Gnomi Integrated Communications: Performance Agency of the Year με 29 συνολικά βραβεία στα Cyprus Digital Marketing Awards 2023!

Η φετινή διάκριση δεν είναι απλώς μια συλλογή από βραβεία για τη Gnomi Integrated Communications – είναι η αναγνώριση μιας φιλοσοφίας που συνδυάζει δημιουργική σκέψη, data-driven στρατηγική και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στη Gnomi Integrated Communications η στρατηγική και η δημιουργικότητα πάνε χέρι-χέρι. Αυτό επιβεβαιώθηκε χθες με τον πιο ηχηρό τρόπο, με τη Gnomi να κατακτά συνολικά 29 βραβεία στα Cyprus Digital Marketing Awards 2023, καθώς και τον τίτλο Performance Agency of the Year!

Η φετινή διάκριση δεν είναι απλώς μια συλλογή από βραβεία για τη Gnomi Integrated Communications – είναι η αναγνώριση μιας φιλοσοφίας που συνδυάζει δημιουργική σκέψη, data-driven στρατηγική και μετρήσιμα αποτελέσματα. Από το engagement μέχρι την απόδοση, κάθε καμπάνια είναι σχεδιασμένη για να κάνει πραγματική διαφορά για τα brands που εμπιστεύονται την εταιρεία.

Ο κος Μάριος Ιωάννου, General Manager της Gnomi, σχολιάζει: «Η διάκρισή μας ως Performance Agency of the Year αντανακλά την προσπάθεια των ανθρώπων μας στη Gnomi να παρέχουν στους πελάτες μας τον ιδανικό συνδυασμό δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας. Είναι η απόδειξη ότι οι ιδέες μας έχουν στρατηγική, βάθος και δημιουργικότητα ώστε να επιτυγχάνουν και engagement, και απτά αποτελέσματα. Για τους πελάτες μας, η διάκριση αυτή σημαίνει ότι τα brands τους βρίσκονται σε καλά χέρια, με έναν συνεργάτη που ξέρει πώς να μετατρέπει τη δημιουργικότητα σε μετρήσιμο αντίκτυπο. Μας ωθεί να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τον πήχη, δείχνοντας πως η σωστή διαφήμιση δεν είναι μόνο θέμα καινοτομίας, αλλά και ουσιαστικής διαφοράς εκεί όπου μετράει πραγματικά.»

Από την πλευρά της, η Νίκη Κωνσταντίνου, Head of Media & Content, επισημαίνει: «Η ομάδα μας είναι ιδιαίτερα περήφανη για τη διάκριση ως Performance Agency of the Year, καθώς αυτή αντανακλά τη μεγάλη προσπάθεια και την αφοσίωση που καταβάλλουμε καθημερινά για τους πελάτες μας. Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να αξιοποιούμε την τεχνολογία και τα δεδομένα με τρόπο που ενισχύει τη στρατηγική μας και ενδυναμώνει την αποτελεσματικότητά μας. Παράλληλα, αντανακλά τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε κτίσει με τους πελάτες μας, οι οποίες μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε καινοτόμες στρατηγικές, με σκοπό να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο τον καταναλωτή και να επιτύχουμε τους στόχους μας. Αυτή η διάκριση αποτελεί μια καθαρή απόδειξη ότι η επιτυχία έρχεται όταν η καινοτομία συνδυάζεται με αφοσίωση, συνεργασία και στρατηγική προσέγγιση. Ευχαριστούμε θερμά τους πελάτες μας που μας εμπιστεύτηκαν και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία μας αυτή.»

Να είστε σίγουροι ότι η Gnomi Integrated Communications θα συνεχίσει να καινοτομεί και να θέτει νέα standards στο digital marketing, με μια δυναμική ομάδα που δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται με κίνητρο να κάνει πάντοτε τη διαφορά για τα brands που εκπροσωπεί.