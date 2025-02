Business Escape Challenge: Μια Αξέχαστη Εμπειρία από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2025 στις εγκαταστάσεις του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία γεμάτη προκλήσεις, συνεργασία και καινοτομία.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε o διαδραστικός διαγωνισμός «Business Escape Challenge: Can you Unlock the Mystery» που διοργανώθηκε από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2025 στις εγκαταστάσεις του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία γεμάτη προκλήσεις, συνεργασία και καινοτομία.

Στον διαγωνισμό, ο οποίος ήταν ανοιχτός για το κοινό, συμμετείχαν μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου, καθώς και μαθητές της 6ης και 7ης τάξης ιδιωτικών σχολείων. Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν σημαντικές δεξιότητες όπως την ομαδικότητα, την αναλυτική σκέψη, τη συνεργασία, την επιχειρηματολογία και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κάτω από συνθήκες χρονικής πίεσης,. Μέσα από την επίλυση επιχειρηματικών και λογικών γρίφων, κατάφεραν να «αποδράσουν» από ειδικά διαμορφωμένα escape rooms, που δημιουργήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus στη Λάρνακα.

Οι μαθητές σχημάτισαν ομάδες έως 6 ατόμων και κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δημιουργικές προκλήσεις, λαμβάνοντας μέρος στην επίλυση γρίφων και μυστηρίων σε πέντε διαφορετικής θεματολογίας «escape rooms»: 1) Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, 2) Διοίκηση Επιχειρήσεων, 3) Αγγλική Γλωσσολογία, 4) Τουριστικά και Φιλοξενία και 5) Μάρκετινγκ και Διαφήμιση.

Στο τέλος των δραστηριοτήτων, ανακοινώθηκαν και βραβεύτηκαν οι νικήτριες ομάδες κάθε ημέρας του Διαγωνισμού, λαμβάνοντας χρηματικά έπαθλα και υποτροφίες φοίτησης στο Πανεπιστήμιο. Η Δρ. Άντρια Μιχαήλ, υπεύθυνη του προγράμματος της Αγγλικής Φιλολογίας και διοργανώτρια του Διαγωνισμού, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την αφοσίωση και τις προσπάθειες των μαθητών, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν να καλλιεργούν την επιχειρηματική τους σκέψη.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητής Λούκας Γλύπτης, κατά την τελετή βράβευσης των μαθητών, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνουμε ότι ο Διαγωνισμός Business Escape Challenge εδραιώνεται στη σχολική κοινότητα ως ένα πολύτιμο μέσο για την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων. Δεξιότητες που είναι απαραίτητες τόσο για την επιτυχή φοίτηση και ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών, όσο και για τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών. Είναι τιμή μας που το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη αυτών των στόχων».

Η διοργάνωση του διαγωνισμού «Business Escape Challenge» από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, καθώς και η υλοποίηση παρόμοιων πρωτοβουλιών από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο, συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια της της δημιουργικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των νέων. Παράλληλα, ενισχύει τις δεξιότητες και διευρύνει τις γνώσεις τους, προσφέροντάς τους πολύτιμα εφόδια για το επαγγελματικό τους μέλλον.