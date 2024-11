Γιόκο Όνο: Νόμιμη ιδιοκτήτρια ενός ρολογιού που εκλάπη από τον Τζον Λένον - Απόφαση ελβετικού δικαστηρίου

Το ρολόι φέρει την αφιέρωση "(JUST LIKE) STARTING OVER LOVE YOKO 10·9·1980 N.Y.C", στο πίσω μέρος της όψης του ρολογιού από χρυσό 18 καρατίων

Ένα σπάνιο ρολόι που χάρισε στον Τζον Λένον η σύζυγός του Γιόκο Όνο, το οποίο εκλάπη μετά τον θάνατο του θρυλικού Beatle, δεν ανήκει σε έναν Ιταλό που το αγόρασε από έναν οίκο δημοπρασιών χρόνια αργότερα, αποφάσισε ελβετικό δικαστήριο, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του ρολογιού στην Όνο. Σχετικά άρθρα

Το ρολόι Patek Philippe, με εκτιμώμενη αξία 4 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (4,51 εκατομμύρια δολάρια), ήταν δώρο για τα 40ά γενέθλια του Λένον από τη Γιαπωνέζα καλλιτέχνη Όνο το 1980, μόλις δύο μήνες πριν από τη δολοφονία του ιδρυτικού μέλους των Beatles στη Νέα Υόρκη. Το ρολόι φέρει την αφιέρωση "(JUST LIKE) STARTING OVER LOVE YOKO 10·9·1980 N.Y.C", στο πίσω μέρος της όψης του ρολογιού από χρυσό 18 καρατίων, αφιέρωση που προέρχεται από στίχο τραγουδιού που συνέθεσαν μαζί, υπογραμμίζει ανακοίνωση του δικαστηρίου.