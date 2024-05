Πώς ήταν το Bambie Thug από την Ιρλανδία πριν διαγωνιστεί στη Eurovision (εικόνες)

Ποιο είναι το αληθινό του πρόσωπο και πώς μεγάλωσε;

Σε μια χρονιά γεμάτη αντιπαραθέσεις για τον διαγωνισμό, με απειλές για μποϊκοτάζ, διαμαρτυρίες και αποκλεισμό της Ολλανδίας λίγο πριν από τον τελικό, μεγάλος νικητής της Eurovision 2024 αναδείχθηκε η Ελβετία με το «Nemo» , ενώ η Ιρλανδία με το κομμάτι «Doomsday Blue» του Bambie Thug, που αυτοπροσδιορίζεται ως non-binary, κατέλαβε την 6η θέση.

Η Ιρλανδία, όπως ήταν αναμενόμενο, πανηγύρισε τη θέση αυτή, καθώς είναι η καλύτερη που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια στον θεσμό. Ποιο είναι όμως το Bambie Thug που με την εμφάνισή του στη Eurovision 2024 προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων;

Ποιο είναι το Bambie Thug της Ιρλανδίας - Ονειρευόταν να γίνει μπαλαρίνα

Από τότε που το Bambie Thug, από το Κορκ της Ιρλανδίας, κέρδισε το Eurosong του RTE, οι θαυμαστές της γκόθικ βασίλισσας έχουν γοητευτεί με το ποιο ήταν, από το λευκό βαμμένο πρόσωπο και τα περίτεχνα και άκρως τολμηρά κοστούμια.

Το Bambie ονειρευόταν να γίνει μπαλαρίνα, πριν σπάσει το χέρι του στο κολέγιο. «Ευλογία» απ' ό,τι φάνηκε, καθώς το Bambie αποφάσισε να σπουδάσει μουσικό θέατρο στο Λονδίνο, όπου ανακάλυψε τον μοναδικό του ήχο και το μουσικό στιλ του

Αλλά, πριν ανακαλύψει το μουσικό του ταλέντο, το κοκκινομάλλικο Bambie απολάμβανε να διασκεδάζει με τους φίλους του και ως παιδί να ντύνεται πριγκίπισσα.

Το πραγματικό όνομα του Bambie Thug είναι Bambie Ray Robinson. Γεννήθηκε το 1994 και μεγάλωσε στο Μακρούμ (Macroom). Η μητέρα του είναι Ιρλανδή και ο πατέρας του Σουηδός, ενώ έχει τρεις αδερφές.

Το Bambie διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ -διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας- και στον ελεύθερο χρόνο του εργαζόταν μερικές φορές ως πριγκίπισσα σε πάρτι και σε εκδηλώσεις για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

«Μεγαλώνοντας σε ένα τόσο μικρό μέρος, έπρεπε να κάνω κάτι για να διαφέρω»

Η μητέρα του, την οποία το Bambie περιγράφει ως «τη μεγαλύτερη πρωταθλήτριά του», αφοσιώθηκε στη φροντίδα των παιδιών της, ενώ ο πατέρας του, ο οποίος κατασκεύαζε μεταλλικά εξαρτήματα, «δεν είχε ιδέα από μουσική».

Το Bambie, όμως, ήθελε πάντα να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. «Μεγαλώνοντας σε ένα μικρό μέρος, αυτό που θα μπορούσα να κάνω για να διαφέρω θα ήταν να εκφράσω τη διαφορετικότητά μου. Ήθελα οπωσδήποτε να τραβώ επάνω μου τα φώτα της δημοσιότητας. Ήθελα να επιβληθώ, αλλά το μόνο που κατάφερνα ήταν να φοράω καφέ ρούχα με ροζ καλσόν. Νομίζω πως μόνο όταν μετακόμισα μακριά ανέλαβα τα ηνία του εαυτού μου. Μετακόμισα στο Λονδίνο όταν ήμουν 20 ετών και τότε ένιωσα πραγματικά ότι κατάφερα να είμαι ο εαυτός μου. Ωστόσο, το είσαι δυνατός μέσα σου, αλλά και απέναντι σε όλους τους άλλους, απαιτεί συνεχή μάθηση. Φέτος η απόφασή μου ήταν να στηρίξω απόλυτα τον εαυτό μου και να γίνω η πιο δυνατή μαζορέτα μου. Αυτός ο δημιουργικός κόσμος είναι καταπληκτικός, αλλά και ταυτόχρονα σκληρός. Πρέπει να είσαι σκληρόπετσος» εξομολογείται.

Τι απαντά σε όσους επικρίνουν την εμφάνισή του

Παρά τη δημοφιλία του πάντως στο Διαδίκτυο, το Bambie έχει επίσης δεχθεί πολλά μηνύματα μίσους, εξαιτίας της εικόνας του. Ωστόσο, προτρέπει το κοινό «να θυμάται ότι είμαι κι εγώ άνθρωπος».

«Έχω αποκτήσει τόσα τραύματα και εξακολουθώ να εμφανίζομαι με αγάπη μετά από κάθε εμπόδιο και δύσκολη στιγμή» περιγράφει. «Ήμουν πάντα ένας Φοίνικας, και τα λόγια και οι διαστρεβλωμένες απόψεις σας δεν μπορούν να με βλάψουν» συνεχίζει.

Παράλληλα, σημείωσε πως στέλνει «περισσότερη αγάπη» σε όσους το μισούν και επέκρινε τον θυμό των αρνητών. «Αν η έκφραση της τέχνης μου σας "κινεί" το μίσος και τον θυμό, τότε εσείς είστε αυτοί στους οποίους στέλνω την περισσότερη αγάπη. Αν δεν θέλετε να είστε μέρος του Haus Of Thug, δεν είστε υποχρεωμένοι να έρθετε σε αυτό το ταξίδι μαζί μου» ξεκαθάρισε.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, το Bambie έχει δηλώσει πως οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες είναι η Ντόλι Πάρτον, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η Νίνα Σιμόν, ο Πολ Σάιμον, η Τζόνι Μίτσελ και οι Led Zeppelin.

Έχει γράψει κομμάτια για διάσημους καλλιτέχνες και σειρές

Πέρα από τα δικά του κομμάτια, το Bambie, ως τραγουδοποιός, έχει γράψει κομμάτια για άλλους καλλιτέχνες, διαφόρων ειδών, τα οποία μετρούν 50 εκατομμύρια streams. Μεταξύ αυτών των καλλιτεχνών είναι οι: Cassyette, Kid Brunswick και FabiCH.

Τα ορχηστρικά του περιλαμβάνονται, επίσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες nu-gen επιτυχίες του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το «Dear Goth» ή το «Petrichor», και στο reboot του Sex And The City του HBO «And Just Like That».

Το DIY Magazine περιέγραψε το Bambie ως την «τελική μορφή του αφεντικού της Lady Gaga», ενώ το περιοδικό Metal Hammer σημείωσε πως «σε ό,τι αφορά το Bambie Thug, πρόκειται για καλλιτέχνη με κάθε έννοια».

Πηγή: iefimerida.gr