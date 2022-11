Σε εποικοδομητική ατμόσφαιρα διεξήχθη η δεύτερη συνάντηση της δικοινοτικής ομάδας εργασίας για το χαλλούμι

Ο αναπληρωτής Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) και Επικεφαλής της Μονάδας Στήριξης Λύσης για το Κυπριακό της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, Kjartan Björnsson σε ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε ευαρέσκεια για τη δεύτερη συνάντηση "με τη δικοινοτική ομάδα εργασίας για το χαλλούμι η οποία διεξήχθηκε σε μια πολύ εποικοδομητική ατμόσφαιρα".

Grateful to have our second meeting with the #bicommunal working group on #Halloumi /#Hellim in a very productive atmosphere. @EU_reforms, through the #EU Aid Programme for the Turkish Cypriot community, will continue to support all efforts toward the reunification of the island. pic.twitter.com/oj1MihRfv0