Ζώη Σαλντάνα: Η μετανάστρια "εφιάλτης" του Τραμπ- Το Όσκαρ, η δυσλεξία και το μπαλέτο που έγινε η "σπηλιά" της

Είναι η ηθοποιός με τις υψηλότερες εισπράξεις στη βιομηχανία και "περήφανο παιδί μεταναστών γονιών με όνειρα, αξιοπρέπεια και εργατικά χέρια"

Μάλλον, δεν θα ήχησε ιδεατά, στα αυτιά του Ντόναλντ Τραμπ, ο νικητήριος λόγος της Ζώη Σαλντάνα, μετά την απονομή του πρώτου της Όσκαρ, για τον καλύτερο δεύτερο γυναικείο ρόλο στην ταινία "Emilia Pérez"! Αν και η γιαγιά της δεν ήταν εκεί να την καμαρώσει, εν τούτοις, η 46χρονη καταξιωμένη ηθοποιός αφιέρωσε το χρυσό αγαλματίδιο σε αυτήν, δηλώνοντας περήφανη κόρη μεταναστών.

«Η γιαγιά μου ήρθε σε αυτή τη χώρα το 1961», είπε η Σαλντάνα: «Παίρνω βραβείο για έναν ρόλο στον οποίο έφτασα να τραγουδήσω και να μιλήσω στα ισπανικά. Η γιαγιά μου, αν ήταν εδώ, θα χαιρόταν πολύ» συμπλήρωσε η πρώτη Αμερικανίδα ηθοποιός Δομινικανής καταγωγής που κέρδισε Όσκαρ. Όχι όμως και η τελευταία.

«Είμαι περήφανο παιδί μεταναστών γονιών με όνειρα, αξιοπρέπεια και με εργατικά χέρια», είπε αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού. Η Σαλντάνα είναι μισή από την Δομινικανή Δημοκρατία και μισή Πορτορικανή. Σας αυτούς που διώχνει κακήν κακώς ο Τραμπ από τις ΗΠΑ.

Έχει ήδη κερδίσει πολλά βραβεία για την ερμηνεία της ως Rita. Μια δικηγόρο που βοηθά τον ομώνυμο χαρακτήρα να προσποιηθεί τον θάνατο της. Αυτή ήταν η πρώτη υποψηφιότητα της Σαλντάνα για Όσκαρ.

Η Σαλντάνα, που έχασε πολύ μικρή τον πατέρα της, μεγάλωσε στο Κουίνς στη Νέα Υόρκη, αλλά στα 10 της επέστρεψαν στη Δομινικανή Δημοκρατία. Το μπαλέτο ήταν η "απόδρασή" της ή καλύτερα η "σπηλιά" της.

«Το μπαλέτο ήταν ένας τρόπος να αντιμετωπίσω τη μετακόμιση από τη Νέα Υόρκη στη Δομινικανή Δημοκρατία στην ηλικία των 10 ετών. Δυσκολευόμουν να κάνω και να κρατήσω φίλους, να βρω τη θέση μου. Να νιώσω ότι με βλέπουν και με καταλαβαίνουν. Παρόλο που από εκεί είναι η οικογένειά μας, ήταν ένα μεγάλο πολιτισμικό σοκ για εμάς. Η αλλαγή είναι πάντα νέα και τρομακτική στην αρχή. Και η μαμά μου μόλις με πήγε σε ένα μάθημα μπαλέτου… Έγινε η "σπηλιά" μου για 10 χρόνια της ζωής μου» είχε πει σε συνέντευξή της πριν λίγο καιρό.

Το μπαλέτο μπορεί να μην έγινε το επάγγελμά της, αλλά οδήγησε στην υποκριτική μετά την επιστροφή της οικογένειας στη Νέα Υόρκη, με την 22χρονη τότε χορεύτρια να παίρνει τον πρώτο της ρόλο στην οθόνη στο Center Stage το 2000: "Ποτέ δεν είχα επίσημη εκπαίδευση όσον αφορά την υποκριτική. Αλλά το μπαλέτο μού έδωσε αυτή τη σύνδεση με το σώμα μου που μπόρεσα να χρησιμοποιήσω σε εκείνους τους ρόλους για τους οποίους είχα τα προσόντα". Αυτό την οδήγησε στο να παίξει δίπλα στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Crossroads και στο Pirates Of The Caribbean: The Curse Of The Black Pearl.

Οι ταινίες Guardians Of The Galaxy και Avengers και η δουλειά της και στις δύο ταινίες Avatar συν το Infinity War και το Endgame την έχουν κάνει την ηθοποιό με τις υψηλότερες εισπράξεις στη βιομηχανία και την αγαπημένη των θαυμαστών επιστημονικής φαντασίας.

«Λατρεύω την επιστημονική φαντασία. Λατρεύω τη δράση. Και μου αρέσει να μπορώ να ενσωματώσω αυτό που μπορώ να κάνω», λέει η ίδια.

Πηγή: thetoc.gr