Ο Τζουντ Λο τιμήθηκε από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Ο Άγγλος ηθοποιός Τζουντ Λο τιμήθηκε με το βραβείο Golden Eye του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης για το σύνολο της καριέρας και τη σπουδαία ερμηνεία του στην ταινία «The Order» με την προβολή της οποίας άνοιξε χθες η αυλαία της κινηματογραφικής γιορτής. Στο πολιτικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του Τζάστιν Κουρζέλ ο Τζουντ Λο πρωταγωνιστεί ως πράκτορας του FBI σε μια αποστολή να εξαρθρώσει έναν ακροδεξιό τρομοκρατικό πυρήνα.

«Είναι μεγάλη τιμή να βραβεύομαι σε ένα τέτοιο Φεστιβάλ. Αγαπώ τις ταινίες. Είμαι παθιασμένος με τις ταινίες. Έχω περάσει όλη μου τη ζωή γυρίζοντας ταινίες, παρακολουθώντας ταινίες, θαυμάζοντας ταινίες» τόνισε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο Τζουντ Λο. «Είμαι ευτυχής που συνεργάστηκα με τους ανθρώπους που συνεργάστηκα. Ο κινηματογράφος είναι συνεργατική μορφή τέχνης. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα, οι σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί μου δίδαξαν πολλά» υπογράμμισε.

Ο Τζουντ Λο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πολυτάλαντους ηθοποιούς της γενιάς του. Έχει επιτύχει λαμπρές ερμηνείες σε κλασικές ταινίες της ιστορίας του κινηματογράφου, φέρνοντας απαράμιλλο βάθος και ένταση σε κάθε ρόλο του με τη χαρισματική του παρουσία, επισήμαναν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ.

Το 20ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης θα φιλοξενήσει διάσημους ηθοποιούς, την Κέιτ Γουίνσλετ, τον Ρίτσαρντ Γκιρ και την Πάμελα Άντερσον. Για το κινηματογραφικό του έργο, το Φεστιβάλ θα τιμήσει τον Ελβετό σκηνοθέτη Έντβαρτν Μπέργκερ με το βραβείο «A Tribute to…».

epa11640830 Actor Jude Law (R) speaks to Swiss Federal Councillor Elisabeth Baume-Schneider (L) at the Opening Night of the 20th Zurich Film Festival (ZFF) in Zurich, Switzerland, 03 October 2024. The 20th ZFF runs from 03 to 13 October 2024. EPA/TIL BUERGY