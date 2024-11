Aπεβίωσε ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Lou Donaldson

Ο θάνατός του το Σάββατο ανακοινώθηκε από μέλη της οικογένειάς του, τα οποία ανέφεραν ότι «η θρυλική συνεισφορά του στην τζαζ θα ζει για πάντα»

Ο Αμερικανός σαξοφωνίστας Lou Donaldson, ένας από τους τελευταίους μουσικούς της bebop τζαζ της δεκαετίας του '50, απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών.

Ο θάνατός του το Σάββατο ανακοινώθηκε από μέλη της οικογένειάς του, τα οποία ανέφεραν ότι «η θρυλική συνεισφορά του στην τζαζ θα ζει για πάντα».

Τα πιο γνωστά τραγούδια του Ντόναλντσον περιλαμβάνουν τα "Blues Walk" (1958) και "Alligator Bogaloo" (1967) και ηχογράφησε με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο πιανίστας Thelonious Monk, ο ντράμερ Art Blakey και ο οργανίστας Jimmy Smith.

Κέρδισε το παρατσούκλι "Sweet Poppa Lou" για τον αισιόδοξο, funky ήχο του στο σαξόφωνο.

Τραγούδια όπως η εκδοχή του "Everything I Do Gonna Be Funky (From Now On)" παραμένουν βασικά κομμάτια σε τζαζ κλαμπ σε όλο τον κόσμο.

Γεννημένος την 1η Νοεμβρίου 1926, ο Ντόναλντσον έμαθε κλαρίνο ως παιδί μεγαλώνοντας στο Μπαντίν, μια πόλη στη Βόρεια Καρολίνα. Έπαιζε το όργανο και το σαξόφωνο σε μια μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1940 πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη το 1950. Έπαιζε στη Νέα Υόρκη μέχρι τα 80 του.

Ήταν νυμφευμένος με τη σύζυγό του, Maker, για 56 χρόνια μέχρι τον θάνατό της το 2006. Το ζευγάρι είχε δύο κόρες.