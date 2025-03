Yellow Day: Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την ενδομητρίωση

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα του EndoMarch Cyprus 2025, άρχισε την Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης με την καθιερωμένη Yellow Day, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Roe + Bone, στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού....

Η Κύπρος, μαζί με άλλες 75 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο αναλαμβάνει και φέτος δράση και συμμετέχει ενεργά στην Παγκόσμια Εκστρατεία Worldwide EndoMarch, με στόχο τη διαφώτιση και τη διεκδίκηση ορθής διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας για την ενδομητρίωση.

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα του EndoMarch Cyprus 2025, άρχισε την Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης με την καθιερωμένη Yellow Day, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Roe + Bone, στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού.

Ο Πρόεδρος του EndoMarch Cyprus, Δρ. Ανδρέας Σταυρούλης και η EndoTeam υποδέχθηκαν το κοινό, επαγγελματίες υγείας, εκπροσώπους φορέων και ΜΜΕ, σε ένα απόγευμα αφιερωμένο στη σωστή ενημέρωση για την ενδομητρίωση.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Worldwide EndoMarch, τα στοιχεία των τελευταίων ερευνών καταγράφουν ότι η ενδομητρίωση επηρεάζει 400 εκατομμύρια έως 1,5 δισεκατομμύριο γυναίκες παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εκστρατεία EndoMarch Cyprus 2025, η οποία θα διαρκέσει όλο το μήνα Μάρτιο, έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Δαμιανού και υπό την Υψηλή Προστασία της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Η Εκστρατεία Endomarch Cyprus πραγματοποιείται με την πολύτιμη αρωγή χορηγών και υποστηρικτών.

Charitable Giving Partner: Ίδρυμα ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Institutional Supporter: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Major Sponsors: American Medical Center, Endometriosis and Fertility Center Cyprus, Pharmabelle Ltd, InterMed Pharmaceutical Laboratories, Eva Intima, 160m2.

Sponsors: Lifeline, Medicover Genetics | Supporters: Akeso Fertility Center, iClinic, Delobris Pharmaceuticals, Dr. Pavlos Constantinou Histopathology and Cytology Laboratory Services, Medaxis, MSJ Group, Remedica, PATH – LAB Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη, A. Constantinides Pharmaceuticals Ltd, A. Potamitis Medicare Ltd, Akis Panayiotou & Son Ltd, Biomedical Laboratories LAOS, Lifebank Ltd, Renaissance Cryo-Preservation & Health Care Ltd.