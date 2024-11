Νοέμβριος - Μήνας Προληπτικής Παιδιατρικής

Ετήσια εκστρατεία ενημέρωσης από τον Σύνδεσμο Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου»

O Νοέμβριος είναι αφιερωμένος στην Προληπτική Παιδιατρική με την ετήσια καμπάνια ενημέρωσης και τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» να είναι αφιερωμένες στην ανάδειξη της σημασίας της Προληπτικής Παιδιατρικής και του έργου του Κέντρου.

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» προσφέρει εδώ και πέραν από 36 χρόνια υψηλής ποιότητας ανιχνευτικά προγράμματα εγκύων και νεογνών στην κυπριακή κοινωνία, ώστε τα παιδιά να έχουν όσο το δυνατό καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, το ΚΠΠ είναι ο μοναδικός φορέας της χώρας μας που εδώ και 36 χρόνια διενεργεί τρία απαραίτητα ανιχνευτικά προγράμματα, δωρεάν, σε όλες τις έγκυες και νεογνά της Κύπρου:

Το Πρόγραμμα Προγεννητικού Ελέγχου, που στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών το οποίο προσφέρεται σε όλες τις έγκυες γυναίκες στο πρώτο τρίμηνο της κύησης και έχουν εξεταστεί 276,409 έγκυες γυναίκες. Το Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, που στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση ανωμαλιών του μεταβολισμού στα νεογέννητα και ο έλεγχος έχει γίνει σε 323,173 νεογέννητα. Το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεογνών, που στόχος έχει την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση της συγγενούς βαρηκοΐας δηλαδή βαρηκοΐας που υπάρχει σε ένα νεογνό στη γέννηση του. Το ανιχνευτικό πρόγραμμα έχει διενεργηθεί σε 149,818 νεογέννητα.

Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι ο Σύνδεσμος Φίλων ΚΠΠ, ο οποίος αποτελεί τον πνεύμονα του Οργανισμού, αφού μέσα από τη δράση του στηρίζει έμπρακτα το Κέντρο για να συνεχίζει απερίσπαστα να προσφέρει τα απαραίτητα ανιχνευτικά προγράµµατα εγκύων και νεογνών, δωρεάν σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Κύπρου.

Οι εκδηλώσεις για την ετήσια εκστρατεία ενημέρωσης έχουν ήδη ξεκινήσει με τον Παγκύπριο Έρανο, την εκδήλωση Princess & Knights Festival που έγινε με μεγάλη επιτυχία στο Κάστρο Κολοσσίου, την εξαιρετική Γαστρονομική Βραδιά με τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου και το 7ο Φθινοπωρινό Φεστιβάλ – Halloween Edition στο My Mall Limassol.

Ο Νοέμβριος – Μήνας Προληπτικής Παιδιατρικής συνεχίζεται δυναμικά με δύο μεγάλες εκδηλώσεις που έχουν πλέον γίνει θεσμός:

Ημερίδα «20 Χρόνια Ανίχνευσης Ακοής»: Αίθουσα Πλεύσις, πλατεία Παλιού Λιμανιού, Λεμεσός Σάββατο, 23 Νοεμβρίου στις 09:00-13:00

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Υγείας.

Στόχος είναι να παρουσιαστούν τα εξαιρετικά αποτελέσματα του Ανιχνευτικού Προγράμματος Ακοής Νεογνών που με επιτυχία υλοποιεί το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» από το 2004. Επιπρόσθετα, θα καταγραφούν οι σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στη ζωή των ατόμων που γεννιούνται με συγγενή βαρηκοΐα από την έναρξη του ανιχνευτικού προγράμματος. Θα παρουσιασθούν επίσης οι επιστημονικές μέθοδοι τεκμηριωμένης παρέμβασης στην σοβαρή βαρηκοΐα, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που ακολουθούνται σε περιπτώσεις παιδιών με βαρηκοΐα, πώς επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση τους στην κοινωνία και, τέλος, θα καταγραφούν οι εμπειρίες των ίδιων των παιδιών και των οικογενειών τους.

Gala Dinner με τον Κωστή Μαραβέγια. Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου στις 19:30 - Parklane A Luxury Collection Resort & Spa Limassol

Η μαγική βραδιά θα ξεκινήσει με ένα ζεστό καλωσόρισμα από την παιδική χορωδία "Διάσταση" και την χορωδία της Σχολής Κωφών "Γεώργιος Μάρκου", θα συνεχιστεί με ένα εξαίρετο δείπνο υψηλής γαστρονομίας από τους βραβευμένους Chefs του ξενοδοχείου Parklane A Luxury Collection Resort & Spa Limassol, συνοδευόμενο από υπέροχα γαλλικά κρασιά από το La Maison Du Vin και θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση από τον αγαπημένο Κωστή Μαραβέγια. Παρουσιαστής της βραδιάς ο Τάσος Τρύφωνος.

Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων θα διατεθούν προς πώληση στην τιμή των €100 κατ'άτομο.

Ο Σύνδεσμος Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» προσκαλεί τον κοινό να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις στηρίζοντας έτσι το πολύτιμο έργο που επιτελεί το Κέντρο εδώ και 36 χρόνια. Επιπλέον, όσες και όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το έργο του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου» μπορούν να κάνουν εισφορά με κατάθεση μέσω της Τράπεζας Κύπρου (Αρ. Λογαριασμού 0343-11-037058) ή ηλεκτρονικά στην JCC PAYMENTS SYSTEMS.

Ο Νοέμβριος – Μήνα Προληπτικής Παιδιατρικής τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

