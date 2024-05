Πλουσιότερο από τον βασιλιά Κάρολο το πρωθυπουργικό ζεύγος της Βρετανίας

Ο αποκαλούμενος «βασιλιάς των ξενοδοχείων για μετανάστες» κι ένας Ρομά περιλαμβάνονται στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στη Βρετανία σε μια χρονιά που ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στη χώρα μειώθηκε, αλλά ο πρωθυπουργός Σούνακ, η γυναίκα του κι ο βασιλιάς Κάρολος είδαν τις τεράστιες περιουσίες τους να αυξάνονται.

Η προσωπική περιουσία του Σούνακ και της συζύγου του, Ακσάτα Μούρτι, αυξήθηκε κατά πάνω από 120 εκατ. λίρες από τα 529 εκατ. τον περασμένο χρόνο στα 651 φέτος, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη Sunday Times Rich List, μολονότι η αύξηση των δισεκατομμυριούχων στη Βρετανία φρέναρε λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών -165 φέτος από 177 πέρυσι.

Έτσι το πρωθυπουργικό ζεύγος (245η θέση της λίστας) ξεπέρασε σε πλούτο τον βασιλιά Κάρολο (258η θέση της λίστας), που συμπλήρωσε προ ημερών ένα χρόνο από τη στέψη του, μολονότι και η δική του περιουσία αυξήθηκε κατά 10 εκατ. λίρες στα 610 εκατ. συνολικά.

Στη 221η θέση των πλουσιότερων στη Βρετανία με περιουσία 750 εκατ. λιρών φιγουράρει ο Γκρέιαμ Κινγκ, που εισπράττει καθημερινά περί τα 3,5 εκατ. λίρες από χρήματα των φορολογουμένων για τη μεταφορά και τη στέγαση ευάλωτων μεταναστών.

Με το συμβόλαιό του με το υπουργείο Εσωτερικών να παραμένει σε ισχύ μέχρι το 2029, αναμένεται να γίνει τα επόμενα χρόνια ο πρώτος δισεκατομμυριούχος που επωφελήθηκε σε τέτοιο βαθμό από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στη Βρετανία.

Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και ο Άλφι Μπεστ, ο «πλουσιότερος Ρομά» της Βρετανίας, που είδε την περιουσία του να εκτοξεύεται κατά 202 εκατ. λίρες στα 947 εκατ. με τη δημιουργία πολλών πάρκινγκ για τροχόσπιτα μεσούσης της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Μολοταύτα ο Μπεστ επέλεξε να εγκαταλείψει τον περασμένο μήνα το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της υψηλής φορολόγησής του και να μεταναστεύσει στο Μονακό εξαπολύοντας μύδρους κατά των πολιτικών του Βρετανού πρωθυπουργού: «Νόμιζα ότι ο Ρίσι Σούνακ θα ήταν κάτι σαν δεύτερος Ιησούς για τη χώρα μας, ότι θα ενθάρρυνε τους δημιουργούς πλούτου, ως άτομο που κατανοεί το επιχειρείν και παντρεύτηκε τη γόνο μιας πλούσιας οικογένειας. Πόσο λάθος έκανα», είπε.

