ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Μέσι για το προσωρινό 3-2 στην παράταση

Η Αργεντινή πήρε και πάλι προσωρινά το προβάδισμα, 3-2, ενάντια στη Γαλλία, με τον Λιονέλ Μέσι να σκοράρει ξανά!

Ήταν στο 108', με τον Γιορίς να σταματά τον Λουτάρο και τον ηγέτη της «αλμπισελέστε» να σκοράρει από κοντά - με το Κουντέ να διώχνει... μέσα από το τέρμα.

Δείτε το γκολ:

Messi might have just secured the GOAT status with this goal. pic.twitter.com/FUmqLpNA2K