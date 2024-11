Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - 6η Διάλεξη: Πυροπροστασία

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2024, στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου της CNP CYPRUS στη Λευκωσία και την παρακολούθησαν επαγγελματίες από τον τομέα της Ασφάλειας & Υγείας.

Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Σύνδεσμος Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου, πραγματοποίησαν την 6η διάλεξη, στο πλαίσιο του σχετικού κύκλου ενημέρωσης, με θέμα αυτή τη φορά: «Πυροπροστασία». Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2024, στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου της CNP CYPRUS στη Λευκωσία και την παρακολούθησαν επαγγελματίες από τον τομέα της Ασφάλειας & Υγείας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι νέες προκλήσεις στον τομέα, όπως τα οργανικά υλικά, τα φωτοβολταϊκά και μπαταρίες από νέα υλικά. Επίσης, έγινε αναφορά στους κανονισμούς πυροπροστασίας, στα ενεργητικά / παθητικά μέτρα πυροπροστασίας, στις μεθόδους μελετών και στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην Κύπρο σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Παρουσιάστηκαν οι ασφαλιστικές καλύψεις σε σχέση με την πυρασφάλεια αλλά και οι καλές και κακές πρακτικές, καθώς και το πραγματικό κόστος μιας πυρκαγιάς. Ομιλητές ήταν ο κ Ανδρέας Καμέρης, MSc, Associate Member of the Institute of Fire Engineers και ο κ. Χρίστος Χρίστου, Λειτουργός Ασφάλειας, Υγείας και Φυσικής Προστασίας του Ομίλου CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS.

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ο κύκλος διαλέξεων για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία έχει ολοκληρωθεί για το 2024.