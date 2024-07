TikTok: Τι είναι το Rizz Party που τρεντάρει αυτή τη στιγμή

Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές του viral TikTok rizz party βίντεο

Σκρολάροντας στην εφαρμογή, πέτυχα αρκετά βίντεο στα οποία φαίνονταν 4 ανήλικα αγόρια να χορεύουν στους ρυθμούς του Carnival από τον Κάνιε Γουέστ. Και τι μας νοιάζει εμάς, θα μου πείτε. Έλα ντε! Αυτό αναρωτήθηκα κι εγώ και σκέφτηκα να το ψάξω λίγο παραπάνω. Γιατί ο κόσμος του TikTok έχει πάθει ψύχωση με μερικούς άγνωστους εφήβους σε ένα πάρτυ Sweet 16;

Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τα Carnival Boys -όπως έγιναν γνωστά- δεν κάνουν κάτι το αξιοσημείωτο στο βίντεο που παρακολουθούμε – το ακριβώς αντίθετο. Απλά διασκεδάζουν και χοροπηδάνε πάνω κάτω. Τα παιδιά βρίσκονται σε ένα εφηβικό πάρτυ και σίγουρα αυτό που δεν περίμεναν είναι να τα μάθει όλος ο πλανήτης σε λίγες μόνο ώρες.

Όταν το βίντεο δημοσιεύτηκε στις 10 Μαρτίου, κέρδισε πάνω από 56 εκατομμύρια προβολές μόνο στο TikTok. Και ξαφνικά αυτό –για κάποιον άγνωστο και ακατανόητο λόγο– συγκέντρωσε την προσοχή ακαδημαϊκών αναλυτών και μη. Και τι «αναλύουν» αυτοί οι αναλυτές; Μα την κυριαρχική δομή της παρέας φυσικά.

Υπάρχουν πάνω από 32.000 βίντεο με θέμα το Rizz Party analytics. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτσει να παρατηρήσουν μέχρι και το τελευταίο pixel, το κάθε καρέ αυτού του αρχικού βίντεο και εκθέτουν τις θεωρίες τους.

To TikTok έδωσε σε κάθε παιδί κι ένα παρατσούκλι: Έχουμε τον White Shirt Guy, Tomato guy, τον Turkish Quandale Dingle και φυσικά το Blue Tie Kid. Στόχος των αναλυτών είναι να αναλύσουν την ιεραρχία της παρέας. Βασισμένο στα «γερά θεμέλια» του βίντεο των 17 δευτερολέπτων που τραβήχτηκε πραγματικά τυχαία, το διαδίκτυο δημιούργησε ένα τρομερό παρασκήνιο δίνοντας στους πρωταγωνιστές κίνητρα των χαρακτήρων τους, νέα φιλοσοφία για τη ζωή και τη θέση τους σε αυτή και κυρίως υπέθεσε ολόκληρο το αξιακό σύστημα των παιδιών σκιαγραφώντας τους χαρακτήρες τους…

Τα παιδιά, όπως είναι λογικό, απολαμβάνουν την προσοχή που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή και αντιμετωπίζουν την κατάσταση με χιούμορ ενώ φωνάζουν ο ένας τον άλλον με τα παρατσούκλια τους.

Πριν όμως μπούμε πιο βαθιά στο θέμα πρέπει να απαντηθεί το εξής ερώτημα: Τι στο καλό είναι αυτό το Rizz Party;

Σύμφωνα με το πολύ επιστημονικό και πάντα σωστό KnowYourMeme, όλα αυτά ξεκίνησαν τον Μάιο του 2023, όταν ένα φυλλάδιο εμφανίστηκε σε μερικά αυτοκίνητα στη Φλόριντα που διαφήμιζε ένα «TikTok Rizz Party».

Το Rizz, για τους αμύητους και τέλος πάντων τους μεγάλους ανθρώπους που έχουν και δουλειές, είναι ένας όρος Generation Z (αλοίμονο!), ένας διαδικτυακός όρος για τους χαρισματικούς και τους γοητευτικούς ανθρώπους. Ξεκίνησε στο Twitch πριν από μερικά χρόνια και έκτοτε έγινε παντού viral – ιδιαίτερα το TikTok.

Τα φυλλάδια αναρτήθηκαν και στο διαδίκτυο όπου οι Generation Z τα «δίκασαν» χαρακτηρίζοντάς τα ως cringe και έψεξαν τους διοργανωτές για την απελπισμένη τους προσπάθεια να προσελκύσουν νεανικό κοινό χρησιμοποιώντας την νεανική slung.

Η εικόνα έγινε μεν viral αλλά όπως γίνεται με όλα σχεδόν τα trends, η δόξα όμως δεν κράτησε για πολύ.

Η δυναμική επιστροφή στο TikTok Rizz Party

Όμως το ίντερνετ «ψοφάει» για επιστροφές κι έτσι τον Μάρτιο του 2024, όταν ανέβηκε το βίντεο από το Island Entertainment, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν με αποτέλεσμα να μιλάμε πλέον για ένα από τα πιο viral videos αυτή τη στιγμή.

Αλλά πώς σχετίζεται αυτό με ένα πάρτι που διαφημίστηκε πριν από ένα χρόνο; Λοιπόν, το κορυφαίο σχόλιο στο βίντεο είναι, κυριολεκτικά, το «TikTok Rizz Party». Πολλοί στο διαδίκτυο έσπευσαν να ονομάσουν αυτό το συγκεκριμένο πάρτι, το πραγματικό, το original «TikTok Rizz Party» λόγω της φύσης του κλιπ, με αμέτρητους χρήστες του TikTok και κατασκευαστές μιμιδίων να αναλύουν κάθε δευτερόλεπτο του πλάνα από το διαβόητο πλέον πάρτι γενεθλίων της Julia.

Τα 4 παιδιά μένουν στη Νέα Υόρκη. Καθώς οι χρήστες του TikTok δεν είχαν ιδέα ποια είναι τα πραγματικά ονόματα των παιδιών τους έδωσαν ψευδώνυμα αλλά όρισαν και τη θέση τους στην ιεραρχία της παρέας.

Blue-Tie Kid (Group Leader): είναι ο αρχηγός της παρέας, ο Alpha. Βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο χορεύοντας και οδηγώντας το υπόλοιπο γκρουπ.

White-Shirt Kid (Second-in-command). Α! Με αυτό το παιδί ξεσπάθωσαν δημιουργώντας μια τρομερά βαθυστόχαστη σαχλαμάρα που τον ορίζει ως τον πραγματικό αρχηγό της παρέας που κινείται στα παρασκήνια και δεν αφήνει τον Alpha να «ξεστρατίσει». Ούτε να πήγαιναν τα παιδιά για προϊστορικό κυνήγι, τέτοια ανάλυση. Φυσικά, φαίνεται ο πιο δυνατός στο γκρουπ - όμως σέβεται τον αρχηγό.

Turkish Quandale Dingle: Ο πλακατζής της παρέας, τον οποίο όλοι πειράζουν κυρίως για τη μεγάλη του μύτη (αυτό είναι εξολοκλήρου συμπέρασμα του διαδικτύου). Μάλιστα τον συγκρίνουν με ένα άλλο meme που αφορά τον ποδοσφαιριστή Quandale Dingle. Περίεργος τρόπος να κάνεις bullying σε ένα παιδί για τη μύτη του.

Tomato Face: Last but not least ο τέταρτος και τελευταίος τροχός της αμάξης το παιδί με τα κατακόκκινα μάγουλα. Είναι στο παρασκήνιο και ακολουθεί πιστά τις κινήσεις του αρχηγού.

Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη των πρωταγωνιστών εφήβων, μετά το βίντεο στο σχολείο τους κοροϊδεύουν και τους πειράζουν. Φυσικά, εδώ έχουμε να κάνουμε με το εξής οξύμωρο. Η Generation Z λογίζεται η γενιά της ενσυναίσθησης και το γεγονός ότι έχει βγάλει στη σέντρα ανήλικα παιδιά τα οποία ήταν μέχρι χτες άγνωστα, δεν συνάδει με τις εξαγγελίες των εκπροσώπων της.

Όλο το ίντερνετ δίνει στα παιδιά ρόλους και χαρακτηριστικά αυθαίρετα, χωρίς απολύτως κανένα στοιχείο, βασιζόμενο σε ένα τυχαίο βίντεο. Σχολιάζουν μέχρι και τη σεξουαλικότητα του Blue Tie Kid και του Turkish Quandale Dingle, υπονοώντας πως ο πρώτος έχει crash με τον δεύτερο. Παρόλα αυτά και τα δύο παιδιά προσπαθούν να επωφεληθούν από την πρόσκαιρη φήμη τους. Τα βασικά όμως ερωτήματα παραμένουν.

Με ποια αρμοδιότητα αναλύει κανείς ένα γκρουπ ανηλίκων ορίζοντάς τους την προσωπικότητα αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία; Σε ποιο «ουράνιο και τόξο» μπορεί κανείς να κάνει outing δυο ανήλικα παιδιά ως γκέι σε όλον τον πλανήτη; Είναι δεν είναι, δεν έχει απολύτως καμία σημασία και δεν είναι κανενός δουλειά να ανακατευτεί.

Ο Blue Tie Kid ξαφνικά ορίστηκε αρχηγός. Μπορεί κανείς από τους έξυπνους του διαδικτύου να προβλέψει τις συνέπειες που θα έχει αυτό στον χαρακτήρα του αλλά και τις ψυχολογικές του μεταπτώσεις όταν όλο αυτό το ζήτημα ξεφουσκώσει; Φυσικά και όχι. Κανείς δεν ξέρει πως θα αντιδράσει ένας έφηβος σε τόσο ξαφνική προβολή ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ανθρώπου, όταν μάλιστα όλο το ίντερνετ σου ορίζει το ποια πρέπει να είναι τα βασικά σου χαρακτηριστικά.

Πώς θα αισθάνεται το παιδί με το λευκό πουκάμισο που τον χαρακτηρίζουν ως δεξί χέρι του Blue tie kid; Ποια είναι αυτή η νέα πραγματικότητα της προσωπικότητάς του;

Πώς θα αντιδράσει ο Turkish Quandale Dingle που όλοι εκφράζονται με μη κολακευτικά λόγια για τη μύτη του και εικάζουν τον σεξουαλικό του προσανατολισμό;

Και κυρίως πως θα αισθάνεται το παιδί με τα κόκκινα μάγουλα όπου όλοι τον θεωρούν ως τον πάτο της κυριαρχικής αλυσίδας;

Στον βωμό των like και του virality στο TikTok αλλά και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ανθρωποφαγία είναι must. Πρέπει να βρεις το επόμενο viral βίντεο για να είσαι «κάποιος» μέσα σε έναν φανταστικό χώρο κι όχι στην πραγματική ζωή.

Στο τέλος της ημέρας, το να κόψει απλά κανείς λέξεις από το λεξιλόγιό του, δεν τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Το να σκέφτεσαι τις επιπτώσεις των πράξεών σου πάνω σε τρίτους είναι το σημαντικό. Αυτό σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.

