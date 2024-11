ΗΠΑ -Εκλογές: Γιατί στην Ινδία προσεύχονται για την Κάμαλα Χάρις

Κάτοικοι στο χωριό του παππού της Δημοκρατικής υποψήφιας για την προεδρία των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις στη νότια Ινδία ετοιμάζονται να προσευχηθούν αύριο, ημέρα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, σε έναν ινδουιστικό ναό... πάνω από 13.000 χλμ μακριά από την Ουάσιγκτον.

Ο παππούς της Χάρις, από τη μεριά της μητέρας της, ο Π.Β. Γκοπαλάν, γεννήθηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα στο καταπράσινο χωριό Θουλασεντραπουράμ στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της νότιας Ινδίας.

epa11700057 Democratic presidential candidate US Vice President Kamala Harris speaks during a Get Out the Vote rally in East Lansing, Michigan, USA, 03 November 2024. Vice President Harris and Republican candidate former President Trump are tied in the polls with two days until the election on 05 November EPA/CJ GUNTHER