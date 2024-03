Μπίλι Άιλις: Το τραγούδι που σήκωσε όρθια την αίθουσα στα Όσκαρ και το ξάφνιασμά της (βίντεο)

Η Eilish και ο αδερφός της παρέλαβαν το βραβείο ευχαριστώντας θερμά τη σκηνοθέτη της ταινίας «Barbie» Γκρέτα Γκέργουιγκ, τους γονείς τους, συνεργατές και ...την παιδική φίλη Ζόε της Μπίλι

Η Billie Eilish και ο Finneas κέρδισαν το βραβείο ’Οσκαρ για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι με το “What Was I Made For?”.

Η Eilish και ο αδερφός της παρέλαβαν το βραβείο ευχαριστώντας θερμά τη σκηνοθέτη της ταινίας «Barbie» Γκρέτα Γκέργουιγκ, τους γονείς τους, συνεργατές και ...την παιδική φίλη Ζόε της Μπίλι, που έπαιζαν μαζί με κούκλες Μπάρμπι όταν ήταν παιδιά.

Ο Finneas O'Connell, αριστερά, και η Billie Eilish ποζάρουν στην αίθουσα τύπου με το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το "What Was I Made For?" από την «Barbie» στα Όσκαρ την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

«Είχα έναν εφιάλτη για αυτό χθες το βράδυ», είπε η Eilish παραλαμβάνοντας το βραβείο μαζί με τον αδελφό της πάνω στη σκηνή, πριν ξεσπάσει στα γέλια και συνέχισε: «Ευχαριστώ πολύ την Ακαδημία. Νιώθω ότι… δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό. Δεν το περίμενα αυτό. Νιώθω απίστευτα τυχερή και μία μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ την Γκρέτα. Πού πήγες; Σ’αγαπώ! Σας ευχαριστούμε! Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτό το τραγούδι και για αυτήν την ταινία και τον τρόπο που με έκανε να νιώσω. Και αυτό φαίνεται σε όλους όσους επηρέασε η ταινία που είναι απίστευτη. Και θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου και τους γονείς μου. Σας αγαπώ πολύ.

(AP Photo/Chris Pizzello)

Ο Finneas ευχαρίστησε τους συνεργάτες στην σύνθεση των τραγουδιών Mark Ronson και Andrew Wyatt στην ομιλία του, καθώς και την Μάργκοτ Ρόμπι, και στην συνέχεια τους καλύτερους φίλους του και τους γονείς του.

Νωρίτερα, η Eilish και ο Finneas ανέβηκαν στην σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί το τραγούδι τους που τους έφερε το Όσκαρ, σε μία συγκινητική ερμηνεία, που άγγιξε και ξεσήκωσε τελικά το κοινό μέσα στην αίθουσα.

Ο Finneas, αριστερά, και η Billie Eilish ερμηνεύουν το "What Was I Made For?" από την «Barbie» κατά τη διάρκεια των Όσκαρ την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. (AP Photo/Chris Pizzello)

Η εντυπωσιακή ερμηνεία τους ξεκίνησε με την πλάτη της Eilish στραμμένη στο κοινό, μέχρι που η κυκλική πλατφόρμα άρχισε να περιστρέφεται για να αποκαλύψει την ίδια και τον Finneas που έπαιζε στο πιάνο. Τους συνόδευε μια ορχήστρα που αποκαλύφθηκε αργά από τα παρασκήνια με τους θεατές να ενθουσιάζονται και να επικρατεί άκρα σιωπή όσο συνεχιζόταν το τραγούδι.

Ο Finneas, αριστερά, και η Billie Eilish μόλις έχουν ερμηνεύσει το "What Was I Made For?" από την «Barbie» κατά τη διάρκεια των Όσκαρ την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. (AP Photo/Chris Pizzello)

Η Eilish αντέδρασε με ένα ”ουάου” καθώς ολοκλήρωσε το τραγούδι με το κοινό να ξεσπά σε επευφημίες - με την Ariana Grande που αργότερα της απένειμε το Όσκαρ να συγκρατεί τα δάκρυά της σχεδόν εκείνη τη στιγμή, ενώ η αίθουσα έμεινε όρθια να χειροκροτεί, με πρώτο τον Finneas.