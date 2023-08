Νέο Εξ Αποστάσεως Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και την Ασφάλεια

Το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών, ανακοινώνει τη πιστοποίηση νέου προγράμματος, το οποίο θα προσφερθεί στην αγγλική γλώσσα, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και την Ασφάλεια, αποκλειστικά, σε εξ αποστάσεως μορφή.

Το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών, ανακοινώνει τη πιστοποίηση νέου προγράμματος, το οποίο θα προσφερθεί στην αγγλική γλώσσα, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και την Ασφάλεια, αποκλειστικά, σε εξ αποστάσεως μορφή.

Το πρόγραμμα, θα προσφερθεί με αρχή το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και συγκεκριμένα, το χειμερινό εξάμηνο, τον Οκτώβριο του 2023. Το BSc in International Relations and Security (Distance Learning in English), έχει διαπιστευθεί πλήρως, μετά από αυστηρή διεθνή διαδικασία, διασφαλίζοντας έγκριτα και πρόσφατα πρότυπα όπως ανέδειξε η διεθνής επιτροπής ακαδημαϊκής διαπίστευσης δια του ΔΙΠΑΕ Κύπρου. Στα πρότυπα αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και επιστημονικά επιτεύγματα του τμήματος, αλλά και του πανεπιστημίου.

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν εκτεταμένες και σε βάθος γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τις διεθνείς υποθέσεις και την ασφάλεια, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε πρόσφατες και σύγχρονες διαδικασίες, τάσεις, προκλήσεις και προβλήματα.

Το πρόγραμμα συνδυάζει σε βάθος ακαδημαϊκή εμπειρία έρευνα και διδασκαλία. Αναδεικνύει έρευνα αιχμής μέσω βασικών εννοιών, θεωριών και περιπτωσιολογικών μελετών, παράλληλα με μια δομημένη διαδικασία εμπλοκής με σύγχρονες συζητήσεις και εμπειρία. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία, Διεθνείς Οργανισμούς, το Διεθνές Δίκαιο και την Ασφάλεια, τις Στρατηγικές σπουδές καθώς και πολιτική οικονομία. Το πρόγραμμα σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος του, εξηγεί, προσδιορίζει, ορίζει, περιγράφει, αναλύει τις τελευταίες τάσεις. Προβάλει στοιχεία για το μέλλον, δια μέσου μελέτης των διεθνών σχέσεων και της ασφάλειας.

Απόφοιτοι του προγράμματός μας αναμένεται να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στο διπλωματικό σώμα, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ιδρύματα και ινστιτούτα καθώς και στον δημόσιο τομέα αλλά και τον ιδιωτικό τομέα ως μελετητές, σύμβουλοι και αναλυτές πολιτικής και ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση του προγράμματος στον ιστότοπο μας πατώντας ΕΔΩ