Ρόμπερτ Λάνγκερ: Το μεγαλύτερο επίτευγμά μου η εκπαίδευση τόσων πολλών φοιτητών που έγιναν παγκόσμιοι ηγέτες στη Βιοϊατρική Μηχανική

Ο πρωτοπόρος καθηγητής του MIT, επιστήμονας, επιχειρηματίας και εφευρέτης, Ρόμπερτ Λάνγκερ, ο άνθρωπος που επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων με τις ανακαλύψεις του, θα μιλήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του 4ου Hellenic Biocluster Forum. «Θέλουμε να δούμε τις ανακαλύψεις μας να βοηθούν τους ασθενείς», λέει ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την πορεία της ζωής του, λίγες ημέρες πριν από την ομιλία του.

Η λίστα με τα επιτεύγματα του Ρόμπερτ Λάνγκερ στη μάχη κατά του καρκίνου, των καρδιοπαθειών, του διαβήτη, αλλά και της Covid-19, είναι τεράστια. Θεωρείται ο «πατέρας» των συστημάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμακευτικών ουσιών, που είναι απαραίτητα για τη στόχευση συγκεκριμένων ιστών, κυρίως κακοηθών όγκων. Επίσης, έχει αναπτύξει καινοτόμα βιοϋλικά και για την αναγέννηση ιστών, καθώς και προηγμένα στεντ για καρδιοπάθειες, ενώ έχει συνεργαστεί και στην παραγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 1. Επιπλέον, τα εμβόλια mRNA που αναπτύχθηκαν κατά της Covid-19 οφείλουν πολλά στο έργο του.

Ο Λάνγκερ δημοσίευσε την πρώτη εργασία που έδειξε ότι ήταν δυνατή η μεταφορά νουκλεϊκών οξέων, όπως το RNA και το DNA, στο ανθρώπινο σώμα μέσω νανοσωματιδίων. Επάνω στην τεχνική αυτή η Moderna, την οποία ο Λάνγκερ συνίδρυσε το 2010, στήριξε το εμβόλιο εναντίον της Covid-19. Τι θυμάστε από την περίοδο της πανδημίας, τον ρωτάμε. «Ήταν τρομακτικό να βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν. Αλλά θυμάμαι επίσης ότι ήμουν τόσο υπερήφανος που συνδέθηκα με τους σπουδαίους ανθρώπους της Moderna, οι οποίοι δούλεψαν τόσο σκληρά για να δημιουργήσουν το εμβόλιο», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας του έχουν αδειοδοτηθεί ή παραχωρηθεί σε περισσότερες από 400 εταιρείες φαρμακευτικών, χημικών, βιοτεχνολογικών και ιατρικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της Moderna.

«Ως ερευνητής, εγώ και οι μαθητές μου ασχολούμαστε με τη βασική επιστήμη στο εργαστήριο. Μερικές φορές κάνουμε ανακαλύψεις και εφευρέσεις, μεταξύ αυτών το πώς να δημιουργούμε νανοσωματίδια που μπορούν να μεταφέρουν μεγάλα μόρια, όπως το mRNA. Ωστόσο, για να φτάσουν αυτά στους ασθενείς, ιδρύσαμε εταιρείες. Δημοσιεύουμε ό,τι κάνουμε, αλλά θέλουμε να δούμε τις ανακαλύψεις μας να βοηθούν τους ασθενείς», εξηγεί ο κ. Λάνγκερ.

Ο 76χρονος επιστήμονας έχει δημοσιεύσει πάνω από 1.500 ερευνητικές εργασίες, κατέχει πάνω από 1.400 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και είναι ένας από τους ερευνητές με τις περισσότερες αναφορές παγκοσμίως, με περίπου μισό εκατομμύριο ετεροαναφορές. Έχει βιβλιομετρικό δείκτη h=329 (που αποτυπώνει την επιδραστικότητα ενός ερευνητή τόσο ως προς τον αριθμό των δημοσιεύσεων όσο και ως προς την ποιότητα με τον αριθμό αναφορών του έργου του), που είναι ο υψηλότερος από οποιονδήποτε άλλον μηχανικό διαχρονικά σε όλο τον κόσμο.

Έχει λάβει 43 τίτλους επίτιμου διδάκτορα και έχει βραβευτεί πάνω από 220 φορές, συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών Μεταλλίων Επιστήμης και Τεχνολογίας και Καινοτομίας των ΗΠΑ, και μάλιστα είναι ένας από τους τρεις εν ζωή επιστήμονες που μέχρι στιγμής, έχουν λάβει και τις δύο αυτές τιμές. Επίσης, έχει λάβει και το βραβείο της Βασίλισσας Ελισάβετ για τη Μηχανική (QEPrize), το οποίο αποκαλείται και ως «Νόμπελ της Μηχανικής». Επιπλέον, έχει εκλεγεί στις Εθνικές Ακαδημίες Ιατρικής, Μηχανικής, Επιστημών και Εφευρετών. Πιο πρόσφατη διάκριση ήταν το βραβείο Kavli το 2024, που απονέμει η Νορβηγική Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Kavli.

Ποια όμως θεωρεί ο ίδιος ως τα σημαντικότερα επιτεύγματα σε όλη αυτή την εντυπωσιακή πορεία του; «Το γεγονός ότι έχουμε εκπαιδεύσει τόσους πολλούς φοιτητές, οι οποίοι έχουν γίνει παγκόσμιοι ηγέτες στη Χημεία και τη Βιοϊατρική μηχανική», τονίζει. Περισσότεροι από 400 επιστήμονες που εκπαιδεύτηκαν στο εργαστήριό του είναι σήμερα ακαδημαϊκοί, περισσότεροι από 500 εργάζονται στην βιομηχανία ή έχουν ιδρύσει εταιρείες και άλλοι 100 περίπου εργάζονται σε κυβερνητικές ή σε άλλες θέσεις. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το εργαστήριό του στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο Βιοϊατρικής Μηχανικής στον κόσμο και ο ίδιος κατέχει τον τίτλο του καθηγητή στο MIT (Institute professor), έναν τίτλο που κατέχουν μόλις εννιά διακεκριμένοι καθηγητές του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.

Η ομιλία του Λάνγκερ

Ο κορυφαίος επιστήμονας, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Δρ. Γεώργιου Σκρέτα, διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοκαινοτομίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», συνεργαζόμενου ερευνητή του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και συνιδρυτή της ελληνικής εταιρείας βιοτεχνολογίας «ResQ Biotech», θα συμμετάσχει στο 4ο «Hellenic Biocluster Forum» που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από το Hellenic BioCluster (HBio), το μεγαλύτερο cluster Βιοεπιστημών στην Ελλάδα.

Ο Ρόμπερτ Λάνγκερ θα δώσει ζωντανά από το MIT ομιλία με τίτλο: «Creating and implementing breakthrough technologies: What I learned from founding over 40 startups» («Δημιουργία και εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνολογιών: Τι έμαθα από την ίδρυση περισσότερων από 40 startups»). Η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Μαρτίου, στις 3.30 μ.μ. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δρ Σκρέτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ