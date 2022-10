Με πανό υπέρ της ειρήνης οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε στο Αρένα - «Τι ειρωνία» απάντησαν οι φίλοι της ΑΕΚ (φωτογραφίες)

«Peace at home, peace in the world» γράφει το κεντρικό πανό στο πέταλο που φιλοξενούνται οι φίλοι της τουρκικής ομάδας

Μια φωτογραφία με Τουρκοκύπριους οπαδούς της Φενερμπαχτσέ καθ΄οδόν για το «ΑΕΚ Αρένα» να κρατούν ένα πανό που γράφει «Football Unites!» (Το ποδόσφαιρο ενώνει), κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Την φωτογραφία δημοσίευσε σε ανάρτηση του ο δημοσιογράφος Ιάκωβος Ιακώβου.

Τουρκοκύπριοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε καθ’ οδόν για το ΑΕΚ Arena και τον αποψινο αγώνα του Europa League! Καλή επιτυχία @AEKLARNACA ✌🏻💪🏻#Cyprus pic.twitter.com/V58GbzaEVy — Ιάκωβος_Ι. (@iakovosCy) October 13, 2022

Η ΑΕΚ φιλοξενεί απόψε στο γήπεδο της την τουρκική ομάδα στις 19:45. Το απόγευμα η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια του αγώνα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Οι οπαδοί της Φενέρ έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στο πέταλο που τους αναλογεί στο γήπεδο της Λάρνακας. Εκεί υπάρχει αναρτημένο και δεύτερο πανό που γράφει «Peace at home, peace in the world» (Ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο).

Από την πλευρά τους οι οπαδοί της κυπριακής ομάδας με την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο εμφάνισαν πανό στο οποίο έγραφε «Peace at home, peace in the world. What an irony. Never forget» (Ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο. Τι ειρωνία. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ).

Δείτε φωτογραφίες: