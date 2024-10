Campeón Gaming: Εργοδότης επιλογής σε Ελλάδα και Κύπρο, και με ευρωπαϊκή διάκριση!

Η Campeón Gaming, μία από τις πλέον καινοτόμες και δυναμικές ελληνικές εταιρείες στον χώρο του iGaming, η οποία σήμερα αριθμεί πάνω από 170 εργαζόμενους, βραβεύτηκε πρόσφατα από τον φορέα Great Place to Work® ως μία από τις καλύτερες εταιρείες για να εργαστεί κανείς στην Ευρώπη. Ήταν, μάλιστα, μία από τις μόλις έξι ελληνικές εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο με τις κορυφαίες 100 εταιρείες της ηπείρου, στην κατηγορία επιχειρήσεων από 50 μέχρι 499 εργαζόμενους.

H νέα διάκριση ανάμεσα στα Best Small & Medium Workplaces in Europe™ για το 2024 έρχεται να επιβεβαιώσει την αφοσίωση της εταιρείας στην παροχή ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος, για το οποίο, άλλωστε, η Campeón Gaming έχει διακριθεί αρκετές φορές και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, έχει βραβευτεί 3 χρονιές ανάμεσα στα Best Workplaces™ Hellas από τον φορέα Great Place to Work® Hellas, ενώ το 2024 βραβεύτηκε επίσης ως Best Workplace™ for Women Hellas και το 2023 ως Best Workplace™ in Tech Hellas.

Η εταιρεία επενδύει στη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου. Έτσι, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τον χρόνο τους με τρόπο που λαμβάνει υπόψη και τις προσωπικές ανάγκες τους, ενώ, παράλληλα, η εταιρεία ενθαρρύνει με κάθε διαθέσιμο μέσο τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. Επιπλέον, η Campeón Gaming επενδύει σημαντικά στην εξέλιξη των εργαζομένων της και τους προσφέρει εργαλεία και ίσες ευκαιρίες για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αναπτυχθούν επαγγελματικά.

Χάρη στην ανθρωποκεντρική προσέγγισή της, και με γνώμονα τη φιλοσοφία της «Είμαστε οι άνθρωποί μας», η Campeόn Gaming δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι λειτουργούν με ομαδικό πνεύμα και εξελίσσονται διαρκώς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του συλλογικού κλίματος που επικρατεί στην εταιρεία, αποτελεί και το βίντεο που δημιουργήθηκε, σε συνεργασία με τον Content Creator, Γιώργο Βαγιάτα, για την ανακοίνωση της νέας διάκρισης στα Best Small & Medium Workplaces in Europe™.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει παρουσία και στην Κύπρο, με γραφεία στη Λευκωσία, τα οποία ήδη λειτουργούν και θα εγκαινιαστούν στις 31/10, και με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για τα οποία χαρακτηρίζεται κορυφαίος εργοδότης: ευελιξία, συνεχής εξέλιξη, εμπιστοσύνη, διαφάνεια, συμπερίληψη, ενδυνάμωση.

Εάν, λοιπόν, αναζητάτε μια καριέρα σε μια εταιρεία που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους της και προσφέρει ένα ευχάριστο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, τότε η Campeón Gaming αποτελεί την ιδανική επιλογή για εσάς.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://careers.campeongaming.com/ για περισσότερες πληροφορίες και ανακαλύψτε γιατί η Campeόn Gaming είναι ιδανικός εργοδότης για την Ελλάδα και την Κύπρο.