Ltd αφορούσε την εξαγωγή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού παρακολούθησης επικοινωνίας ασυρμάτων δικτύων WiFi. Η Κύπρος όπως διαπίστωσε πρόσφατα και η Επιτροπή Pega του Ευρωκοινοβουλίου είναι μια σημαντική βάση για την παραγωγή λογισμικού διπλής χρήσης.

