«50 άνω των 50» : Η λίστα του Forbes με τις πιο επιδραστικές και επιτυχημένες γυναίκες του πλανήτη

Eπιχειρηματίες, επενδύτριες και καλλιτέχνιδες στη γυναικεία λίστα του Forbes

Η ηλικία είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας. Ρωτήστε οποιαδήποτε από τις επιχειρηματίες, επενδύτριες και καλλιτέχνιδες που περιλαμβάνονται στην τέταρτη ετήσια λίστα "50 Over 50".

Ορισμένες, όπως οι επενδύτριες Miriam Rivera και Mar Hershenson, χρησιμοποιούν τη ευφυία τους για να χρηματοδοτήσουν την επόμενη γενιά start-ups. Άλλες, όπως οι Ruth Gottesman και Melinda French Gates, κινητοποιούν δισεκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Όλες τους -200 συνολικά, κατανεμημένες σε τέσσερις κατηγορίες, αποδεικνύουν ότι η επιτυχία και η καινοτομία δεν έχουν ηλικιακό όριο.

Η κατάρτιση της τελικής λίστας ήταν μια δύσκολη διαδικασία που κατέστη δυνατή χάρη στη συνεργασία του Forbes με τη Mika Brzezinski, συμπαρουσιάστρια του Morning Joe και ιδρύτρια του Know Your Value, η οποία χρησιμοποίησε την πλατφόρμα της στο MSNBC για να ανακαλύψει τις υποψήφιες. Τα ονόματα αυτά προστέθηκαν στα χιλιάδες άλλα που συγκεντρώθηκαν μέσω του Forbes.com, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τους δημοσιογράφους του.

Για να καταλήξει το Forbes στις 200 συμμετέχουσες στη λίστα, τέθηκαν μερικές δύσκολες ερωτήσεις: Ποια είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματά σας "άνω των 50"; Αναλάβατε έναν νέο ή πιο ισχυρό ρόλο αργότερα στη ζωή σας; Κάνατε μια μεγάλη στροφή; Όταν η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις ήταν "ναι", η λίστα με τις υποψήφιες ημι-φιναλίστ στάλθηκε σε 7 κριτές εμπειρογνώμονες - μεταξύ άλλων οι επιχειρηματίες Suze Orman και Laura Geller, η επενδύτρια Theresia Gouw και η πρόεδρος του AnitaB.org, Brenda Darden Wilkerson.

Το αποτέλεσμα είναι μια λίστα γυναικών που πρωτοπορούν κατανοώντας ότι η ηλικία και η εμπειρία μπορεί να είναι τα καλύτερα εφόδια για την επιτυχία - και ότι, τελικά, δεν υπάρχει χρονική προθεσμία για να γίνετε αυτό που πρέπει να γίνετε.

Lifestyle

Ava DuVernay, σκηνοθέτιδα

Fran Horowitz, CEO της Abercrombie & Fitch

Lee Ann Whippen, σεφ

Anna Wintour, Vogue

Bela Bajaria, Chief Content Officer, Netflix

Peggy Cherng, Συνιδρύτρια Panda Express

Missy Elliott, ράπερ - παραγωγός

Bethann Hardison, Διευθύντρια, ιδρύτρια της Bethann Management

Michele Kang, ιδιοκτήτρια της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας Ολυμπίκ Λιόν

Merrilee Kick, ιδρύτρια και CEO της BuzzBallz

Julia Louis-Dreyfus, ηθοποιός

Brooke Shields, ιδρύτρια και CEO της Commence

Mavis Staples, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια

Deborah Szekely, ιδρύτρια του Rancho La Puerta & Golden Door

Kara Walker, καλλιτέχνιδα

Janet Yang, πρόεδρος Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών

Επιδραστικότητα

Susan Burton, ιδρύτρια του A New Way of Life Reentry Project & SAFE Housing Network

Crystal Echo Hawk, ιδρύτρια της IllumiNative

Arti Finn, συνιδρύτρια και Chief Strategy Officer της Orijin

Melinda French Gates, ιδρύτρια της Pivotal Ventures

Darlene Goins, πρόεδρος του Ιδρύματος Wells Fargo

Ruth Gottesman, προεδρος του Albert Einstein College of Medicine

Mariska Hargitay, ηθοποιός, ιδρύτρια του Ιδρύματος Joyful Heart

Chevy Humphrey, πρόεδρος και CEO του Kenneth C. Griffin Museum of Science and Industry

Lynn Malerba, αρχηγός της φυλής Mohegan

Geeta Mehta, συνιδρύτρια και πρόεδρος της Asia Initiatives

Janet Murguía, πρόεδρος και CEO της UnidosUS

Justin Phillips, ιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια της Overdose Lifeline

Kelly Posner Gerstenhaber, ιδρύτρια του The Columbia Lighthouse Project

Lulu C. Wang, φιλάνθρωπος, ιδρύτρια και CEO της Tupelo Capital Management

Καινοτομία

Carlotta Berry, ιδρύτρια της NoireSTEMinist

Carol Craig, ιδρύτρια και CEO του Sidus Space & Craig Technologies

Esther Dyson, ιδρύτρια του Wellville

Marlena Fejzo, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας - επικεφαλής επιστημονική υπεύθυνη στο Harmonia Health

Anne Fulenwider, συνιδρύτρια και Co-CEO της Alloy

Doreen Granpeesheh, ιδρύτρια του Center for Autism and Related Disorders

Ayanna Howard, Κοσμήτορας του Ohio State University College of Engineering

Akiko Iwasaki, καθηγήτρια Ανοσοβιολογίας και Μοριακής, Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Yale - Ερευνήτρια στο Ιατρικό Ινστιτούτο Howard Hughes

Lucy Jones, ιδρύτρια και επιστημονική επικεφαλής του Κέντρου για τις Επιστήμες και την Κοινωνία Dr. Lucy Jones

Madeline Pumariega, πρόεδρος του Miami Dade College

Toni Townes-Whitley, CEO της SAIC

Jyotika Virmani, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Schmidt Ocean

Heidi Wyle, ιδρύτρια και CEO, της Venti Technologies

Επενδύσεις

Sharon Bowen, πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης

Candace Browning, Επικεφαλής του τμήματος Παγκόσμιας Έρευνας της Bank of America - αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου της Bank of America

Elizabeth "Beezer" Clarkson, συνιδρύτρια της Sapphire Partners

Deborah Farrington, συνιδρύτρια της StarVest Partners

Seema Hingorani, ιδρύτρια του Girls Who Invest, διευθύντρια του Morgan Stanley Investment Management

Gayle Jennings-O’Byrne, CEO της Wocstar Capital - συνιδρύτρια του Wocstar Fund

Andrea Jung, πρόεδρος και CEO της Grameen America

Gillian Marcelle, ιδρύτρια και CEO της Resilience Capital Ventures

Janet Truncale, CEO της EY

Tanya Van Court, ιδρύτρια και CEO της Goalsetter

Πηγή: thetoc.gr