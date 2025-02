Το πιο δημοφιλές τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης της ρέγκε, που πέθανε σε ηλικία 36 ετών το 1981, θα γιόρταζε τα γενέθλιά του στις 6 Φεβρουαρίου.

Το πιο δημοφιλές τραγούδι του 21ου αιώνα του Μπομπ Μάρλεϊ αποκαλύφθηκε ενόψει της συμπλήρωσης 80 χρόνων από τη γέννησή του.

Σύμφωνα με την εταιρεία χορήγησης αδειών μουσικής Phonographic Performance Limited (PPL) το τραγούδι του 1980 «Could You Be Loved», των Bob Marley and The Wailers, παίζεται κατά μέσο όρο 15 φορές την ημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο από την αλλαγή του αιώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ